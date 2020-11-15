Turizme ara tatil dopingi!

Ara tatilin eğitim açısından kime ne yararı olacağı konusunda tartışmalar süredursun, turizme katkı sağlayacağı kesin. Özellikle de iç turizme!

Peki, korona riskini daha da artırır mı? Onu da zaman gösterecek…

Dış seyahatler zor olur çünkü pek çok ülke, karantina ya da uçuş yasağı uyguluyor. Koşullar da bizden daha iyi değil.

İç turizmde ise “sarı yaz” avantajları yaşanacak. Özellikle, Ege ve Akdeniz bandında havalar hâlâ güzel, ulaşım daha kolay ve daha ekonomik, indirimler de hiç olmadığı kadar fazla. Yani ara tatil yapmak isteyenler için sınırsız seçenekler var...

Farklı seçenekler?

Kış turizmi için henüz koşullar oluşmuş değil ama açık hava gezileri için en uygun dönemden geçiyoruz. Pamukkale, Kapadokya, Efes, Çanakkale, Mardin ve daha pek çok dış gezi için turlar da var ama bireysel seçenekler de mümkün.

Bu arada termal kaplıca ya da spa arayışında olanlar için de müthiş avantajlar söz konusu.

Umarız fiyatlarla birlikte kalite de düşmemiştir!..

Rusya ilk sırada

Rusların Türkiye sevdası artarak devam ediyor.

Pandemi riski olmasa, gelen Rus sayısında rekor üzerine rekor kırılmış olurdu.

Bu arada Rusların İstanbul’a olan ilgisi de giderek artıyor.

Yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Rusya ilk sıraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi verilerine göre, eylül ayında İstanbul’a toplam 460 bin 670 yabancı ziyaretçi geldi.

En ilginç gelişme ise İstanbul’a gelen Alman, Fransız ve İngiliz turist sayısındaki azalma!

Alman turist sayısı bir önceki döneme göre yüzde 69.9 azalırken, bu oran Fransızlarda yüzde 49.3, İngilizlerde ise yüzde 33.5 oldu!..

Bakanlık bölünür mü?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ayrılacağına yönelik iddialara, cevap en üst makamdan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlığı bölünüp, üstelik, kimlerin atanacağına yönelik şehir efsanelerine, “İçi boş haberler” dedi.

Erdoğan, “Kabine değişikliği iddiaları asılsız. Bunlar tamamen masa başında uydurulan, asılsız ve içi boş haberlerdir. Değişim gerekiyorsa yerini ve zamanını Cumhurbaşkanı belirler” şeklinde konuştu!..

Açık hava turları

Bildiğiniz, yaşadığınız, içinden defalarca geçtiğiniz yerleri, bir de rehberlerle gezdiğinizde bambaşka bir tat alıyorsunuz.

Bu ara İstanbul turları çok revaçta. Eğer aklınızdan geçiyorsa, Prontotour’un, “İstanbul’u Bir Bilene Sor” kapsamındaki kokartlı, deneyimli rehberler eşliğindeki turlarından eminim ki keyif alacaksınızdır.

Turda nereler mi var?

Fener Balat’ta Rengarenk Bir Gün

Üç Semavi Dinin İzinde Kariye Müzesi’nden Fener Rum Patrikhanesi

Muhteşem İstanbul

Boğaziçi’nden Kahve ve Baharata Yolculuk

İstanbul’daki İspanya