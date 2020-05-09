Rektörün istifası

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı gitti! Üslubu, tavrı ve üniversiteye dışarıdan gelmesi nedeniyle çoktan gitmeliydi diyenler de var, üzülenler de.

Peki, istifa mı etti, görevden mi alındı?

Yakında belli olur!

YÖK’ün buz gibi açıklamasına bakılırsa, sanki görevden alma gibi:

“Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 07.05.2020 tarihinde, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etmiş bulunmaktadır.”

Ne bir geçmiş olsun var ne de bugüne kadarki hizmetlerine teşekkür ve sonraki hayatına yönelik başarı dilekleri!

Enteresan hem de çok enteresan.

Farklı bir kişiliği olan Hocamıza, eğer YÖK’ün dediği gibi sağlık sorunları varsa geçmiş olsun diliyoruz. Yok eğer yol kazası ise çuvaldızın en büyüğünü önce kendine batırmalıdır.

Evet hataları oldu ama üniversitenin kurucusu Orhan Oğuz’u en iyi şekilde onore eden de o oldu!..

Eğitimin PR sorunu

Bazen çok çalışmak yetmiyor, bunu doğru anlatmak gerekiyor.

PR ve reklam ajansları bu yüzden ortaya çıktı ama onların da uzmanlık alanları sınırlı. Eğitim konusunda uzman olanı yok!

Eğitimi de, buzdolabı ya da otomobil gibi anlatmaya kalkınca işler daha da karışıyor. Eğitime yön veren kurmaylar ya ortada hiç yok ya da vitrinde olmayı bir marifet sanıyorlar ki, ikisi de yanlış. Dozunda olmayan her şey gibi!..

İcraatlarda samimiyet çok önemli. Yaptığınız işe dört elle sarılır ve gereken çabayı gösterirseniz, en büyük alkışı her daim alabiliyorsunuz.

Koç Üniversitesi’nin yaptığı araştırma bunu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymuş.

Dışarı çıkın, “Bu zor süreçte, en samimi, en başarılı, en çok çalışanlar kimdi?” diye bir soru yöneltin, eminim ki alacağınız cevap hiç değişmeyecektir.

Güvenilirlik anketi?

Koronavirüsle mücadeleye yönelik ankette, gece gündüz demeden cansiperane çalışan sağlık çalışanları 9.9, Sağlık Bakanlığı da 9.4 puan almış.

Bakan Koca’nın puanı da kesinlikle daha az değildir!

Peki, benzeri bir anket MEB, YÖK, ÖSYM, Bakan Selçuk, Başkan Saraç ve Başkan Aygün için de yapılsaydı acaba kaç puan alırlardı?

Eminim ki puanları tahminlerin de çok altında olurdu!

Daha mı az çalışıyorlar?

Hayır ama hem kendilerini ve yaptıklarını doğru anlatamıyorlar hem de öncelikleri çok farklı.

Halktan kopuklar, onların beklentilerini değil, kendi doğrularının ya da ideolojik takıntıların peşinde gidiyorlar ve çoğu zaman da zikzak yapıyorlar.

Kamuoyu tarafından doğru algılanmak motivasyon açısından çok önemli.

Koronavirüsle mücadelede başarılı olmamızın en önemli nedeni, Bakan Koca’nın ve sağlık ordusunun samimi mücadelesi.

Uykusuzluktan kızaran gözler, günlerce dur durak demeden çalıştıktan sonra bir köşede kıvrılarak uyumak, vitrine çıkıp hava atmaktansa bir hastaya daha çare olmak, hastalarına, evdeki ailelerinden daha çok zaman harcamak, onları kahraman yaptı.

Benzeri mücadelenin belki de daha fazlası eğitimde de yapılıyor ama bunu hiç anlatamadık. Yapılan işler yerine kişiler öne çıktı ya da hiç çıkmadı.

Romantik mesajlar

Bakan Selçuk hemen her dakika romantik mesajlar veriyor, ekrana çıkıyor, hızını alamadığında internet sitelerini dolaşıyor.

YÖK Başkanı Saraç ve ÖSYM Başkanı Aygün’ün yüzünü gören ise cennetlik.

Rektörlerin ise esamesi okunmuyor!

Özel öğretim kurumları, sendika ve derneklerin de bu süreçte başarılı bir sınav verdikleri söylenemez.

İlgili kurumlar ve kurullar ne yapıyor?

Eğitim kurmayları bir araya gelip bu imajlarını düzeltseler iyi olur. Çünkü önümüzde çok daha zor bir süreç var!..

Özetin özeti: Eğitim sektörü öylesine bölük pörçük ki bir bütün haline gelmesi hem çok zor hem de şart!..