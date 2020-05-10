Korona sınavı!

Zor bir dönemden geçtik ama önümüzdeki süreç sanki daha zor olacak. Aşı ne zaman çare olur, belli değil.

Belli ki zaman alacak.

Peki, 20 milyon öğrenci ve öğretmen ders başı yaptığında ne olacak? Okullar, LGS, YKS ve yeni öğretim yılına hazır mı?..

AVM, kuaför, taksi, banka, otel, stadyum, plaj, aklınıza ne geliyorsa hemen her alanda yeni standartlar belirlendi.

Örneğin taksiye üç kişiden fazla binilmeyecek, otel odaları müşteri çıktıktan sonra 4 ile 8 saat arası havalandırılacak, AVM’lerde giysiler denenemeyecek, tuvaletler sürekli dezenfekte edilecek...

Peki okul, sınıf, servis, tuvalet, yemekhane, kütüphane, tören kurallarını duyan oldu mu? Yakında LGS, YKS var, milyonlarca aday gelecek için ter dökecek!

Sosyal mesafe kuralları uygulandığında, en az üç kat yeni sınav salonu, gözetmen ve tuvalet gerekecek. Bu konuda önlemler alındı mı?

Sınav deyip geçmeyin, iki tane değil, daha onlarca sınav var, hepsi de çok önemli ve bazılarını da öteleme şansı yok!

Hadi sınavları bir şekilde atlattık diyelim, peki ya okullar yeni öğretim yılına hazırlanıyor mu?

Bir sınıfta kaç kişi olacak?

Tek kişilik sıralara geçildi mi?

Kaç kişiye bir tuvalet düşecek?

Dezenfeksiyon nasıl olacak?

Günde kaç saat ders yapılacak?

İkili eğitime geçildiğinde, aradaki havalandırma süresi kaç saat olacak? Teneffüslerde sosyal mesafe nasıl korunacak?

2000 kişilik okullarda çarklar nasıl dönecek?

Örneğin pazartesi sabahı ve cuma akşamı düzenlenen törenlerde sosyal mesafe nasıl uygulanacak?.. MEB, eminiz ki bu işlere kafa yoruyor ve simülasyon çalışmalarını da yapmıştır ama bazen her şey kâğıt üzerinde göründüğü gibi olmuyor!

Projelerini ve yaptıklarını paylaşsa da kamuoyu olarak bizler de rahatlasak, gözden kaçan bir şey varsa, kendilerine hatırlatsak?

Her şey dört dörtlükse gururlanıp, tıpkı Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli gibi onları da ayakta alkışlasak...

Bu konuda, veliler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri de kesinlikle MEB’e destek olmalıdır! Çünkü tek başına bu yükün altından kalkmaları mümkün değil.

Bu arada, hadi devletin sırtındaki yük ağır, peki ya ücretleri 100 bin liraya yaklaşan hatta geçen ve gelecek öğretim yılı ücretlerini peşin alan kolejler ne yapıyor? Hangi önlemleri aldılar? Hangi standartları oluşturdular?

Onlardan da hiç haber yok!

Aldıkları önlemleri ve yaptıkları düzenlemeleri paylaşsalar da diğer sektörlere ve yapmayanlara örnek olsalar!..

Çadırda eğitim

Peki ya üniversiteler bu konuda hangi noktada?

Bir şeyler yapıyor olsalardı duyardık.

Onlardan gelen bir şey ama yok Amerika’dan var.

Koronaya yönelik önlemler Amerikan üniversitelerinde ciddi anlamda tartışılıyor. İşte satır başlarından bazıları:

- 2020-2021 eğitim yılının başlayacağı sonbaharda öğrencileri çok daha farklı bir üniversite deneyimi bekliyor olabilir. Kimi senaryolara göre yurtlarda kalacak oda arkadaşları antikor testlerine göre eşleştirilebilir, bazı dersler çadırlarda yapılabilir, karantinaya alınacak öğrenciler için özel yurtlar ayrılabilir.

- Okul ücretleri değişecek mi? Değişmeli mi?

- Oda arkadaşlarının birbirini enfekte etmemesi için ideal olarak antikor testi sonucu pozitif çıkanla, negatif çıkan öğrencilerin eşleştirilmesi gerekir.

- Öğrenci ve öğretim görevlilerinin maske takması zorunlu hale getirilebilir, spor faaliyetleri, konserler ve partilere katılanların sayısı kısıtlanabilir.

- Amfilerde yüzlerce öğrencinin bir arada bulunduğu kalabalık dersler yerine daha az sayıda öğrencinin katıldığı dersler artırılabilir.

- Eylülde derslerin çevrimiçi yapılmasına karar verilmesi durumunda eğitimine bir yıl ara vermeyi düşünenlerin sayısı hızla artıyor.

Özetin özeti: Bizi, biz düşünmezsek, kimse düşünmez. Ne olur, artık bunu anlayalım!