Sınavlar ötelendi, yap-boza devam

Veli, öğrenci ve öğretmen olmak zordu ama böylesi bir dönemde sanki çok daha zor!

Gün geçmiyor ki yeni alınan bir karar çöpe atılıp, bir yenisi getirilmesin.

Okullar açık olsaydı, emin olun bu kadar yorucu ve riskli olmazdı.

Uzaktan, yüz yüze, hibrit, online derken öğrenciler eğitimden hepten soğudu!

Taşların tekrar yerli yerine oturması çok uzun zaman alacaktır!..

4 Ocak iptal!

MEB dün güne hızlı başladı. Sabahın erken saatlerinde aldığı kararlarla güne damgasını vurdu.

4 Ocak’ta başlayacak yüz yüze sınavlar iptal edildi, özel okullara devlet yardımı, kaldığı yerden devam edecek!

Veli, öğrenci ve öğretmenler ise şaşkın!

Yanlış yapmak hele hele üst üste yanlışlar yapmak, hataların en büyüğü ama yanlışta ısrarcı olmadan hatadan dönmek de bir erdemdir. Alınan son karara bir de bu çerçeveden bakmakta yarar var!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 4 Ocak’tan sonra yapılacak sınavların iptal edildiğine dikkat çekerek, “Ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek” dedi.

Bakan Selçuk, bu sene ortaokul ve liselerde yüz yüze yapılacağı açıklanan sınavlara ilişkin yeni aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Sınavlarla ilgili öğrencilere yönelik “Eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil, sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar” ifadelerini kullanan Selçuk, bu yıl olağanüstü bir süreçten geçildiğini vurguladı.

Sürecin hızlı değiştiğine ve kararların uzun değerlendirmeler doğrultusunda alındığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: “Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz.”

Doğru karar. Yanlışta inat edilseydi, geri dönülmeyecek daha büyük yanlışlara yelken açılmış olurdu. Keşke iptal edilen bu kararlar alınmadan önce de böylesine titiz incelemeler yapıp, sonra karar alınsaydı da, bu durumlar hiç yaşanmasaydı. Ama bunu bir türlü başaramıyoruz.

MEB’in üzerinde hemen her yönden çok baskı var. Herhangi bir konuda, hangi kararı alırsa alsın, eleştireni çok olacak! Bu yüzden, şeffaf olmak ve karar aldıktan sonra değil de karar öncesinde istişarelerde bulunmak en doğru olanı!..

Kervan yolda düzelir mantığı belki başka alanlarda karar alıcılara zaman kazandırabilir ama eğitimde güven erozyonu yaratmanın ötesinde bir işe yaramıyor!..

Kolejlere destek!

Önceki yıllarda ihtiyacı olan kolej öğrencilerine devlet desteği sağlanıyordu. Sonra bir anda kaldırıldı. Almakta olan öğrencilerin ödenekleri de gecikti. Neyse ki sorun çözüldü.

Resmî Gazete’de dün sabah yayımlanan kararla kolej öğrencilerine devlet desteği kaldığı yerden devam edecek!

Destek 4 ile 5 bin lira arası olacak ve 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerine verilecek!

İhtiyacı dışında destek alanlardan bir ay içinde geri istenecek!

Şartlar MEB ve Maliye Bakanlığı’nca müştereken hazırlanacak ve takip edilecek.

Umarız bir yararı olur ve umarız bu kez daha adilane olur!..

Özetin özeti: Sürekli değişen kararlar öğrenciyi de, öğretmeni de, velileri de çok yordu! Umarız, en azından bundan sonra alınan kararlar kalıcı olur!..