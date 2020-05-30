SÄ±nav iÃ§in deÄŸil, yaÅŸam iÃ§in eÄŸitim!

Korona Ã‡aÄŸÄ±, yeni eÄŸitim modellerini, ihtiyaÃ§tan Ã¶te zorunlu kÄ±lÄ±yor.Â

Uzaktan eÄŸitim de bunlardan biri!

GÃ¼nÃ¼ kurtarmak iÃ§in getirildi ama sanki kalÄ±cÄ± olacak gibi!

EÄŸitimde yeni model; TÃ¼rkÃ§e, Matematik gibi temel dersler okulda, teorik dersler de ÅŸu anda olduÄŸu gibi EBAâ€™yla TVâ€™den takip edilecekmiÅŸ!

Oran da yÃ¼zde 70 okul, yÃ¼zde 30-35 de dijital ortamda olacakmÄ±ÅŸ!

AynÄ± sÃ¼reÃ§ Ã¼niversiteler iÃ§in de geÃ§erliymiÅŸ.Â

DÃ¼nyadaki gidiÅŸat da bu yÃ¶ndeymiÅŸ!..

MiÅŸ, miÅŸ diyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ zaman ne gÃ¶sterir hiÃ§ belli deÄŸil!

Hemen her ÅŸeyin o kadar Ã§ok deÄŸiÅŸtiÄŸine ÅŸahit olduk ki bugÃ¼n konuÅŸulanlar ya tarih oluyor ya da katmerlenerek geliyor!

Peki, hibrit model tutar mÄ±? Derslik aÃ§Ä±ÄŸÄ±na Ã§are olur mu?

Daha da Ã¶nemlisi, derslerin bazÄ±larÄ±nÄ± deÄŸersizleÅŸtirmez mi? SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve yararlÄ± olur mu?..

Zor sorular ama cevabÄ±nÄ± el birliÄŸiyle bulmak zorundayÄ±z!

Sorgulama zamanÄ±!

Son 50 yÄ±lda, eÄŸitimde rotamÄ±zÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k.

Temel EÄŸitim Kanunuâ€™ndaki hedefler yerine sÄ±navlara odaklandÄ±k!

Oysa, her ders, her meslek Ã¶nemlidir, kutsaldÄ±r, onurludur!

Korona dÃ¶neminde bunu Ã§ok daha iyi anladÄ±k.

Bu yÃ¼zden sÄ±nav odaklÄ± eÄŸitimde Ä±srar edip, bazÄ± dersleri deÄŸersizleÅŸtirmek hatalarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olur.

GÃ¼nde 500 soru Ã§Ã¶zen ama evde 2 yumurta kÄ±rÄ±p karnÄ±nÄ± doyuramayan genÃ§ler yetiÅŸtirdik!

EÄŸitim, sÄ±nav iÃ§in deÄŸil yaÅŸam iÃ§indir!

Bunu asla unutmamalÄ±yÄ±z!..

EÄŸitimde normalleÅŸme?

NormalleÅŸme sÃ¼recinde bÃ¼tÃ¼n ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nda, otellerde, kafelerde, camilerde dikkate alÄ±nmasÄ± istenilen yÃ¼zde 50 doluluk oranÄ± okullarda da uygulanacak mÄ±?

LGSâ€™de derslik ihtiyacÄ± 5 katÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ.Â

NormalleÅŸme sÃ¼reci Ã§erÃ§evesinde anaokulu ve kurslar aÃ§Ä±lacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Peki, uygulama yÃ¶netmelikleri aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±? AyrÄ±ntÄ±lar, umarÄ±z bir an Ã¶nce belli olur. Ã–rneÄŸin anaokullarÄ±nda sÄ±nÄ±flar kaÃ§ kiÅŸi olacak?Â

Ã–ÄŸretmen ve personel baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± kaÃ§ olacak?

Dersler ne kadar sÃ¼recek?Â

Bu derslerin ne kadarÄ± okul iÃ§inde ne kadarÄ± aÃ§Ä±k havada olacak?

Hijyen koÅŸullar nasÄ±l saÄŸlanacak, nasÄ±l denetlenecek?Â

SaÄŸlÄ±k personeli olacak mÄ±?..

Kurslar iÃ§in de gerekli ayrÄ±ntÄ±lar bugÃ¼n yarÄ±n aÃ§Ä±klanÄ±r.

Ã–rneÄŸin 18 yaÅŸ altÄ±na sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± varken, LGS ve YKS Ã¶ÄŸrencileri kurslara gidebilecek mi?Â

Kurslardaki sÄ±nÄ±f mevcutlarÄ± kaÃ§ olacak?Â

Standartlar ne olacak? Sosyal mesafe nasÄ±l korunacak?..

LGSÂ

Bakan SelÃ§ukâ€™un aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ÄŸreniyoruz ki LGSâ€™de saÄŸlÄ±k personelinin yapmasÄ± gerekenleri rehberlik Ã¶ÄŸretmenleri yapacak.Â

Okullar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda da saÄŸlÄ±k personeli zor gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor!

Peki, rehberlik Ã¶ÄŸretmenleri yeterli olur mu?

Evet demek Ã§ok zor.

Maske takmakla bu iÅŸ Ã§Ã¶zÃ¼lecek mi?Â Â

UmarÄ±z, aÅŸÄ± bir an Ã¶nce bulunur!

Herkes kendi okulunda sÄ±nava girecek ve sÄ±nava yÃ¼rÃ¼yerek gidecekmiÅŸ!

KeÅŸke, zamanÄ±nda, okul Ã¶nlerindeki servislere bir gÃ¶z atÄ±lsaydÄ±, herkes evine en yakÄ±n okula mÄ± gidiyor yoksa en uzaktakine mi, Ã§ok daha net anlaÅŸÄ±lÄ±rdÄ± ama nedense, kimse bu Ã¶nemsiz (!) ayrÄ±ntÄ±ya dikkat etmiyor.

Gazetede Ã§ok sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir sÃ¶z var:

Biz gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze inanÄ±rÄ±z! Bu kez de, yani normalleÅŸme sÃ¼recinde de, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze inanacaÄŸÄ±z...

Ã–zetin Ã¶zeti: GÃ¶rerek, dokunarak, yaÅŸayarak ve en Ã¶nemlisi de Ã¼reterek yaÅŸama katkÄ± saÄŸlayacak bir eÄŸitim modelinin zamanÄ± geldi de geÃ§iyor!..