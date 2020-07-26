İlkokul 1’ler, hibrit eğitim, tercihler ve yeni öğretim yılı takvimi?

Zor bir süreçten geçiyoruz.

Koronayla amansız mücadele veren en iyi ülkelerden biri olduk!

Tüm temennimiz, bu mücadelenin aynen devam etmesi.

Bu sadece devletin değil, hepimizin görevi.

Ankara ne kadar önemli kararlar alırsa alsın, bu tek başına yeterli olmaz. Millet olarak bizim de istenenleri yerine getirerek, devlete destek olmamız gerekir!..

Diğer tüm bakanlıklar gibi MEB de Ziya Hoca da elinden geleni yapıyor. Ona rağmen, eksikler, aksaklıklar, sorunlar bitmiyor. Allah onlara da sabır ve kolaylık versin!..

Okumayı unuttular!

Zorunlu ara vermeler okullardaki eğitimi bir hayli zaafa uğrattı. En çok zarar görenlerden biri de okumayı yeni çözen “mini mini birler”di.

Peki ya bu yıl okula başlayacaklar? İşte bu endişeleri bizimle paylaşan bir okurumuz:

“Yeni öğretim dönemiyle ilgili muhtelif açıklamalar var. Ancak ilkokul birinci sınıflar için özel bir program var mı belli değil. Ailemde, çevremde, bu yıl birinci sınıf okutacak pek çok öğretmen var. En basiti kalem tutma bile bire bir eğitim gerektiriyor. Ses çalışması eğitimi ve disiplinli öğrenme hayatına adapte olma uzaktan eğitimle nasıl mümkün olacak? Üst sınıf çocuklar bile uzaktan eğitimde bocaladı, veliler yetersiz kaldı. Zaten sınıfta kalma zorunlu değil diye 3. sınıfta okuma yazmayı halen bilmeyen çocuklar var. Bu konuda daha yönlendirici, bilgi verici açıklamalarda bulunulabilir mi?..”

Hibrit model?

Bakan Selçuk, hibrit modelde, yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada verileceğini açıkladı.

Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi temel derslerin okullarda yüz yüze verileceğinin altını çizerek, Coğrafya, Beden Eğitimi, Tarih ve Hayat Bilgisi gibi derslerin uzaktan eğitimle verileceğini söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk, “Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor” dedi.

Hibrit modelde sınıfların ikiye bölüneceğini ve bir grup öğrencinin pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grubun ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gideceği açıklandı.

Peki, hangi dersler önemli?

Hangileri “nitelikli ve gerekli”, hangileri uzaktan da olsa olur dersler?

Sınavlarda soru çıkan dersler önemli de diğerleri önemsiz mi?

Hibrit modelde, temel dersler arasında, temel bilimler olmayacak da hangi dersler olacak?

Görsel Sanatlar, İngilizce, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri uzaktan nasıl yapılacak?..

Yeni öğretim yılı?

2020-2021 eğitim yılında okullar, 31 Ağustos Pazartesi günü açılacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

22 Ocak 2021 Cuma günü birinci dönem sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

2. dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

2. dönem ara tatili ise 12-16 Nisan arası yapılacak.

Okullar 18 Haziran 2021 tarihinde yaz tatiline girecek.

Bu veriler çerçevesinde, MEB’e çok basit bir soru:

10 zayıfı olan sınıf geçti! 2. yarıyılda hiç ders yapılmadı!

Okullar açıldığında, eksik bilgiler 3 haftada nasıl telafi edilecek?

Zayıf durumdaki öğrenciler nasıl toparlanacak?

Sınıfın akademik düzeyi neye göre belirlenecek?

Sınavlarda nasıl bir yol izlenecek?..

En ironik olanı da ara tatiller.

Bu yıla mahsus olmak üzere ötelenemez miydi?..

Tercihler?

Ve, tercihlere yönelik önemli bir tespit:

“Bu noktada ne yazık ki gençler, ailesi ve çevresi kadar düşünebiliyor! Yönlendirilmesi bilinçli yapılmayan öğrencilerin gelecek yılları çalınmış oluyor.

17 yaşın, hayatı boyunca yapmak istediği mesleğe karar vermenin de doğru ve sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Keşke, yurt dışındaki üniversiteler gibi ilk iki yıl, istediğimiz çeşitlilikte alabildiğimiz ve bu derslerden hangisine eğilim ve yeteneğimiz varsa onu meslek olarak üniversitenin 3. sınıfının başında (yaklaşık olarak 20 yaşında) seçebildiğimiz bir sistemimiz olsa. Birçok genç hiç yeteneği olmadığı rollere sahip oluyor. Bu da mutsuzluktan doğan yüzlerce sorun demek!..”

Özetin özeti: Eğitime destek hepimizin temel görevidir!..