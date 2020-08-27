57 bin kontenjan neden boş kaldı?

Üniversite sınav sonuçları nihayet açıklandı. Sevinen çok ama üzülen daha çok.

Kazananları tebrik ediyor, kazanamayanlara sabır diliyoruz. Ek yerleştirmede 100 bine yakın yeni şans söz konusu!

YÖK ve ÖSYM doluluk oranlarında destan yazdık diyor ama kapı önünde 2.5 milyon aday varken 57 bin kontenjanın boş kalması çok manidar!

Kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu sayı 100 bine çıkarsa şaşırtıcı olmaz!

Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili çok önemli ayrıntılar var. İşte onlardan bazıları:

Bu yıl zordu!

Bu yıl belli ki puanlar uçmuş!

Geçen yıl 15 bininci öğrencinin girdiği yere bu yıl ancak 25 bininci öğrenci girebildi! 29 binle 37 bininci sıradaki yere, 10 binle 13 bindeki bölüme giremeyen adaylar var!

Taban puan ve sıralamalar dün akşam saatlerine kadar neden açıklanmadı?..

Tüm sayısal veriler bir an önce açıklansın ki daha sağlıklı analizler yapılabilsin!

Bir ara, aşırı yüklenme nedeniyle sistemdeki tıkanıklıklar adaylara zor anlar yaşatsa da uzun süreli olmadı!

Çok fire var!

En başarılı liseler önceki yıllarda olduğu gibi yine fen ve sosyal bilimler liseleri oldu ama onların mezunlarının yarısı da 4 yıllık fakültelere giremedi!

Söz konusu durum, diğer liselerde daha da vahim! 657 bin Anadolu lisesi mezunundan 183 bini, 181 bin kolej mezunundan 61 bini, 238 bin imam hatip mezunundan ancak 39 bini lisans bölümlerini kazanabildi!

Barajı aşamadılar!

YÖK ve ÖSYM doluluk oranları mükemmel diyor ama baraj getirilen alanlarda ciddi açıklar var!

Tıpta 47, Hukukta 1.509, Mimarlıkta 1.720, Öğretmenlikte 909, Mühendisliklerde 11.994, Diş Hekimliğinde 267, Eczacılıkta 47 kontenjan boş kaldı!

Bu kontenjanlar, adaylar istemedi diye değil, bu puan diliminde yeterince aday olmadığı için dolmadı! Ek yerleştirmede de zor dolar!

Ve can alıcı soru: Peki, onca aday bu fakültelerin hayalini kurarken, bu kontenjanlar boş mu kalacak?

Yeni mezunlar?

Liseden bu yıl mezun olan 894 bin öğrenciden sadece 165 bini 4 yıl ve üzeri lisans bölümlerine girebildi!

Kazananların çoğu dershane ve özel öğretmen dopingli eski mezunlar!

YÖK, bu yılki sınava yönelik olarak “Sosyal adaleti ve fırsat eşitliğini sağlayan sınav oldu” açıklaması yaptı, Başkan Saraç’a sormak gerekir: Bu mu sosyal adalet ve fırsat eşitliği?..

Tabii MEB’e de sormak gerekir: Yeni mezunlar neden döküldü?..

Tercih yapmadılar!

ÖSYM’nin açıkladığı sayısal verilere göre tercih hakkı bulunan 1 milyon 745 bin 642 adaydan 1 milyon 151 bin 532 aday tercih yaptı. Bu durumda 594 bin 10 aday tercih yapma hakkını kullanmadı!

En önemli gerekçe, mezun olduklarında iş bulabilecek fakültelere girecek puanlarının olmaması ya da pandemi korkusu!..

Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde bugünkü mesleklerin yüzde 70’inin yok olacağı söyleniyor, peki bu yönde neler yapıldı, toplam kontenjanın ne kadarı geleceğe yönelikti?

Daha da önemlisi, üniversite mezunlarının, öğrenim gördükleri alanlarda iş bulma oranları kaç?

Bu soruları ne siz sorun ne de biz cevaplayalım!..

YÖK’ün başarısı!

YÖK, doluluk oranları konusunda, dün kendine methiyeler düzdü. Haksız da sayılmaz.

Açıkladıkları rakamlara göre, 2017’de 214 bin, 2018’de 128 bin, 2019’da 71 bin kontenjan açığı varken, bu yıl bu sayı 57 bine indi?

Peki, son üç yılda ne değişti? Hiçbir şey! Sadece şişirilmiş kontenjanlar azaltıldı o kadar!

Ek yerleştirme?

Hiçbir yeri kazanamayanlar hemen ümidini kesmemeli. Hiçbir yere yerleşemeyenlerin yararlanacağı ek yerleştirmede en az 100 bin adaya daha şans doğabilir.

Ek yerleştirme üniversite kesin kayıtlarından hemen sonra gerçekleşecek.

YÖK ve ÖSYM’ye alkış

YÖK ve ÖSYM, zor bir dönemde, büyük bir sorumluluk alarak zor bir sınav gerçekleştirildi, bu konuda her iki kurumu da kutlamak gerekir. Ötelenseydi daha can sıkıcı olabilirdi.

Kazanamayan adaylara gelince, hiç vakit kaybetmeden yeni bir yol haritası çizmelerinde yarar var.

Kazananlar ise her şeyi son dakikaya bırakmamalı. Özellikle de ailesinin bulunduğu ilden başka bir kente gidecek olanlar!..

Özetin özeti: Üniversiteyi kazanmak nasıl ki geleceğin altın anahtarı değilse, açıkta kalmak da dünyanın sonu değil!