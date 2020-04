Eğitimde zor kararlar

Bin yılda bir yaşanan en büyük küresel krizlerden birini yaşıyoruz.



Etkilenen sadece sağlığımız değil, tüm sektörler ve dünya düzeni!



Yaşam hakkından sonra gelen en büyük hak, eğitim hakkı.



Bu yüzdendir ki ebeveynler eğitim konusunda çok hassas ve biraz da tedirginler.



Peki, yapılan açıklamalar, uzaktan eğitim ve geleceğe yönelik öngörüler, onları rahatlatıyor mu?



Örneğin, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un dünkü basın toplantısı, öğretmen, öğrenci, veli ve sektörün diğer paydaşları üzerinde nasıl bir etki yarattı?



Kafaları daha da mı karıştı yoksa gelecek konusunda büyük ölçüde rahatladılar mı?



Selçuk, basın toplantısında, her zaman olduğu gibi cevabı merakla beklenen sorular yerine, yaptıklarını anlattı. Hatta LGS’de olduğu gibi bazı konularda topu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a attı.



Zor bir dönem! Sağlık her şeyden önemli. Bu yüzden alınan kararları bu çerçevede değerlendirmek gerekir ama bir yandan da hayat devam ediyor.

Gelin yapılan açıklamaları tek tek ele alalım...



11 zayıfı olan?



“Sınıf geçme ile ilgili, 1. dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçirilecekler.”

“Yakında, okula gitmeden, diploma da verilirse hiç şaşırmayın” esprisi şu sıralar çok yaygın!



Kaliteden asla taviz verilmemeli. CHP 70’li yıllarda bunu yaptı ve hiç hoş olmadı!



Bizdeki geleneksel öğrenci motivasyonu birinci yarıyılda yatar, ikinci yarıyılda durumu toparlar şeklindeydi. Böyle bir olasılık söz konusu olmadığı için karnesinde 8, 10 hatta 11

zayıfı olan öğrenciler var! Onlar da mı sınıf geçecek, onlar da mı mezun olacak?



Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin ortaöğretim başarı puanları nasıl hesaplanacak, sınavlara etkisi ne olacak?..



LGS tarihi?



“LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak.”

Olağanüstü dönemlerde olağanüstü kararlar alınır ama daha birkaç hafta önce LGS tarihinin değişmeyeceği ısrarla vurgulandı. MEB’in bu ısrarı niyeydi, şimdi değişen ne oldu?



Bakalım, pazartesi ne olacak? Tarih aynı mı kalacak, değişecek mi?



Böylesi dönemlerde esnek tarihler açıklamak ya da kesin konuşmamak sanki en doğru olanı.



Yoksa güven erozyonu yaşanıyor!..



Uzaktan eğitim!



“Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.”

Yapılması gereken buydu ama akademik açıdan sınıf geçmeye ve ortalama yükseltmeye hiçbir katkısı olmayacağı için zaten yeterli olmayan ilgi daha da azalabilir. Öğretmenlerin endişesi de bu yönde!



Telafi eğitim



“Telafi eğitim, temmuz ve ağustos aylarında olmaz ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye’nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız. Mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şey şu an kesinlikle söz konusu değil.”



Önceki açıklama bu yöndeydi. Görünen o ki mayıs gündemden düştü. Eylül, ekim neyle karşılaşılır bilinmez. Daha esnek düşünmekte yarar var. Telafi eğitim sanki uzaktan yapılacak gibi görünüyor!



Eğitim standartları

Her sektörde ciddi önlemler alınıyor.

Örneğin, turizm için, stadyumlar için, uçaklar için, restoran, plajlar ve AVM’ler için getirilen kurallar, sınavlar ve okullar için de getirilecek mi?

Sınıflarda, teneffüslerde sosyal mesafe kuralı geçerli olacak mı?



Uygulanırsa, zaten yetersiz olan derslik sayısı için nasıl bir çözüm düşünülüyor?..



Özetin özeti: Eğitimde sorular bu kez hiç çalışmadığımız yerden geldi ama biz zoru severiz. Yaşananlar, tıkanan eğitim sistemimize yeni bir soluk getirebilir, krizi fırsata dönüştürebiliriz...