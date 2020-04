Tatil alışkanlıkları çok değişecek (2)

Koronavirüs ile sadece bizde değil, dünyanın her yerinde, hemen her konuda her şey değişeceğe benziyor. Görünen o ki, en çok da yaşam tarzı değişecek.

Peki, turizmde neler olur?

Örneğin tatil alışkanlıklarımız değişir mi?

Bu yaz, yine hiçbir şey olmamış gibi nerede kalmıştık, diyerek yola devam edebilir miyiz?

Evet demek çok zor.

Rezervasyonlar da bunu açıkça gösteriyor. Buna rağmen, hâlâ mavi boncuk dağıtarak, sezonu kurtaramayız.

Tatilcileri ikna etmek için ne yapmak gerekir diye kafa yormak yerine devlete el, avuç açmak kolaycılıktır. Devlet, elbette üzerine düşeni yapacaktır ama sektörü temsil ettiğini sananlar da ağlamaktan, sızlamaktan artık vazgeçip, alternatif arayışlar içerisine girmelidir.

Gelin hep birlikte düşünelim.

Çok zor bir kış geçirdik, tatile var mısınız?

Evet diyen çok çıkacaktır.

Peki, gitmeye hazır mısınız, dediğimizde işte o noktada, ikna edici argümanlar ortaya koymak gerekir.

Belki de bu sezon için dinlenme, eğlenme ve fiyatlardan önce sağlık güvencesi verilmelidir.

İlan ve reklamlar, hastanelerdeki karantina koşulları, evinizdeki konfor, hayalinizdeki tatil seçenekleri hepsi bir arada diye başlamalı.

Yemekler, yüzlerce kişinin olduğu ortamlarda değil, oda servisiyle bugüne kadar neredeyse hiç kullanılmayan o güzelim balkonlarda, keyfe dönüştürülebilir.

Çok kullanımlı şezlonglar ya kaldırılmalı ya da kişiye özel hale getirilmeli ve her gün dezenfekte edilmeli ki, gönül rahatlığıyla yatılabilsin.

Ulaşım ve transferler, kesinlikle güven verici hale getirilmelidir.

Akşam eğlenceleri, dar alanlardan kurtarılıp, sosyal mesafeyi koruyacak hale getirilmeli ki, gönül rahatlığıyla geceleri dışarı çıkılabilsin...

Sektör yöneticilerine tavsiyemiz, biraz empati yaparak, kendilerini, tatilcilerin yerine koysunlar ve ne istiyorlarsa, onları sunmaya çalışsınlar.

Ah, vah’la sezonu geçiremeyiz!

Eğitim sektörü, uzaktan eğitimle kendini yenilemeye çalıştı. Çok mu başarılı? Hayır ama elinden geleni yaptı, yapmaya da devam ediyor!..

Sakın gelmeyin!

Bu arada bazı turistik kentlerimizin başkanları, sakın gelmeyin, hastalanırsanız, yerimiz yok mesajları veriyor!

Enteresan!

Peki, bu salgın yazın olsaydı, ne olacaktı? Hadi hemen gidin mi ya da şimdi olduğu gibi sakın gelmeyin mi diyeceklerdi?

Çocuklara en büyük zararı, iyilik olsun diye anne, babalar ve devlet veriyor. Umarız, turizmde de koruma, kollama zafiyetleri yaşamayız!..

Turizm, olmazsa olmazlarımızın başında geliyor ve onu yaşatmak hepimizin görevi!..