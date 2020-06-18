Sınava hazır mısınız?

Sınavlara hazırlık deyince, aklımıza hep test çözmek geliyor. Ne kadar çok test çözersek, kendimizi, sınavlara o kadar hazır hissediyoruz. Oysa, sınavlar sadece bilgi ölçmüyor!..

Örneğin bu yılki sınavlarda, en önemli dayanıklılık testi, maskeler olacak.

Konsantrasyon bozulmadan maskeli ya da maskesiz sınava devam etmek, dikkati sorulara yoğunlaştırmak, size, en zor sorularda doğru seçeneği bulmak kadar avantaj sağlayacaktır.

Yine aynı şekilde, okuduğunu bir defada anlama, zamana karşı yarış, dış etkenlerden etkilenmeme ve muhakeme gücü de çok önemli…

Peki, şu günlerde ne yapmalı? İşte size önemli bazı satır başları:

- Son birkaç yılın sorularını konularına göre ayırın ve hangi konulardan, hangi soruların çıktığını ve soru sorma mantığını anlamaya çalışın.

- Herhangi bir metni ikinci kez okumamaya alışın. Yoksa diğer soruların zamanını çalmış olursunuz ve sınav bittiğinde daha hiç göz atmadığınız çok soru kalabilir.

- Uyku düzeninizi disipline edin. Belli saatte yatıp belli saatte kalkın. Çünkü sınava zinde gitmek çok önemli!

- Sakın hasta olmayın. Hasta ziyaretine gitmeyin. Bulaşı riskinden uzak durun!

- Sınav heyecanınızı artıracak her şeyden uzak durun.

- Şu an için önemli olan sınav olduğu için gireceğiniz okulları unutun. Oraya mı girerim, buraya mı girerim söylemlerinden uzak durun! Tercihlerinizi daha sonra alacağınız puana göre şekillendirirsiniz.

- Sıvı tüketimini azaltıp, sınav zamanı kadar bir süreyi, tuvalete gitmeden geçirmeye çalışın. Çünkü hem stres hem de büyük zaman kaybı!

- Okul ziyaretleri ya da rehberlik sohbetlerini, risk tümüyle ortadan kalkıncaya kadar dijital ortamda gerçekleştirmekte yarar var. İlle de gidecekseniz, sosyal mesafe ve maske başta olmak üzere, tüm kuralları yerine getirmenizde yarar var!..

- Her ne kadar maske takma zorunluluğu yok, isteyen çıkartabilir denilse de, ev içinde de takmaya kendinizi alıştırın. Çünkü, bazı illerde, sokakta bile maske zorunluluğu varken, sınavda bu esnekliği sağlamaları mümkün olmayabilir!..

- Sınavı hem gelecek açısından hem de korona bulaşır gerekçesiyle hayat memat meselesi haline getirmeyin. Evet önemli bir sınav ve önemli bir süreç ama gerekli önlemler alındığında her ikisini de atlatmak mümkün…

- Okul seçimine gelince, hedefiniz iyi yarış atı yetiştiren okullar değil, mutlu bir öğrencilik yaşayacağınız okullar olmalı…

Velilere öneriler!

Aslında, sınava giren ve tedirgin olan, öğrencilerden daha çok veliler.

Onlar da olmasa, öğrencilerden pek çoğunun, ne sınavlar umurunda ne de gelecekleri.

İddialı olanlar yok mu elbette var ama veli motivasyonu, olmazsa olmazların başında geliyor.

Çocuğunuza güvenmek ve çalışabileceği bir ortam sağlamak, ona yapabileceğiniz en büyük iyiliktir.

Sakın unutmayın, her çocuğun başarılı olacağı bir alan mutlaka vardır. Önemli olan, çocuklarınızı sınavlara en iddialı şekilde hazırlayan değil, onların yeteneklerini keşfedip doğru yol haritası çizen okulları bulmaktır.

Bu yüzden okulların etkinliklerine göz atmak sizlere önemli ipuçları verecektir!..

Okul beklentilerinizi bir kâğıda dökün ve gittiğiniz okullarda bunları tek tek sorgulayın!

Beklenti sayısı 20’nin altındaysa, biraz daha düşünmekte yarar var!

Hayat sadece sınav başarısı ve yabancı dilden ibaret değildir!..

Özetin özeti: Sınavlarla yaşamaya alışmalıyız. Çünkü bu sınav, hayatınızın son sınavı olmayacak!..