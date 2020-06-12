Koronayla eğitimdeki öncelikler de değişti!

2020 öncesi tercih edilecek okul kriterlerine bakıldığında, en tepede iyi bir eğitim ve sınav başarısı vardı. Şimdi ise ilk sırada sağlık geliyor. Koronanın zorunlu kıldığı kurallara uygun değilse, gerisi teferruat olarak kalıyor.

Peki kurallar neler?

Oteller için alınan kuralların yarısı getirilsin yeter diyen var ama daha fazlası gerek.

Turizm elbette önemli ama çocuklarımız ve eğitim çok daha önemli!.. Peki, 100’ü aşkın kuraldan, kaçını, kaç okulumuz yerine getirdi ya da getirecek?

Okullardan gelen duyumlar, pek de hazırlık yapılmadığı yönünde. Umarız doğru değildir!..

Neden kolej?

Tüm ebeveynler, çocuklarına daha iyi bir eğitim vermenin peşinde. Çünkü çocukları ve onların geleceği, her anne, baba için çok önemli.

Dershanelere o kadar para akıtılmasının, sınavların bu kadar ciddiye alınmasının nedeni de bu!

İyi okulların sayısı, nereye giderseniz gidin, bir elin parmaklarını geçmediği için girmek şansa kalmış.

Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanma şansı ne ise GS’ye, İstanbul Erkek Lisesi’ne ya da Robert’e girme şansı da o kadar.

Ne kadar iyi puan alırsanız alın, sizden daha iyi birileri hep var...

Fen liseleri ve sayıları 20-30’u geçmeyecek diğer marka okullar için de durum farklı değil.

Adayların neredeyse yüzde 99’u, girdiği okula sevinmekten daha çok, giremedikleri okullar için üzülüyor.

Bu durum, liseye girişte böyle de üniversiteye girişte farklı mı?

Kesinlikle hayır.

Öyle bir sistem yaratmışız ki öğrenci ve velileri mutsuz etmek için daha vahşice olanı bulmak olanaksız!

Bu noktada, yeterince parası olmayanların devlet okullarından başka şansları yok!

Çok olanlar için ise neresi olduğu gerçekten de hiç önemli değil.

En zorda olanlar, kazandıklarının neredeyse üçte ikisini çocuklarının eğitimine harcayan beyaz yakalılar.

Burslu öğrenciler

Okul ücretleri öyle bir hale geldi ki vali ya da genel müdür maaşıyla özelde çocuk okutmanız mümkün değil. Aylık geliriniz 10 bin liranın altındaysa ve hele ki ikinci bir çocuğunuz daha varsa, vay halinize!..

Keşke çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlayabilsek!..

Özel okullarla ilgili başvuru koşulları her ne kadar kurallara bağlı olsa da esneklik her zaman için var. Özellikle de kontenjanı dolmayan kolejlerde!

Bu noktada asıl tartışılması gereken aradaki puan makası!

Yüzde 5’lik dilimdeki burslu öğrenciyi, yüzde 50’lik dilimdeki öğrenciyle aynı sınıfta bulundurmak ne kadar doğru?

Burslu ya da burssuz okul seçimi yaparken, okulun ve sınıfın genel öğrenci profilini, mutlaka göz önünde bulundurmalısınız!

Yoksa burslu okuduğunuza da pişman olabilirsiniz, harcadığınız onca paraya da!..

Görmeden karar vermeyin

Görmediğiniz, hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadığınız öğretim kurumlarına, yeterince araştırma yapmadan kesinlikle kayıt yaptırmayın. Yoksa büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz.

Geçen yıl, öğrenci dostu olan okullar bile, bırakın eğitim ücretini, yenilmeyen yemeğin, binilmeyen servislerin ücretini bile hâlâ ödemediler.

İlanlar, reklamlar, yayınlar elbette önemli, elbette dikkate değer. Ama her duyduğunuza inanmak yerine verilen bilgileri birkaç kaynaktan birlikte çek etmelisiniz.

Geleceğinizi şansa bırakmayın.

Görmeden karar vermeyin! İlginizi çeken okulları tek tek ziyaret edin, bilgi alın, özellikle de koronaya yönelik önlemleri kontrol edin!

Özetin özeti: Eğitim ciddi bir iş, ne olur sulandırmayalım ve iyi eğitimi herkese ama herkese ulaşılabilir kılalım!