Cumhuriyet coşkusu dün yine doyasıya yaşandı. Meydanlar olmasa da gönüllerde hak ettiği yeri buldu. Pandemi koşularında daha fazlası da zaten olmazdı.

Cumhuriyet onun, bunun, şunun ya da gençlerin yetişkinlerin, çocukların dedelerin, fakirlerin zenginlerin, çalışanların patronların, okumuşların veya eğitime ara verenlerin, köylülerin kentlilerin değil hepimizin bayramıydı. O şekilde de kutlandı.

Cumhuriyet biziz ve bizi biz yapmak için ilan edilmişti!

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, ülkemize armağan ve emanet ettiği en önemli eserlerinden biridir! Onu korumak ve kollamak da hepimizin asli görevidir.

Ya ilan edilmeseydi!

Cumhuriyet’i anlamak için, Cumhuriyet öncesini iyi bilmek gerekir.

Daha da önemlisi, Mustafa Kemal ve Cumhuriyet olmasaydı, 1923 koşullarında nasıl bir Türkiye olurdu?

Bu sorunun cevabını bulabilirsek, yarını daha iyi anlayabiliriz!..

Klasik formatın dışına çıkıp gelin merak edilen konular üzerine sesli düşünelim.

O günün Türkiye’sinin yanı sıra, o günün dünyası ve o günün konjonktürü neydi önce ona bakalım. Yedi düvele karşı savaş verilirken iç isyanların yarattığı sıkıntıları düşünelim.

Neden Cumhuriyet ve Mustafa Kemal’in Cumhuriyet fikrine ne zaman karar verdiğini hatırlayalım.

Çanakkale mi önemli yoksa Sakarya mı?

Milli Mücadele’de bize en fazla katkıyı kimler sağladı? Hindistan’ın yarattığı farklılık nelerdi?..

Atatürk’ün, o dönemin liderleri Hitler, Mussolini ve Stalin’den farkı neydi?

Osmanlı’nın devamı mümkün müydü? Ne zaman çöktü, miras olarak neler bıraktı?..

Osmanlı’daki modernleşme çabaları Cumhuriyet’in ilk adımları mıydı?

Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer cumhuriyetlerden farkı ne oldu?..

Zor sorular ama düşünülmesi ve cevap aranması gerekiyor ki yarını daha iyi anlayalım!

Peki ya sizin için Cumhuriyet ne anlama geliyor?

Cumhuri-yet’in başkaları için ne ifade ettiği elbette çok önemli. Ama daha önemlisi, asıl sizin için ne ifade ediyor?

Cumhuriyet deyince aklınıza ne geliyor?

Başkaları bir yana, siz, Cumhuriyet’e ve değerlerine yeterince sahip çıkıyor musunuz?

Bu konuda neler yapıyorsunuz?

Pek çok konuda topu başkalarına atabilir, başkalarını suçlayabiliriz ama bizi biz yapan Cumhuriyet ve benzeri değerleri yaşatmayı, kimseye ama hiç kimseye havale etmeye hakkımız yok!

En önemli ortak değerimiz Cumhuriyet ve buna sahip çıkmak da hepimizin boynunun borcu!

Neden kutlamalıyız?

Cumhuriyet’i başkaları için değil, kendimiz için kutlamalıyız.

Cumhuriyet’e başkaları için değil, çocuklarımız için sahip çıkmalıyız.

Cumhuriyet’i başkaları için değil, hepimiz için korumalıyız.

Başkaları için değil, kendi varlığımızı sürdürebilmemiz için denetlemeliyiz.

Cumhuriyet’i başkaları için değil, bu mücadeleyi, bizler için verenlere saygı için ilelebet yaşatmalıyız.

Cumhuriyet’i başkaları için değil, daha güçlü haykırışlarımız için daha çok istemeli ve ondan asla vazgeçmemeliyiz.

Cumhuriyet’i, başkaları için değil, demokrasi, hak, hukuk, medeniyet ve özgürlükler için bağrımıza basmalıyız.

Neden mi?

Cumhuriyet, siz, biz, hepimiz; o yoksa bir hiçiz!..

Cumhuriyet’in ve dolayısıyla Ülkemizin, Milletimizin ve kendimizin değerini, ne olur yılda bir değil, her gün hatırlayalım, dünü, dünde bırakmayalım!..

Özetin özeti: Bazı değerler, bazı kişiler ve bazı topraklar var ki asla tartışılmaz!..