Çoğu gitti, azı kaldı!

Korona salgınının bitmesi için sayılı günler değil ama sayılı aylar kaldı diyenler çoğunlukta.

Aşıda mutlu sona ulaşıldı.

Ölüm oranları artsa da vaka sayısında özellikle İstanbul’da azalma olduğu söyleniyor.

Hem resmi açıklamalar hem de hastanelerden gelen bilgiler bu yönde.

Tüm eğitim faaliyetleri, bir anlamda, ikinci yarıyıla kadar donduruldu ama sonrasına umutla bakılıyor.

“Yaza kadar bu böyle gider” diyenler olsa da tam aksini söyleyenler çoğunlukta.

Bekleyip göreceğiz ama aradaki sürenin uzunluğu ya da kısalığı aslında bizim elimizde.

Kurallara azami ölçüde uyar ve arkasından da aşı desteği gelirse, eğitim faaliyetleri ikinci yarıda başlar, yaz aylarında da telafi eğitimi yapılırsa, kayıp bir nesilden söz edilemez!

Yok eğer, umursamazlıkla yola devam edersek, yanan sadece yüreğimiz olmaz!..

Korona ilk ortaya çıktığında, gerçekten de çok iyi bir mücadele örneği sergilemiştik.

Sayılar adeta dibe vurmuştu.

Sağlık ordumuzun inanılmaz bir özverisi ve başarısı vardı.

Yoruldular mı? Hayır, aynı azimle yola devam ediyorlar. Bize düşen görev ise onların bu şanlı mücadelesine, kurallara harfiyen uyarak destek olmaktır.

Maske takmaktan asla vazgeçmeyelim, sosyal mesafeyi ısrarla koruyalım, hijyen koşullardan asla vazgeçmeyelim ve aşı çalışmalarında öncelikleri şaşırmayalım yeter. Gerisi kendiliğinden gelecektir.

Sağlıklı günler çok uzağımızda değil, 2021 kesinlikle 2020’den daha sağlıklı, verimli, huzurlu ve keyifli geçecektir.

Üniversitelere alkış

Yeri geldi üniversiteleri çok eleştirdik, yeri geldi canı gönülden destekledik, yeri geldi ayakta alkışladık.

Aldıkları son karar çerçevesinde bir kez daha kendilerini alkışlamak istiyoruz.

Mevlana gibi herkese kucak açıp, “Hangi üniversiteden olursan ol, gel, kapılarımız sana da sonuna kadar açık, bizim üniversitemiz senin de üniversitendir” dediler.

Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal platformda bir araya gelen rektörler, “Türkiye’nin herhangi bir üniversitesinde okuyan öğrencinin, bulunduğu şehirdeki üniversitenin imkânlarından faydalanması” yönünde ortak karar aldı.

Sosyal ağ üzerindeki platformda buluşan rektörler, herhangi bir üniversitede okuyan öğrencinin ülkedeki diğer tüm üniversitelerin dijital altyapı, kütüphane ve laboratuvar gibi imkânlarından faydalanması için karşılıklı iyi niyet anlaşması yaptı.

Öğrenciler bu kapsamda bulunduğu şehirdeki üniversitenin dijital altyapı, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı gibi imkânlarından faydalanmak için başvuracak ve burada bilimsel çalışmayla araştırmalar da yapabilecek.

Üniversite öğrencilerinden en az üçte ikisinin farklı kentlerde öğrenim gördükleri ve şu anda ailelerinin bulunduğu kentte ikamet ettikleri düşünüldüğünde, alınan kararın önemi çok daha iyi anlaşılacaktır.

Önceki gün de YÖK, aşılama çalışmalarında üniversitelere öncelik verilmesini istemişti. Tüm bunlar sevindirici gelişmeler. Darısı ÖSYM’ye diyoruz.

Korona belası!

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Genel Başkanı Nurullah Dal da koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle önceki gün vefat etti. Ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Özetin özeti: Zor günler ama geçecek...