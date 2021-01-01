Oh be kurtulduk mu?

2020 öylesine zor bir yıldı ki bittiğine, biteceğine hâlâ inanamayanlar olsa da işte yeni yılın ilk gününe hep birlikte merhaba dedik.

Her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Ne kadar sağlıklı, huzurlu, keyifli girilirse, o kadar mutlu geçeceğine inanılır.

2020, 20’li yılların ilkiydi ve zor bir yıldı. Felaketler üst üste geldi.

Muhtemeldir ki başka hiçbir yıl için böylesine yoğun bir şekilde “Bir an önce bitsin” temennisinde bulunulmadı. Ama işte bitti, dünü dünde bırakıp, artık geleceğe odaklanalım.

Bizden önceki nesiller 20’li yıllar derken 1920’ler akla gelirdi. Şimdi 2020’li yılları konuşuyoruz.

1920’li yıllar Cumhuriyet’in en zor yıllarıydı. TBMM kuruldu, Cumhuriyet ilan edildi, devrimler gerçekleşti, iç ve dış düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verildi ve en önemlisi, Osmanlı’nın küllerinden modern bir ülke yaratıldı.

Aradan 100 yıl geçti ve yine çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Her şey o günden daha zor değil ama çok daha karmaşık. Eğer 100 yıl önceki gibi inanırsak, birlik olursak, fabrika ayarlarına dönersek, başaramayacağımız hiçbir şey yok.

Ne olur, yeni yıla bu inançla başlayalım ve günü kurtarmak yerine, 100 yıl sonrasını düşünelim.

2120’lerde bugünler konuşulurken, onlar da şu an bizim 1920’ler için duyduğumuz gururu yaşasınlar!..

Yeni yıl için hatta 20’li yıllar için birinci önceliğimiz, ne olur, akıl, bilim, planlama, liyakat, kalite, üretim ve sağlık olsun!

Bu o kadar zor mu?

Kesinlikle hayır!

Geriye dönüp baktığımızda, ne salgınlar, ne afetler, ne krizler yaşandı ve hepsi de geride kaldı.

O gün nasıl başardıysak, bugün de başarırız.

Yeter ki inanalım, birlik olalım, oldubittilere izin vermeyelim!..

Yılbaşı mesajları?

Yılbaşı mesajları üzerinden farklı bir analiz yapmak istiyorum.

Yeni yıla girerken, kopyala yapıştırıcı mı, toptancı mı, gelenekçi mi yoksa yenilikçi miyiz?

Örneğin, yıllardır aynı mesajı herkese gönderenlerden misiniz yoksa herkese tek tek samimi dileklerinizi iletenlerden mi? Bu anında belli oluyor.

Bir de hemen her yılın bir önceliği olurdu. Genelde başarı, mutluluk, huzur, barış, umut, bol kazanç dilenirdi, bu yılın birinci önceliği ise sağlık oldu!

Tüm temenniler bu yıl ya sağlıkla başladı ya da sağlıkla bitti.

Peki, çok uzun yıllar aynı kelime ve aynı temenniyle yeni yılı kutlamak neyin göstergesi?

Kararlılığın mı yoksa rahatlığın mı?

Geleneksel olduğu için mi yenisini düşünmüyoruz, yoksa kolayımıza geldiği için mi aynısını tercih ediyoruz?

Mesajlarda yenilik yapanların ve kişiye özel yazanların sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az.

Mesaj dediğiniz, keşke biraz özel olsa keşke, biraz kafa yorulsa! Ama nerdeee...

Kopyala, yapıştır nesli olarak, yenilikçi yönlerimiz tümüyle körelecek ve yakında her şeyimiz birbirine benzeyecek.

Yazılan her kelimenin bir mesajı olmalı. Zekâ ürünü olmalı.

Yenilikçilik sadece teknolojide kalmamalı. Değişimi başkalarından beklemeyin, önce siz yaratın ve işe mesajla başlayın.

Yeni yıla hazır mıyız?

En kötü karar, kararsızlıktan iyidir.

Öyle ya da böyle, yeni yıla daha ilk günden kararlı başlayın ki bu durum yıl boyunca hep böyle devam etsin yoksa o da 2020 gibi zor biter!..

Hedefler çok önemli. Her konuda kendinize hedefler koyun ve takipçisi olun. Gerektiğinde en acımasız bir eleştirmen, gerektiğinde de ödüllendirici olun.

Sakın ola, “Saldım çayıra, Mevla’m kayıra” modunda olmayın.

Özetin özeti: Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun, geleceğe yönelik umutlarınızı asla yitirmeyin.