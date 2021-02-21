Normalleşmeye hazır mıyız?

Pandemide zor günler geride mi kaldı bilinmez ama mart ayından itibaren normalleşme süreci başlayacak gibi. Devamı ise tamamen bizlere bağlı. Kurallara harfiyen uyarsak, sağlığımızı korumakla kalmaz, seyahat özgürlüğünü de kazanmış oluruz!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı. Erdoğan “Mart, aşılamada çok mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz” dedi.

Erdoğan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafı rahatlatacak adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağına dikkat çekerek “Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” dedi.

Buna herkes sevindi ama en çok da turizmciler ve tedarikçileri sevindi.

Haydi hayırlısı diyoruz.









Güvenli turizm

Şu günlerde her şey çok önemli ama sağlık çok daha önemli!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, otellere ‘güvenli turizm sertifikası’ alma zorunluluğu getirdi.

Yayınlanan genelgede, “Güvenli Turizm Sertifikası’nın Bakanlığımızdan belgeli olan veya olmayan, 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince alınması zorunludur” ifadeleri kullanıldı.

Genelgeye göre, oteller, gerektiğinde kullanılmak üzere, 1-10 arasında izolasyon odası bulundurmak zorunda!

Bu noktada önemli olan, uygulamanın sürdürülebilirliği ve kontrolü! Bakalım genelge yayınlamakla iş bitecek mi?..

Felaket tellallığı mı yapıyor, yoksa?..

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, son yıllarda hemen her konuda konuşmaya başladı. En çok konuştuğu konuların başında ise virüs ve aşılar geliyor!

Bunu çok maksatlı bulanlar da var, sosyal sorumluluk çerçevesinde değerlendirenler de. Söylediklerini biz sizinle paylaşalım, son kararı kendiniz verin!

Gates, CBS News’e verdiği röportajda, koronavirüs salgını döneminde turizm amaçlı seyahate çıkmayı düşünen tatilcilerin bir kez daha düşünmesi gerektiğine özellikle dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Muhtemelen 2021’in sonunda başarılı olunacak. Ancak bu dönemde tatilcilerin turizm amaçlı seyahate çıkmadan önce çok iyi düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri gerekiyor.

Koronavirüsün yeni varyantları tüm dünyada hızla yayılıyor ve aşıların bu varyantlar üzerindeki etkileri hâlâ tartışılıyor. Yeni gelişmeler için hızla çalışılıyor ancak 2021 turizm sezonunda tatilcilerin turizm amaçlı seyahat etmesini önermiyorum. Çünkü yeni varyantlardan korunabilmek için üçüncü doz aşının yapılması gerekebilir. Gelecek dört ile altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir.”

Gates, CNN’e verdiği röportajda ise daha da karamsardı:

“Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ile altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü tahminleri 1 Nisan 2021’e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz…”

Hareketlenme başladı

İstanbul ve Antalya havalimanlarında hareketlenme başladı. Sevindirici bir gelişme ve umarız devamı gelir.

Görünen o ki, bu yıl da en çok gelenimiz, yine Rusya ve Almanya’dan olacak.

Almanların 2021 yazı için en çok rezervasyon yaptığı destinasyonlar belli oldu, Akdeniz sahillerimiz ilk 5’te yer alıyor.

Uzak Doğulu turistler ve özellikle de Çinliler gelir mi?

Şu anda en fazla seyahat eden onlar ama buralara kadar gelirler mi, hep birlikte göreceğiz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemi öncesinde olduğu gibi Çin’e yönelik kampanyalarını, aralıksız devam ettirirse çok iyi olur.