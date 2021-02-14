Şişirilmiş notlar, MEB, YÖK ve ÖSYM

Tıpkı sağlıkta olduğu gibi eğitimde de ortak bir platform oluşturulmalı ve birbirini tamamlayan ortak kararlar alınmalıdır. Yoksa sadece bugünü değil, yarını da sıkıntıya sokmuş oluruz.

MEB, YÖK ve ÖSYM, her ne kadar aksini iddia etse de pandemi nedeniyle, sancılı bir eğitim süreci yaşanıyor.

Pek çok sorun var ama en önemlisi, hiçbir objektif yönü bulunmayan notlar!

Bu yıl takdir, teşekkür almayan yok gibi!

Peki, bu notların, lise ve üniversiteye girişte dikkate alınması ne kadar adil olur?..

Twitter üzerinde yaptığımız ankette şu soruyu sorduk:

“Uzaktan eğitim sürecinde verilen notların, Orta Öğretim Başarı Puanı (OÖBP) olarak üniversite giriş sınavlarında, diploma notu olarak da liselere girişte dikkate alınmasını doğru buluyor musunuz?”

İki cevap şıkkı vardı.

İlki “Kesinlikle doğru bir karar”, ikincisi ise “Kesinlikle yanlış bir karar” şeklindeydi.

Binlerce katılım oldu ve sonuç, yüzde 87 ikinci şıkkı yani “Kesinlikle yanlış bir karar” dedi.

Herhangi bir konuda olduğu gibi bu konuda da yüzde 87 “hayır” diyorsa, söz konusu uygulamayı bir kez daha düşünmekte sonsuz yarar var!

Okul içi başarı elbette önemli ama bugünkü haliyle değil! Çünkü bugünkü koşullarda objektif bir ölçme değerlendirme söz konusu değil!

OÖBP uygulamasında, kazanıp da kayıt yaptırmayan adayın puanı da artık düşmemeli! Çünkü yerine başka öğrenci alınıyor!

Eğitimde çok şey değişti ama nedense ÖSYM hâlâ kendini yenilememekte ısrar ediyor!

Öğrencinin lehine kararlar yerine, onları mağdur edici konularda ısrarcı olmaktan vazgeçmiyor!..

Ölçme değerlendirme!

Pandemi nedeniyle çok zor şartlarda eğitim yapılmaya çalışılırken, ölçme değerlendirmeye çok da özen gösterilmiyor.

Kimileri bol keseden not dağıtırken kimileri de dirhemle not veriyor!

Önceki akşam, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi.

“2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibariyle uzaktan eğitimle başlayacak.

1 Mart itibariyle de 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak.

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020’ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek…”

Pandeminin seyrine göre, açıklanan takvimde, daha önce de sık sık yaşandığı gibi yeni değişikler olabilir. Ama görünen o ki uzaktan eğitimin sınavı yüz yüze olduğunda nasıl bir tabloyla karşılaşılacak hiç belli değil.

Hâlâ, derslere erişim olanağı olmayan milyonlarca öğrenciden söz ediliyor ve çok daha önemlisi, giriş sınavlarında öğrencilerin tüm derslerden ve tüm sınavlardan sorumlu tutulmaları!..

Adil değil!

OÖBP neden çok önemli?

İşte size çarpıcı bir örnek:

“2017’de 20 bin olan sıralamam OÖBP yüzünden 42 bine geriledi. Ah lise hocalarım ah…”

Öğrencileri bir anda on binlerce hatta yüzbinlerce geriye attığı gibi öne de çıkarabiliyor.

Bu yüzden 100 puanla mezuniyet garantisi veren kolejler var!

Yine aynı şekilde, bu yıl liselere girişte de ciddi sıkıntılar yaşanabilir.

Bilindiği gibi ortaokul mezunlarının en fazla yüzde 20’si sınavla öğrenci alan okullara girebiliyor.

Kalanı, diploma notuna göre liselere girme şansı yakalayacak ve pek çoğunun notu hep 5 üzerinden 5 olacak!

Bu durumu, süper liselere girişte de yaşamıştık! Büyük hayallerle başlayan o proje, sırf bu yüzden çökmüştü!..

Bu konudaki çok önemli ayrıntılardan biri de şu:

Üniversiteye giren adayların neredeyse üçte ikisi, eski mezun yani kıt kanaat not alanlar. Bol keseden not alanlarla aralarında derin uçurumlar olacağı kesin!..

MEB, YÖK ve ÖSYM, umarız arada bir de olsa, bu konulara da kafa yorar!...

Özetin özeti: Sağlık çok önemli ama diğer ayrıntılar da gözden kaçmamalı!..