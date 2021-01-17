Turizm çalışanları neden unutulmamalı?

İlk aşılar vurulmaya başlandı.

Birinci öncelik, sağlık sektörü başta olmak üzere kamusal alanlarda çalışanlar ve 65 yaş üstüydü. Doğru bir karar. Arkadan sırasıyla eğitim kurumları ve diğer yaş grupları geliyor…

Turizm sektörü için henüz erken ama sezona girerken otel, tatil köyü ve benzeri işletmelerde çalışanlara da aşı önceliği tanınması, sektöre olan güveni, tatile ve seyahate çıkma isteğini artıracaktır.

Yine aynı şekilde kış ve kaplıca turizmine yönelik aşı kampanyaları dibe vuran bu tür işletmelere de canlılık getirecektir.

Bu arada aşı yaptırmış seyahat severlere yönelik kampanyalar da eminiz ki heyecan yaratacaktır. Çünkü kısıtlamalar nedeniyle evlerde en çok sıkılanlar onlar!..

Yerli aşılardan bazıları önümüzdeki aylardan itibaren vurulmaya hazır hale gelebilir. Yaz aylarında ise 7 aşıdan en az 3’ü, bugünkü diğer aşılar noktasında olur. Çok daha güvenilir ve etkili olduğunu da çalışmaları gidip yerinde gören biri olarak özellikle hatırlatmak isterim!..

Çalışanları vurdu!

SGK verilerine göre 2019 yılı eylül ayında konaklama tesislerinde çalışan sayısı son bir yılda yüzde 23.9 azalarak 320 bin 103’e geriledi. Buna göre konaklama tesislerinde bir yılda 140 binin üzerinde kişi işsiz kaldı.

Turizm ve yan sektörlerde çalışan sayılarına bakıldığında en yoğun işten çıkarılma konaklama hizmetlerinde gerçekleşti. Onu sırasıyla, seyahat acenteleri ve tur operatörleri hizmetleri, turizm çalışanları, spor, eğlence dinlenme faaliyetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri izledi. En az etkilenen ise havayolu hizmetleri oldu…

Turizm sektörünün canlanması, sadece gençler için değil 50’ye yakın tedarikçi için de çok önemli. Olaya bir de bu çerçeveden bakmamakta yarar var!..

Güvenli turizm

Başta sosyal mesafe, maske, hijyen koşulları ve özellikle de aşı olmak üzere koronaya karşı alınan önlemler, ön rezervasyon dönemleri yaz aylarında çok daha sorgulanır hale gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB’ın öncülüğünde, Güvenli Turizm Fuarı düzenlenerek bu konuda alınan önlemler ve kat edilen yol, çok daha etkili bir şekilde anlatılabilir.

Fuar, sanal ortamda gerçekleşebilir ve teknolojinin tüm olanakları kullanılarak, tüm tesislere, canlı turlar düzenlenebilir. Yani lafın ötesine geçmek gerekir.

Pes edip kadere razı olmak ya da devletin sağlayacağı destekle ayakta kalmaya çalışmak bu konuda yapılacak en son hareket olmalı.

Mücadele ve farkındalık yaratarak bir adım öne çıkmak tüm sektörler için önemli ama turizm sektörü başta olmak üzere hizmet sektörü için çok daha önemli. Bu yüzden azimle yola devam diyoruz…

Turizmin eski görkemli günlerine dönmesi, sadece onlar için değil, ülkemiz için çok önemli bir kazanç olacaktır...