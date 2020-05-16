Sınavlar, sınavlar, sınavlar!

Okulların açılış tarihi Bakan Selçuk’un son açıklamasıyla gündemden düştü. Şimdi sırada bayram ve sınavlar var. Bu konudaki değerlendirmeye geçmeden önce, isterseniz gelin iki çok önemli tespiti sizlerle paylaşalım:

Dünya Sağlık Örgütü’nün bir numaralı ismi olan Tedros, “Birçok ülke farklı önlemler alıyor fakat bizim tavsiyemiz, her ülke, en yüksek önlemlerini almalı. İkinci salgın dalgasını tetiklemeden, sokağa çıkma yasaklarını kaldırmanın bir garantisi yok” ifadesini kullandı.

Avrupa İlaç Ajansı, yeni tip koronavirüs aşısı için halihazırda 33 çalışmanın yürütüldüğünü, aşının toplu üretime hazır hale gelmesinin en az 1 yılı bulacağını duyurdu.

Bilim Kurulu?..

Bilim Kurulu üyeleri, koronayla mücadele çerçevesinde bayramların risk taşıdığını ve Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı getirilmesini ısrarla dile getiriyorlar!

Peki ya sınavlar?

Daha mı az risk taşıyor?

Bilim Kurulu, nedense, sınavlara pek karışmıyor. Toplumu uyarma, bilgilendirme ve koruma adına bu konuda da kesinlikle konuşmalılar.

Sınav deyip geçmeyin sadece üç tanesine LGS, YKS ve KPSS’ye 6 milyon civarında aday giriyor. Diğer sınavları da eklediğinizde bu sayı 10 milyonu bulur. Aileler ve gözetmenler de hesaba katıldığında, yaratacağı hareketliliğin boyutları, katlanarak gider.

Elbette hepsi aynı günde yapılmayacak ama koronada ikinci, üçüncü dalganın konuşulduğu ve beklendiği en önemli aylarda gerçekleşecek.

Bu hareketliliğe bir de turizmi eklediğinizde, nüfus hareketliliği olağanüstü boyutlara çıkar. Yani iş bayramlarda sokağa çıkma yasağı getirmekle bitmiyor. Öncesi ve sonrası da var!..

Peki daha da mı içimize kapanalım, okullara kilit vurup, sınavları hepten iptal mi edelim? Elbette hayır. Hayat devam etmeli. Ama her ne yapacaksak, en ince ayrıntısına kadar, toplumu buna hazırlamalıyız!

Sınavlar nasıl yapılacak, okullar eğitime nasıl devam edecek denildiğinde, “Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız” açıklamasının ötesinde hiçbir şey duymuyoruz, görmüyoruz!

O senaryolar neler, hangi önlemler alındı, hiç belli değil!..

Örneğin derslik açığı, özellikle yoğun bir şekilde ikili eğitim yapan kentlerde nasıl kapatılacak? Güvenli ulaşım nasıl sağlanacak? Sosyal mesafe nasıl korunacak?..

Sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların açılışına yönelik olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı ve tartışmalar noktalandı. Benzer bir açıklama da YÖK, ÖSYM ya da Bilim Kurulu’ndan gelir mi? Gelmeli.

Yoksa, öğrencilerin ve adayların motivasyonu hepten bozulacak!

Ve buna da tıpkı sağlıklarını riske atma konusunda olduğu gibi hiç kimsenin hakkı olmamalı.

Neydi o açıklama?

“Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak.

Bu tarih ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek...”

Doğru tarihler açıklanan takvim ise bu anlatılmalı ya da daha zaman gerekiyorsa o anlatılmalı!

Öğrenci motivasyonu

Böylesi bir ortamda, karantina kararı alanlara yapılan eleştirileri de anlamak mümkün değil. Ne olur şunu hiç unutmayalım:

Karantina kararlarını hiç kimse ya da hiçbir kurul keyif olsun diye almıyor. Bu konuda yapılan uyarı ya da eleştirilerin yine hiçbiri de art niyet taşımıyor. En büyük risk, suskunluk, kabullenmiştik, uyarıları, kuralları ve eleştirileri hiçe saymaktır!..

Öğrenci motivasyonu çok önemli. Tarih değişikliğinde bunu gördük ama sağlıkları çok daha önemli.

Doğru açıklamalar yapıldığında hiçbir tepkinin olmadığı, pek çok uygulamada görüldü, sınavlar konusunda da en doğrusu yapıldığında, yine hiç tepki olmayacaktır.

Cevap bekleyen sorular?

- Bugün, Adana 39 derece, YKS zamanı Adana’da sıcaklık 50 dereceyi bulacak. Maskeyle sınavda saatlerce nasıl duracağız?

- Ailemle birlikte karantina altındayız. Sınava kadar devam ederse, bu durum, sınava girmeme engel teşkil eder mi?

- Sınav merkezimi değiştirmek istiyorum ama sistem kapalı!

- Sınıflarda klima var mı? O da risk taşıyor mu?

- Sınav günleri sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

- Astım ya da alerjik hastalığı olan öğrenciler için özel sınıflar oluşturuldu mu? Yedek maske verilecek mi ya da adaylar getirebilecek mi?

Özetin özeti: Doğru bilgi, şeffaflık ve bilim, tünelin ucundaki ışığa erişimimizi sağlayacak en güçlü referanslar olacaktır...