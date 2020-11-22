Antalya dibe vurdu

Turizmin dünya başkentlerinden biri olan Antalya’ya 15 Kasım’a kadar 3.5 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 15 milyonu aşmıştı.

Geçen yıl günlük 200’e yakın uçuş gerçekleşen Antalya’ya günlük uçuş sayısı 20’ye kadar geriledi. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl 15 Kasım itibarıyla Antalya’ya gelen toplam turist sayısı 3 milyon 356 bin oldu.

Gelen turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, ilk sırada 1 milyon 459 bin kişiyle yine Rusya ilk sırada yer alıyor. Rusya’yı 554 bin kişi ile Ukrayna, 359 bin 759 ile Almanya, 209 bin 649 ile İngiltere ve 85 bin 929 kişi ile Polonya izliyor...

Nereden nereye?

100 milyon turist hayalimiz, koronayla yerle bir oldu ama hâlâ umudumuzu kaybetmiş değiliz. Yeter ki pandemi sürecinden gerekli dersleri çıkartıp ona göre önlem alalım!

Prof. Dr. Fatma Füsun İstanbullu Dinçer, küresel salgının turizm üzerindeki etkilerini ve yeni fırsatları anlattı.

2019’da Türkiye’nin, 34,5 milyon dolar gelir ve 52 milyon turist sayısıyla dünyanın en fazla turist çeken yedinci ülkesi olduğumuza kaydeden Prof. Dinçer, 2020’de önceki yılın rakamlarını yakalamanın mümkün olmadığını dile getirdi. Dinçer, tüketim özelliği yüksek bir endüstri olan turizm hareketlerinin arttırılması için ülkeler tarafından alınması önemli olan teşvik ve önlemleri şöyle sıraladı:

Sınır giriş-çıkışlarında, tüm turizm işletmelerinde ve destinasyonlarda sıkı sağlık denetimlerinin sağlanması

İşletmelerde sağlık sertifikasyonunun zorunlu hale getirilmesi

Borçların ertelenmesi veya uzun vadeye çevrilmesi için yeniden bir yapılandırmaya gidilmesi

Pazarlama çalışmalarına destek verilmesi

Düşük faizli kredilerin kullanılmasına izin verilmesi

Maliyetlerin düşürülmesine yönelik tedbirlere öncelik sağlanması

Çeşitli sabit giderlerin ertelenmesi

Vergilerin indirilmesi

Tüketicilerin ve işletmelerin ödemelerinde kolaylık sağlayan tedbirlerin devreye sokulması

Elemanların korunmasına yönelik olarak işletmelere istihdam desteği sağlanması

Kısa çalışma ödeneği ve esnek/evden çalışma sistemine geçilmesi, işsizlik maaşından çalışanların yararlandırılması

Ücretli ve ücretsiz izin uygulamalarında çalışanlara maddi katkılar sağlanması

Seyahatlere ve çalışma yaşamına ilişkin mevzuat değişikliklerinin bir an önce gerçekleştirilmesi ve iş sağlığı / iş güvenliği konularının hızlı bir şekilde ele alınması

Kazan-kazan anlayışına uygun olarak global iş birliklerinin/yönetişimin gerçekleştirilmesi

Vizelerin kaldırılması ve seyahat vergilerinden vazgeçilmesi

Alternatif turizm ürünlerinin gelişimine yönelik altyapının hızlandırılması

Rezervasyon iptallerini önlemek için devlet garantisine önem verilmesi

Kayıt dışı ekonominin ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda çalışmaların hızlandırılması,

E-ticaret ve sanal para kullanımının yaygınlaştırılması.

Bakalım ne kadarı hayata geçecek?

Erken rezervasyon ve karantina!

Erken rezervasyon koşullarının iyileştirmesi sektöre canlılık getirebilir ama bu konuda samimi ve inandırıcı olunması gerekiyor. Yoksa ters tepebilir…

Sektörü canlandırmak için gelen turistlere karantina konusunda çok esnek davranılması, ciddi anlamda eleştirilere neden oluyor. Vaka sayısının artmasında, kontrolsüz bir şekilde ülkeye giren yabancıların da payı olduğunu iddia edenlerin sayısı hiç de az değil.

Eleştirilerin dikkate alınmasında sonsuz yarar var!..

İstanbul uçuyor!

İstanbul sadece vaka sayısıyla değil pahalılıkta da dünyanın önde gelen kentlerinden biri oldu. İstanbul bir önceki yıla göre, 24 sıra birden yükseldi ve dünyanın en pahalı 96. kenti olarak kayıtlara geçti..

Hayat pahalılığı raporuna göre dünyanın en pahalı dört kenti Hong Kong, Zürih, Paris ve Kopenhag!

İstanbul, bir yıl önceki listeye kıyasla, pahalılıkta en hızlı yükselen kent ünvanı aldı...