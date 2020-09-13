Sarı yaz, altın yaz olacak mı?

Pandemi nedeniyle, yaz sezonu sıkıntılı geçti ama Kurban Bayramı sonrası başlayan hareketlilik hâlâ devam ediyor. Havaların güzel gitmesiyle, özellikle yabancı turist sayısı daha da artabilir.

Okulların açılma sürecinin uzaması ve uzaktan eğitime devam kararı da yazlıkçı velileri, büyük kentler yerine tatil yörelerinde tutmaya devam ediyor!

Peki, tüm gelişmeler, sektörü memnun etti mi?

Hayır.

Daha kötüsü olabilirdi diye teselli oluyorlar…

Görünen o ki, önümüzdeki günlerde, sarı yaz, altın yaza dönüşerek, yıla, buruk ama mutlu bir veda olabilir!..

Siyasi tansiyon!

Dış politika ülkelerarası turizmi de fena halde etkiliyor.

AB ülkelerinin soğuk tavırlarından bizim kadar en büyük rakibimiz İspanya da şikâyetçi! Özellikle de Fransa ve İngiltere’den. Pandemi, onları bizden daha fazla vurdu!

İspanya Turizm Kurulu Başkanı Juan Molas, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “İspanya’nın turizmde rekabetçi bir ülke imajını kaybettiğini” belirterek “Sonbahar tahminleri yaza göre çok daha kötü. Sonbahar kötü geçen yazdan daha kötü geçecek, felaket bir sonbahar bekleniyor” dedi.

Bizde ise iyimserlik hakim.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Eylül ayının ilk günlerinde ve ileriki rezervasyonlar çok iyi gidiyor. İngiltere, Rusya ile Polonya ve Romanya olmak üzere Orta Avrupa’dan rezervasyonlar iyi. Pandemi nedeniyle sıkıntı yaşanmazsa, kasım sonuna kadar bölgede turizm hareketi sürecek” diyor.

Haydi hayırlısı…

Hava yolları ilgi bekliyor!

Pandeminin en fazla etkilediği sektörlerden biri de havayolu taşımacılığı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi’nin temmuz ayı baz alınarak yaptığı yıllık sektörel değişim çok çarpıcı sonuçlar içeriyor!

Hava yoluyla gelen turist sayısı yüzde 82,1 azalırken, deniz yollarını tercih edenlerde 15,9 artış görüldü.

Hava yollarına güven tazeleyici önlemlerin alınması şart. Tedirginlik nedenleri çok iyi analiz edilip, ikna edici önlemler alınmalıdır.

Bu durum sadece bizim değil, başka ülkelerin de gündeminde.

İngiltere Başbakanı Johnson, havacılık endüstrisinin İngiltere ekonomisi için muazzam bir öneme sahip olduğunu belirterek “İnsanları istedikleri şekilde uçmaları konusunda özgür kılmak için yeni teknolojiler ve daha iyi testlerle mümkün olan tüm yolları arayacağız. Bu, hükümet için mutlak bir önceliktir” açıklamasında bulundu.

Eminim ki, bizde de bu konuya ciddi anlamda kafa yoruluyordur!..

Eğlence merkezleri

Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, eğlence merkezlerinde alınan önlemler yetersiz hem de çok yetersiz!

Bırakın medyaya yansıyanları, dışarıdan geçenlerin de rahatlıkla gördüğü manzaralar, önlem alanları rahatsız etmekle kalmıyor, endişelerini de artırıyor!

Buna hiç kimsenin hakkı olmamalı.

Hele ki turizme yönelik tesisler ya da turizm belgesi olanlar çok daha dikkatli olmak zorunda.

Sokakta ya da evde virüs kapana kimse bir şey demez ama okulda ya da turistik bir tesiste aynı durum söz konusu olduğunda kıyametler kopar ve sektör büyük zarar görür. Birinin hatası, bir anda tümünün kapanmasına ya da kısıtlanmasına neden olabilir.

Ne olur daha titiz olalım ve başkalarından beklediğimiz tedbirleri önce kendimiz alalım...