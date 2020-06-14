Sınavlar, turizmde dönüm noktası olacak

Tatil yörelerinde hareketlilik başladı ama zirve yapmış değil. Bodrum merkeze bakıp da senaryolar yazmak yanıltıcı olur. İçerilere girdikçe, sessiz bekleyişin devam ettiği çok net görülüyor. Dönüm noktası, lise ve üniversiteye giriş sınavları olacak.



Biri gelecek hafta diğeri de bir sonraki hafta gerçekleşecek.



Bu iki sınava 5 milyona aşkın aday girecek. Yani 5 milyon aile demek.



Öğrenciler o kadar zor bir dönem geçirdiler ki, aileleri bir şekilde onları tatille ödüllendirecek. Kimi köydeki, kentteki akrabalarının yanına gidecek, çoğu da tatil beldelerine akın edecek. Haziran sonu, temmuz başında, yerli turistlerin katkısıyla, tam doluluk oranlarına ulaşılmasa da ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Kurban Bayramı’nda da zirveye ulaşılacak gibi görünüyor. Tabii eğer yeni dalgalar ve yeni kısıtlamalar gelmezse!..



Açılmayan tesisler



Önünü göremeyen pek çok turistik tesis, hâlâ sezona merhaba diyebilmiş değil. Önemli bir bölümü hiç açılmadan sezonu geçirirse, şaşırtıcı olmaz. Çünkü “açılmaya değmez” diyorlar. Önlemler konusunda, büyük kentlerde yaşanan neyse, turistik bölgelerde yaşananlar da o. Bazı kentlerde pazara çıkanlar arasında bile tek kişi maskesiz giremezken, bazı kentlerde maskeli birini görmek zor olabiliyor.



Plajlar, lokantalar ve eğlence merkezleri ise göreceli bir seyrekleştirmenin ötesine geçebilmiş değil.



Görünen o ki, tatilciler, kendilerini koruma konusunda, evdeki titizliklerini aynen sürdürmeliler!..



Yeni nesil turizm



HIS Travel, dünyanın önemli tur oparatörlerinden biri ve korona krizi sonrasına ilişkin görüşleri dikkat çekici:



“Tüm krizlerin sona ermesi gibi COVID-19 krizi de sona erecek ama riski hep var olacak. Beklentileri anlamak ve yönetmek; güven ve hijyeni sağlamak, şeffaflık ve kesintisiz iletişim, insan kaynaklarına yatırım, yetenekli çalışan istihdamı, müşteri odaklılık, yenilikçi fikirler ve sınırları yeniden yazılmış içerikler, dinamizme ayak uydurmak, hızlı aksiyon almak ve süreci takip etmek, eğitim ve teknolojiye yatırım yapmak, yeni fırsatlar yaratmak ve yeni ürünler ortaya koymak, yeni süreçte turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara yeni bir kimlik kazandıracak...”



Yani diyor ki, yeni düzene ayak uyduran kalacak, diğerleri yok olup gidecek. Sahaya indiğinizde de bunu çok net görüyorsunuz. Bir yanda yenilikçiler, öte yanda ağlayanlar. Kazanan ve ayakta kalanlar, kesinlikle avuç açan ve ağlayanlar olmayacaktır...