Turizmde normale ne zaman dönülür?

Aşı bulundu, koronanın sonu geldi derken, mutasyon yüzünden, tüm dengeler ve öngörüler yeniden altüst oldu.

İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüsün, bize de geldiği ve pek çok kentimizde görüldüğü resmen açıklandı.

Dünya genelindeki durum da farklı değil. Peki, bu durum turizmdeki normalleşme sürecini etkiler mi?

Bu konuda en yetkin kuruluşlardan Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) koronavirüsün 2020’de dünya turizmine etkileri ve 2021 yılından beklentilerini açıkladı.

UNWTO, son gelişmeler çerçevesinden bakıldığında, uluslararası turist trafiğinin 2021’de başlayabileceğine yönelik umudun zayıfladığına, 2019 düzeyine, 2023’ten önce gelinemeyeceğine vurgu yapıyor.

UNWTO’ya göre, 2020’de turizmdeki mali kayıp 1.3 trilyon dolar, ziyaretçi sayısı da 1 milyar olarak gerçekleşti.

Tablo, elbette iç açıcı değil ama yine de pes etmemek gerekir. Çünkü zordaki sektöre ve batan şirketlere yeniden hayat vermek, onları ayakta tutmaktan çok daha zor olacaktır.

Çalışanlar zorda

Turizm sektöründe yatırımcılar kadar, çalışanlar da derinden etkilendi.

Mevsimlik çalışanların ötesinde, daimi kadroda bulunan personel sayısı her geçen gün daha da azalıyor!

Pandemi döneminde en ağır darbeyi, seyahat acenteleri aldı.

Pek çoğu ya küçüldü ya da şirketlerini kapatmak zorunda kaldı.

Bazıları ise ayakta kalabilmek için sektörle alakası olmayan, örneğin butik tarzı, ikinci işlere yöneldi.

İş, iştir. Önemli olan ayakta kalmak. Bu yüzden farklı işlere yönelinirken hiç gocunmamak gerekir!..

KKTC içine kapandı

KKTC, ikinci kez sokağa çıkmama kararı aldı ve uygulama 3 Şubat’a kadar uzatıldı.

Temel ihtiyaç işletmeleri, 06.00 ile 19.00 saatleri arasında açık kalacak.

Bu kapsamda, açık kalacaklar eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri (Eczane, fırın ve benzin istasyonları dışında kalan, kasap, market gibi). KKTC ekonomisine büyük katkı sağlayan üniversitelerin ne zaman öğrenime başlayacağı konusunda ise hâlâ net bir karar bulunmuyor.

Yeni yasaklar?

Mutasyona uğramış koronavirüsle mücadele kapsamında yeni yasaklar konuşuluyor. Bu ülkelerin ilk sırasında ise Almanya geliyor…

Başbakan Merkel’in, mutasyona uğramış koronavirüsün ülkede yayılmasını engellemek için Almanya genelinde önlemleri sıkılaştırarak, seyahat yasağı getirmeyi hedeflediği bildirildi.

Alman basını Merkel’in “Daha da katı olmalıyız, aksi takdirde 14 gün içinde bulunduğumuz noktaya dönmüş olacağız. Mutasyon nedeniyle diken üstündeyiz. Şu anda açılışlar hakkında konuşamayız. Ancak rakamlara ve salgının seyrine göre önce kreşler ve okullar, sonra mağazalar, sonrasında da restoranlar açılabilir” ifadelerine yer verdi. Yeni önlemler kapıda!..

Ama bu haksızlık!

Avrupa Seyahat Komisyonu’nun (ETC) son anketine göre, 2021 baharında seyahat etmek isteyen Avrupalıların oranı, Kasım 2020 anketine göre yüzde 20 arttı. Yurt dışına yapılacak seyahatlerde ilk 10 destinasyon tercihinde Türkiye, 9. sırada yer aldı!

Ankete göre önümüzdeki altı ay içinde seyahat etmeyi planlayan Avrupalıların oranı yüzde 49’dan yüzde 52’ye yükseldi.

ETC’nin Aralık 2020 verileri baz alınarak hazırlanan “Yurt İçi ve Avrupa İçi Seyahatler” başlıklı raporda Avrupa içi seyahatin artık en iyi seçenek olarak öne çıkması dikkat çekiyor.

Avrupalıların yurt dışı tatili için ilk 10 tercihi şöyle:

İspanya 9.8, İtalya 8.2, Fransa 6.3, Yunanistan 6.1, Almanya 5.4, İngiltere 5.2, Portekiz 4.9, Hollanda 3.3, Türkiye 3.3, Hırvatistan 3.1.