Eğitimde fırsat eşitliği?..

Daha iyi bir eğitim, tüm çocuklarımızın, yaşam hakkından sonra gelen en temel hakkı!

İşte bu nedenle, yüz yüze eğitimde sağlayamadığımız fırsat eşitliği ve ulaşılabilirliği, en azından uzaktan eğitimde gerçekleştirelim.

Bu sadece görev değil, Anayasal bir zorunluluk!

Gün gelir o çocuklardan birisi, geleceğimize yön verir! Ülkemizi ve dünyayı, daha yaşanılır hale getirir...

Uzaktan ya da yakından eğitimde unutulmaması gereken en önemli ayrıntı ise her çocuğun başarılı olacağı bir alanın mutlaka var olduğu gerçeği!

Çocuklarımızı harcamak için değil kazanmak için çaba harcayalım. Hiçbirini ihmal etmeyelim!..

Zam yok!

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, uzaktan eğitim nedeniyle stoklarında ürün biriktiğini belirterek, “İstanbul Kırtasiyeciler Başkanı olarak İstanbullulara söz veriyorum; geçen senenin fiyatından mal satacağız. Zam yapmadık. İstanbullular lütfen marketteki fiyatlarla kırtasiye esnafındaki fiyatları değerlendirsin, ona göre kırtasiye esnafından alışveriş yapsın” demiş!

Darısı diğer eğitim tedarikçilerine ve diğer kentlere! Çünkü eğitim masrafları, artık altından kalkılamayacak hale geldi!..

Umarız benzer bir açıklama da bilgisayar, tablet ve mobil telefon satan esnaf odalarından ve üreticilerden gelir!

Uzaktan eğitimle birlikte tüm bu aletlerin fiyatı iki katına çıkmış! Velilerin isyanı buna. Tamam kur artışı da var ama “nasıl olsa almak zorundalar” diye fiyat şişirmek hiç etik değil!

Böylesi dönemlerde yaşamak ve yaşatmak için makul olanda buluşmak en doğru olanı!..

KKTC?

Üniversitelere yönelik kararlar, örneğin KDV oranlarının yüzde 1’e indirilmesi, örneğin güz dönemine yönelik uzaktan eğitim kararı, KKTC üniversiteleri için de geçerli mi? Öğrenciler, KKTC yönetiminden de bu yönde bir açıklama bekliyor!

Onlar elbette ayrı bir devlet, ayrı bir vergilendirme sistemleri var ama öğrenci aynı öğrenci. Azı değil fazlası yapılsın, bize de örnek olsunlar!

KPSS izlenimleri?

KPSS 2020 Maratonu’nda ilk tur tamamlandı. Zor diyenler çoktu. Özellikle de Türkçe soruları, ciddi anlamda moral bozmuş!

Umarız hak edenler hak ettiğini alır. 2019 KPSS’liler gibi sınavda kazanıp, masa başında kaybetmezler!..

KPSS her açıdan bir ömür törpüsü.

KPSS yüzünden yıllarını, heyecanını, hayallerini, parasını, her şeyini yitirenlerin sayısı o kadar çok ki!

Bunu, onlara ne siz sorun, ne de biz soralım. Çünkü yangına benzin dökmüş oluruz...

2019 KPSS’lilere öylesine haksızlık yapıldı ki, üzerine giden de yok, düzelten de. Bu ayıbı ÖSYM düzeltmiyorsa MEB düzeltmelidir. Yoksa vicdanlarda derin yara izleri bırakır.

Bugün görev başında olanlar, aradan çok uzun yıllar geçse de, KPSS denildiğinde hep bu yönüyle akılda kalacaklar!..

Hafta sonu yapılan sınav tamam zordu. Kolay olsaydı ya da herkes şakır şakır tüm soruları çözseydi ne değişecekti ki?

Yine büyük çoğunluk, virgülden sonraki binde birlik puanlarla açıkta kalacak ya da mülakatta elenmeyecek miydi?..

Ne olur artık sınavları tartışmayı bırakıp, insan gücü planlaması yapalım, gençlerimizin hayallerini, zamanlarını, paralarını çalmaktan vazgeçelim!..

Görülen o ki ÖSYM işini fazlasıyla ciddiye almıyor, hiç kimse de onlara hesap sormuyor!

Bu hafta sonu yapılacak alan sınavı da en azından bazı bölgelerde ve salonlarda da geçen haftaki savrukluk içerisinde olmamalı. Daha bir özenli ve daha kontrollü bir takip süreci gerçekleşmeli...

Özetin özeti: Adayların en ufak bir hatasını en ağır şekilde cezalandıran ÖSYM’ye de hak ettiğinde birileri en azından bu niye böyle oldu diyebilmeli!..