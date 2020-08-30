60 milyon derken 15 milyona sevindik

Korona belası yüzünden tüm öngörüler altüst oldu.

60 milyon turist hedefine yaklaşmış, 100 milyon turist hayali kuruyorduk.

Gerçekleşmesi hemen mümkün olmasa da önümüzdeki 10 yıl içerisinde tünelin ucundaki ışığı görebilirdik!

Fazla değil, 25, 30 yıl kadar önceydi, gelen turist sayısı bir milyona ulaştı diye bir haberi manşet yapmıştık!

Özal ile birlikte çok ciddi bir turizm hamlesi yapıldı ve gelen turist sayısı her yıl katlanarak arttı ta ki pandemi sürecine kadar!

Bu zor günler de öyle ya da böyle sona erecek. O yüzden, 100 milyon hayalinden ve hedefinden asla vazgeçmemeliyiz!..

O heyecanı ve yatırımları korumalıyız!..

Okulların açılışı yine ötelenir mi?

Pek çok aile yazlıklarından dönmedi, 21 Eylül öncesi ve hemen sonrasında döneceğe de benzemiyor.

Kiminle konuşsanız, okullar kolay kolay açılmaz, görüşü hakim!

Sektörün bu yöndeki beklentisi de farklı değil!

Seyahat acenteleri, “sezon bitmedi daha yeni açılıyor” yönünde kampanyalarla tatilcileri yakalamaya çalışıyor!

Ruslar temkinli Almanlar yan çiziyor

Ülkemiz açısından bakıldığında turizm sektörünün lokomotifi Ruslar ve Almanlar.

Haklı olarak çok dikkatliler. Vatandaşlarını riske atmak istemiyorlar.

Kademeli bir açılım söz konusu. Görünen o ki risk oranı azaldıkça sayılar artacak, yükseldikçe de azalacak.

Bu yüzden, onlardan çok kendimize bakmalı ve kafalarındaki soru işaretlerini azaltmalıyız! Onlar gelirse diğerleri de artan bir şekilde gelecektir!...

Büyük kayıp!

Turizm neden önemli sorusuna en çarpıcı vurguyu BM Genel Sekreteri Guterres yaptı! Genel Sekreter, turizmin her 10 kişiden 1 kişiye istihdam sağladığına dikkat çekerek, “2020’nin ilk beş ayında uluslararası turist girişleri yarıdan fazla azaldı ve turizmden elde edilen ihracat gelirlerinde 320 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı” dedi.

Turizmde gelir kaybının 1,2 trilyon dolara ulaşabileceği uyarısı yapan Guterres, “120 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya” dedi.

Guterres, turizm sektörünün yeniden inşasının güvenli ve geri kazanımın iklim hedefleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtti. Turizm sektöründe teknoloji kullanımının en üst düzeye çıkarılması gerektiğini kaydeden Guterres, sürdürülebilirlik ve yeşil büyümenin teşvik edilmesinin önemine değindi.

Umarız bu uyarılar dikkate alınır!..