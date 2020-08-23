Kolejler bindikleri dalı kesmedi!

Özel okul dernekleri velilerin sesine nihayet kulak verdi!

Yaptıkları ortak açıklamada, uzaktan eğitim döneminde, verilen hizmet çerçevesinde ücret hesaplaması yapılacağını ve hak edilmeyen ücretin iade edileceğini açıkladılar.

Keşke böylesi bir kararı, kayıt oranları düşmeden, devlet okullarına kaçış başlamadan önce alabilselerdi. İşte o zaman böylesi bir kan kaybı olmazdı!

Geç de olsa doğru bir karar.

Ve umarız, geçen yıla yönelik mahsuplaşma ve ücret iadesi adil bir şekilde gerçekleşir.

Dönemsel değil, kalıcı olur!..

Sancılı başlangıç!

Bir milyona yakın öğretmen yeni öğretim yılında alınacak önlemler için yarın görevli oldukları okullarda buluşacak.

Beş gün devam edecek seminerde, uzaktan öğretim ve koronaya yönelik tedbirler anlatılacak.

Açılış ve konferansların önemli bir bölümü telekonferans ve video izleme şeklinde gerçekleşecek.

Öğretmenler, bulundukları kentlerdeki okullarda ya da evlerinde bu seminerleri izleyemez miydi?

Daha da önemlisi, bu seminerlerde anlatılacak olan hijyen koşulları hangi kaynaklardan sağlanacak?

Gelin önce MEB’in bu yöndeki açıklamasına bir göz atalım, sonra da bu konuda gelen eleştirileri dikkatle okuyalım! Çünkü çok önemli ayrıntılar var!..

Tele açılış!

Yarın başlayacak olan mesleki çalışma programında, Kovid-19 tedbirlerinden uzaktan eğitimle telafi programında, psikososyal destek çalışmalarından etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık tüm detaylarıyla çalışılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de öğretmenlere koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans verecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak olan mesleki çalışma programında, TSE iş birliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”nun uygulanması, okul yöneticisi öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı olacak.

21 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasında en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde ele alınacak.

Yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan “Tamamlayıcı Eğitim Programı”nın uygulama süreci ve psiko-sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları arasında. Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı” hakkında Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar tarafından bilgilendirilecek.

Mesleki Çalışma Programı kapsamında, Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

‘Hangi parayla?’

“Okul müdürüyüm. Kovid-19 ile ilgili MEB ve TSE bir protokol imzaladı. Buna göre ‘Temiz Okul’ standartları diye bir metin ortaya çıktı. Şimdi biz okul müdürleri bunu sağlamak için deli gibi çırpınıyoruz. Bu standartlar yayınlandıktan sonra her malzemenin fiyatı iki katına çıktı. Temel eğitim okullarında bütçe yok, kantinler kapalı olduğu için kira geliri yok, bunları nasıl yapacağız? Para yok, yardımcı personel yok, malzeme desteği yok. Bu konuyu yazsanız, belki ciddiye alan biri çıkar!..”

‘Hastalar düşünülmedi’

“2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kronik hastalığı olan öğretmenlerin seminere katılmayacakları belirtildiği halde bazı okul müdürleri bizleri seminere zorluyor! Gerekçe olarak ‘Yeni bir genelge yok’ diyorlar. Yeni bir genelge yoksa eski genelge geçerlidir dememize rağmen bizi ciddiye almıyorlar!

Bir milyon öğretmenin böylesi bir dönemde, video izlemek için yollara dökülmesi ne kadar doğru?..”

Özetin özeti: MEB ve okul sahipleri, keşke öğretmenlerin, okul idarecilerinin ve velilerin sesine çok daha fazla kulak verebilseler. Çünkü hiçbir şey Ankara’dan göründüğü gibi değil!..