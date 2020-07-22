En iyi mi, en doğru mu? Üniversite kontenjanları?

Lise adayları gibi üniversite adayları için de tercih sancısı başladı!

Öğrenciler gibi aileler de dokuz doğuruyor, çocukları için en doğru olanı arıyor.

Lise tercihlerinde seçilen okul türü kadar okulların bizzat kendileri de çok önemli. Örneğin tüm fen liseleri başarılı mı? Evet demek çok zor. Diğer liseler için de durum farklı değil! Her okul türünün içinde çok iyi olanlar da var, çok sıradan olanlar da! Bu yüzden önce alan, sonra okul seçmekte yarar var!..

Neden önce alan seçmek gerekir? Çünkü hiç içinize sinmediği halde, üniversite sınavlarında başarılı diye fen liselerini ya da başka bir okul türünü seçmeniz, ileriki yıllarda ciddi sıkıntılar yaratır. Bu nedenle, birinci önceliğiniz seveceğiniz bir okul türü olmalı, sonrasında da o okul türü içinde, sizin koşullarınıza en uygun olan liseyi seçmelisiniz.

Okul seçiminde “en iyi” diye bir şey yok. Çünkü bir başkası için “en iyi” olan, sizin için çok sıradan olabilir. Yine aynı şekilde başkalarının dudak kıvırdığı bir okul sizin en iyileriniz arasında yer alabilir. Bu yüzden tercih yaparken hedefiniz, “en iyi” yerine sizin için “en doğru” olan okulu aramak olmalıdır!...

Üniversite başarıları

Lise seçerken pek çok ayrıntı önemli ama en önemlilerinden biri de üniversite başarıları. Gelin şimdi hep birlikte 2019 YKS’de yani üniversite sınavlarında 4 yıllık fakülteleri kazanma oranlarına bir göz atalım.

Okul Türü/Sınava giren/Kazanan (Binlik rakamlarla)

Anadolu Liseleri: 639/180

Fen Liseleri: 41/21

Sosyal Bilimler Liseleri: 7.8/4.5

İmam Hatip Liseleri: 243/36

Endüstri Meslek Liseleri: 103/2.4

Kolejler: 107/39

Özel Lise: 164/43

Düz Lise: 385/31

Y.Dil Ağırlıklı Lise: 7.9/1.1

Kime sorsanız en iyi lise kendileri ama tablo da ortada! Hemen her lise türünde, en iyi koşullarda bile mezunları neredeyse ilk tercihlerine giremiyor!..

Kontenjanlar

Üniversitelerin 2020-21 öğretim yılı kontenjanları belirlendi.

Çarpıcı ayrıntılar ve ileriye yönelik önemli ipuçları var!

İşte alanlara yönelik kontenjanlardan bazıları:

Ziraat-Tarım-Doğa: 6.467

Mimarlık: 7.985

Mühendislikler: 71.244

Temel Bilimler: 10.622

İlahiyat-İslami İlimler: 19.353

Tıp: 16.448

Diş Hekimliği: 7.752

Eczacılık: 3.893

Ebelik: 4.074

Hemşirelik: 16.239

Rakamlar o kadar çarpıcı ki yorum yapmaya hiç gerek yok.

Dahası, başvuran 2.5 milyon adaydan yüzde 10’u bile yukarıdaki fakültelere giremeyecek!..

Baraj tartışması!

Bazı fakültelere getirilen barajların düşürülmesi gerektiğini savunan kadar daha da yükseltilmesi gerektiğini savunanlar da var!

Bir başka tartışma konusu ise barajların yükselmesiyle boş kalacak kontenjanların ne olacağı. Boş mu kalacak yoksa ek yerleştirmede sıralama düşürülecek mi?

Düşürülmesi halinde hukuki sorunlar yaratacağı şimdiden dillendiriliyor! Yani her ne yapılacaksa, şimdiden yapılması gerekiyor!..

Peki, barajlarda son durum ne?

Hukuk fakültelerinde başarı sırası 190 binden 125 bine yükseltildi!

En düşük başarı sırası Eczacılık için 100 bin, Diş Hekimliği için ise 80 bin olarak belirlendi.

Baraj, Mühendislikler için 300 bin, Mimarlık için 250 bin, Tıp için 50 bin, Öğretmenlik için de 300 bin!

Üniversite sınav sonuçları ay sonunda açıklanacak, tercihler da 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek?..

Özetin özeti: Milyonlarca aile için zor günler. Ne korona umurlarında ne de yaz sıcağı! Geleceğe odaklanmış durumdalar. Kendilerine sabır diliyoruz.