Turizm yaza patlar mı patlar!

Pandemide mutlu sona yaklaşıldığına yönelik sinyaller giderek artıyor.

Yaz aylarında aşılar konusunda çok mesafe alınacağı, vaka ve ölüm oranlarının dibe vuracağı ve dolayısıyla, aylardır evde kapalı kalan seyahatseverlerin yollara döküleceği söyleniyor. Tabii eğer yeni sürprizler olmazsa.

Bu konuda farklı senaryolar üzerinde çalışmak ve özellikle patlama olasılığı bir hayli yüksek olan sezona hazırlıklı olmak gerekir.

Kar yağacağı günler öncesinden açıklanmasına rağmen, “Kapanan yollar niye hâlâ açılmadı?” diye sorduğunuzda, “çok ani bastırdı” mazeretlerine alışık bir ülke olarak, turist bastırdığında, “Bu kadarını da beklemiyorduk, aksaklıklar o yüzden” denilmemeli!..

Tatile şimdi git haziranda öde!

Yarıyıl tatili avantajları da beraberinde getirdi. Birçok tur şirketi “Yarıyıl tatiline şimdi git, Haziran’da öde” kampanyası başlattı. Bu sayede kış otellerinde ve kayak merkezlerinde doluluk oranı yüzde 90’ları bulmuş.

Bu arada erken rezervasyonları yeniden canlandırıp, kış fiyatlarıyla yaz tatili gibi yeni kampanyalar yapılırsa eminiz ki, ciddi bir karşılık bulacaktır.

Bu da, bu zor dönemde kendileri için can simidi olacaktır!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, 10 milyon aşı daha geliyormuş, yerli ve milli aşıların üretim aşamasına gelmesi de haziran ortalarında gerçekleşecek. Görünen o ki, zor günler geçiren turizm sektörü için yaz aylarında tünelin ucu görülecek…

Açılma sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı olan kafe ve restoranlar konusunda bazı esnekliklere gidilebileceğini söyledi.

Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörü sevindirici kararlar alınabileceğinin sinyallerini verdi.

Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranlarla ilgili olarak “Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz. Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız buna göre bir esneme yapabiliriz” dedi.

Haydi hayırlısı diyoruz ama özen ve sıkı denetim şart!..

Aşı turizmi!

Sağlık turizmi son yıllarda çok öne çıktı.

Ülkemizdeki sağlık koşullarının iyi, hızlı ve ekonomik olması, artan bir sayıda turistin gelmesine neden oluyordu, pandemiyle hız kesti. Önümüzdeki aylarda, 7 yeni aşının uygulanabilir hale gelmesiyle, bu konuda çok avantajı olacağız. İşte bu çerçevede, aşı artı tatil projeleri eminim ki çok ilgi çekecektir. Çünkü hem bir an önce aşı olmak isteyen hem de artık tatil zamanı geldi diyen, dünyanın her yerinde çok insan var. Bu noktada önce ülkemiz insanına, sonra da dünya insanlarına böylesi bir olanak sağlamak katma değeri yüksek bir sağlık hizmeti olacaktır!...