Uzaktan eğitim, yarattığı travmalar, internet erişimi ve yeni üniversiteliler

Öğretmen ve öğrencilere internet erişimi tam anlamıyla sağlanabildi mi?

Bu gerçekleşmeden, her öğrenciye, öğretmene bilgisayar temin etmeden sağlıklı bir uzaktan eğitimden söz etmek mümkün değil!..

Yüz yüze eğitimi adeta unuttuk, uzaktan eğitime kilitlendik.

Uzaktan eğitim deyince akla ilk gelen internet erişimi ve bilgisayar donanımı!

Donanım elbette çok önemli ama içerik çok daha önemli!

FATİH projesinde olduğu gibi içeriği bir tarafa bırakıp bilgisayar, tablet ve akıllı tahta satmaya yönelirsek, bunun kazananı, kesinlikle eğitim ve öğrenciler olmayacaktır!

Hani ülkemizde internete erişim sorunu yoktu, ülkemizin her yöresinde uzaktan eğitim mümkündü?..

Fiberoptik altyapımız ne kadar güçlü bir kez daha gözden geçirmekte yarar var. Uydulardan erişim de bir süre sonra sadece bağımlılık yaratmakla kalmayacak cep de yakacak!

Yeni senaryolar?

Korona konusunda pek çok senaryo var ve onlardan biri de dijital bağımlılığı en üst seviyeye çıkartıp, bir taşla birkaç kuş vurmak. Senaryo şu:

Sanal bağımlılık yaratıldıktan sonra hem sizin attığınız her adımı çok yakından izleyecekler hem de çok büyük paralar kazanacaklar!..

Ne kadarı doğru ne kadarı abartı, bunu zaman gösterecektir ama binlerce yıllık klasik eğitimi yıkmak, o kadar da kolay olmayacaktır.

Çok yazdık, bir kez daha yazalım.

Eğitim, öğretim iki ayaklı bir süreçtir.

Öğretimi her yerde yaparsınız, bilgiyi her yerden öğrenebilirsiniz ama eğitimi yani sosyalleşmeyi, hayata hazırlığı, çok yönlü gelişmeyi, dostluğu, arkadaşlığı her yerde bulamazsınız.

EBA deneyimi?

EBA, eksikleri olmasına rağmen çok yönden yol kat etmiş bir proje ama öğrenci ve velilere göre tam anlamıyla bir “soğuk nevale!”.

MEB de bu kanıya vardı ki, bir fikrim var projesiyle yayınlara “sıcaklık” ve “samimiyet” katmak istiyor!..

Bir öğretmenin şefkatini, bakışını, sesinin tonundaki tınıyı, arkadaşlığın kudretini, sınıf ruhunun farkındalığını, teneffüslerdeki gırgırı, şamatayı hangi projeyle yakalamaya çalışacaklar çok merak ediyorum?..

Uzaktan eğitime mecburuz ve alışacağız yerine, uzaktan eğitimi yeri geldiğinde bir destek unsuru olarak görmek sanki çok daha iyi olacaktır!

MEB, FATİH Projesi’nde yaşadıkları artı ve eksileri bir kez daha gözden geçirmeli! Eğer o dönem harcanan zaman ve kaynaklar, çok daha efektif kullanılabilmiş olsaydı, bugün ne erişim sorunumuz olurdu ne de içerik ama sonuç ortada!..

Hemen her konuda olduğu gibi çok iyi öngörülerde bulunup, çok iyi başlıyoruz ama arkası gelmiyor! Çünkü günü kurtarmanın ötesine geçemiyoruz! Önce bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gerekiyor!

Öğrenci SOS veriyor

Eğitimci-Sosyolog Prof. Dr. Levent Eraslan uzaktan eğitim konusunda ciddi bir araştırma yapmış. İşte tespitlerinden bazıları:

- Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle okuldan ve akranlarından uzak kalan öğrenciler, sosyalleşme problemi yaşamakta ve kendilerini yalnız hissetmektedir.

- Sosyalleşme sorunları yaşayan ve etkinlikleri sınırlanan öğrenciler kendilerini baskılanmış hissetmekte ve depresif ruh hali içine girmektedir.

- Evde kaldıkları süreçte aktif bir fiziksel hayat ve günlük programları olamayan öğrencilerde yeme içme bozuklukları ve uyku bozukluğu görülmektedir. Bunun yanı sıra yaşadıkları kaygı ve stres bu rahatsızlıkların meydana gelmesinde etkili olmaktadır.

- Uykusuzluk ve konsantrasyon bozuklukları nedeniyle ders çalışma ve sınavlara hazırlanmakta güçlük çekmektedirler.

- Sürecin ortaya çıkardığı belirsizlik durumu ise öğrencilerde gelecek kaygısı oluşmasına neden olmaktadır. Gelecekte kendilerini neyin beklediğini ve sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmemek öğrencilerde yoğun stres, korku ve endişe oluşmasına neden olmuştur.

- Okullarında eğitime devam edemeyen ve uzaktan eğitimde verimli bir süreç geçiremeyen öğrencilerin düşük akademik benlik saygısı yaşamaları beklenmektedir.

- Uzaktan eğitim sürecinde derslerde edilgen bir tutum sergileyen öğrenciler dersin içeriğini anlamaya yönelik çaba sarf etmemeye başlamıştır. Bu durum ise onlarda zamanla yetersizlik hissi oluşmasına neden olmuştur.

- Sürekli evde kalan ve fiziksel hareketleri sınırlanan öğrenciler, internet, telefon ve televizyon başında çok fazla zaman geçirmektedir. Bu durum onların fiziksel ve bilişsel olarak tembelleşmesine neden olmaktadır.

- Sınav tarihlerinde yapılan değişiklikler ve belirlenen sınav kuralları nedeniyle öğrencilerin motivasyonu düşmekte ve endişe duymaktadırlar.

- Dijital ortamlarda fazla zaman geçirmek öğrencilerde dikkat eksikliğine neden olmaktadır.

- Aktif bir şekilde dışarıda zaman geçiren öğrenciler (oyun oynama, akran ilişkisi kurma) daha fazla duygularını geliştirme fırsatına sahip olurlar. Pandemi sürecinde evde kalmak zorunda olan öğrencilerin duygusal gelişimlerinde sorun yaşamaları ve davranışsal problemler yaşamaları beklenmektedir.

- Uzaktan eğitimde, çocuğunuzun akademik başarısına değil, ruhsal sağlığına öncelik verin!

Üniversiteyi kazananlar

ÖSYM, üniversiteyi kazananları her an açıklayabilir!..

Sabah olmazsa akşam, akşam olmazsa yarın.

Her türlü sonuca hazırlıklı olmalıyız.

Kazanmak nasıl ki tüm kapıları önümüze açmayacaksa, açıkta kalmak da dünyanın sonu olmayacaktır!..

Özetin özeti: Yapacak çok iş var...