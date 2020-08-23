Fiyatlar dibe vurdu ama!

Ağustos ayında uçak, otel ve tatil köyü ücretlerinin dibe vurması baki değildi. Pek çok tesis açılmamasına rağmen doluluk oranları, beklentinin çok altında!

Yabancı ülkelerden uçuşların artmasıyla biraz heyecanlanır gibi olduk ama yeni dalga söylentileriyle sanki biraz hız kesti!

Rusya ve Almanya gibi lokomotif ülkeler, sanırım iç turizme yöneldi, bizi unuttu!..

Kurban Bayramı dönemindeki hareketlilik tekrar sağlanır mı, “Sezon daha yeni açılıyor” diyenler haklı çıkar mı hep birlikte göreceğiz?

Okullarda yüz yüze eğitimin ötelenmesi, yerli tatilcilerin tatillerini bir süre daha uzatmasına ya da yaz bitmeden son bir kez daha tatile çıkalım demelerine neden olabilir mi hep birlikte göreceğiz…

Moralleri bozmadan yola devam!...

Taksitle tatil!

“Yaz Bitmeden 36 Ay Vadeli Kredi Fırsatıyla Tatilinizi Hemen Planlayın!”

Bu bir reklam kampanyası. Siz tatile karar verin, para bizden der gibi.

Peki, bir hafta tatile gidip, 36 ay ay ödemek nasıl bir şey! Denemeye değer mi yoksa gülüp geçilecek bir durum mu?

Eğer taksit alışkanlığınız varsa, bütçe planlamasını gerçekçi yapıyorsanız ve en önemlisi de sırtınıza yük olmayacaksa, hiç bana göre olmasa da neden olmasın diyebilirim. Ama 36 ay ödemeye değecek bir tatil olmalı!..

Gelecek yıla hazır mıyız?

Eğitimde olduğu gibi turizmde de bu sezon öyle ya da böyle istendiği gibi geçmedi. Şu saatten sonra toparlansa da ne kadar kalıcı olur.

Havaların bozmasıyla birlikte tatil hayalleri bir başka bahara kalır.

Peki, gelecek yıl için ya da çok daha yakın olan sarı yaz ve kış turizmi için gerekli önlemler alınıyor mu?

Pandemi döneminin devam etmesi halinde, uygulanacak senaryolar, alınan tedbirler neler?

Keşke bu konuda çok daha şeffaf olunsa, keşke moral ve motivasyon sağlansa!..

Önce sağlık!

Türkiye’nin turizmde iki ana pazarı Rusya ve Almanya’dan operasyonların başlamasıyla, sektörde bir canlılık başladığını söyleyen AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı bunun sürdürülebilir kılınması için getirilen düzenlemelere uyulması ve kurallardan taviz verilmemesi gerektiğini belirterek “Bunu kış dönemi ve 2021’e taşımalıyız” dedi.

“Yaşanmaya başlayan canlılığı sürdürülebilir kılmamız” gerekir diyen Yağcı, “Bunun için Güvenli Turizm Sertifikası’na uyumumuz tam ve sürekli olmalıdır. Bu yıl covid-19 ile ilgili yaptığımız mücadelede göstereceğimiz başarı örnek bir varış noktası olması yolunda 2021 yılı içinde bizler için çok önemli olacak” açıklamalarında bulundu.

“Turizmdeki canlanmanın sürdürülebilir olması için hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı bu sezon için önceliğimiz” diyen AKTOB Başkanı’nı sektörün tüm paydaşları dikkate almalıdır!..