Devlet mağdur yaratmaz, kucaklar

Zor günlerden geçiyoruz. Ne kadar önlem alınsa da gözden kaçanlar oluyordur.

Hemen paniğe kapılmayın, demoralize olmayın, umudunuzu kesmeyin. Size uzanan bir el mutlaka olacaktır!..

Başta ücretli öğretmenler olmak üzere eğitimin hiçbir alanında, öyle ya da böyle, kesinlikle mağduriyet yaşatılmamalı!

Hiç kimse keyiften evinde oturmuyor, otursa da öğrencisiyle bağını kopartmıyor.

Devlet, mağdur yaratmaz, tam aksine kucaklar ve eminiz ki öyle de yapacaktır!

Biz bugüne kadar hep böyle gördük, böyle de devam edecektir...

Annelerin perişanlığı

En fedakâr anneler bile isyanda. Çünkü eve hapsolmak hiç de kolay değil.

Evde, herkes onlardan bir şeyler bekliyor. Peki ya onlar? Ne olur, annelerimize daha fazla yüklenmeyelim!

Instagram’da (abbasguclutr), dün, bir annenin evde yaşadıklarını, mizansen olarak canlandıran bir video paylaştım, bir anda on binlerce kişi izledi. Gelen yorumlar, çok daha fazlasının yaşandığı yönünde. Allah ebeveynlere, özellikle de annelere sabır versin.

Okulların önemi elbette daha iyi anlaşıldı. Ama okulları bir oyalama merkezi olarak gören zihniyete de şunu hatırlatmak isteriz:

Okulun da, evin de, sokağın da yeri ayrı. Çocuklar, sadece birine mecbur kalırsa, nerede olsa sıkılır. Önemli olan o dengelerin kurulması ve bu zor günlerde onlara karşı daha toleranslı olunmasıdır.

Çocuklar, kabına sığmayan varlıklardır. Enerjileri de bitmek tükenmek bilmez. Aman hasta olmasınlar da bu hallerine razıyız. Çünkü hasta olmalarının verdiği üzüntü çok daha fazla ve yıpratıcı.

Bu konuda, evde herkesin, herkese ve her alanda yardımcı olması, temel prensip haline getirilmelidir. Yoksa, bu günler zor geçer. Rayına oturduğunda ise eziyet keyfe dönüşecek ve bugünlerin acısını fazlasıyla çıkartacağız.

Sınavlar?

Eğitim ve sınav takviminde çok fazla değişiklikler oldu. Görünen o ki yaşanan sürece göre yeni değişiklikler hâlâ olabilir.

Bu biraz da mevcut salgının gidişatına bağlı. Ama her koşulda yeni ötelemeler gelecektir.

ÖSYM, sınav takviminde yaptığı son değişiklikleri dün açıkladı. KPSS dahil birçok sınav ileri tarihlere ötelendi.

Bu durum, adayların canını bir hayli sıkmışsa benziyor. “Bir an önce bitse de kurtulsak” dedikleri süreç, daha da uzadı. Onlara tavsiyemiz, sakin olmaları ve durumun sadece kendileri için değil tüm adaylar için sıkıntılı olduğunu unutmamaları!..

Okullar açılır mı?

Peki, okullar yakın zamanda açılır mı?

O da gidişata bağlı ama sanki bu öğretim yılı böyle gidecek. Yaz okulları dışında yüz yüze eğitim zor olur.

YÖK zaten bahar dönemi bitti açıklaması yaptı. MEB de 30 Nisan sonrası için henüz net bir şey söyleyemiyor.

Sabırla beklemek ve yetkililerin uyarılarına kulak verip, salgını durdurmak hem kendimize hem de ülkemize yapacağımız en büyük iyilik olacaktır!..

Bu o kadar zor mu? Kesinlikle hayır. Bu konuda, başkalarına yaptığımız uyarları, kendimiz de uygulayalım, yeter de artar.

Özetin özeti: Bir gün bu günleri konuşurken, hatalarımızı değil de, akıl ve bilimi referans alarak nasıl başarılı bir sınav verdiğimizi hatırlayalım!..