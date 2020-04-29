Üzerine düşeni kim, ne kadar yapıyor?..

Zor bir süreçten geçiyoruz ve istisnasız hepimize düşen görevler var.

Peki, kişi ya da kurumlardan ne kadarı üzerine düşen görev ve sorumlulukları yeterince yerine getiriyor?

Sağlık Bakanlığı ve başta Bakan Koca olmak üzere Sağlık Ordumuz aylardır gece gündüz demeden çalışarak, herkesin takdirini kazandı.

Peki ya diğer Bakanlıklar ve diğer kurumlar?

Bir okuyucumuz milyonlarca öğrenci ve veli adına şu soruyu soruyor:

“Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz haftalardır evde oturuyor. Özellikle ulusal düzeyde yayın yapan televizyon ve radyolar bu zor günlerde üzerine düşen görevi yapıyorlar mı? Çocuklarımızın yarınlara hazırlanması için eğitim içerikli programlara yer veriyorlar mı? Bu konuda TV radyo kanallarının üzerine düşeni yapmadığını düşünüyorum. Lütfen bu konuyu gündeme getirir misiniz?”

Evet, RTÜK bu konuda ne diyor?

Yasaya göre, televizyonlar yayınlarının belli bir oranını eğitim ve çocuklara yönelik olarak yapmak zorunda.

Özellikle de şu günlerde. Peki, onlar için ne yaptılar?

Kurumların yöneticileri bu konuda ne düşünüyor?

Televizyonlar okul, bizim görevimiz de eğitim değil, diyebilirler ama sosyal vicdan diye bir şey var.

Kimse onlara eğitim yapın demiyor ama tüm ailenin bir arada izleyeceği pek çok program yapılabilirdi. Ve henüz geç kalınmış değil!..

LGS muamması?

Anne babalar için en değerli varlık, çocukları.

Onlar için her türlü fedakârlığı yapar ve kıllarına zarar gelsin istemezler.

Milyonlarca öğrenci aylardır evde, sokağa bile çıkamıyor. Şimdi önümüzde, milyonlarca adayın gireceği, ciddi bir sınav maratonu var. Sonrasında ise yaz okulları ve yeni öğretim yılı!

Peki, eğitim konusunda hangi önlemler alındı?..

Yeni sezona yönelik olarak turizmde yoğun hazırlıklar varmış! Çok sayıda yeni ek tedbirler alınmış. Umarız ikna edici olurlar. Çünkü turizm, ülkemiz için çok önemli. Milyonlarca kişi turizmden ekmek yiyor.

Gelelim eğitime. Örneğin, 7 Haziran’daki Liselere Giriş Sınavı LGS ve diğer sınavlar için ne düşünülüyor?

Örneğin, otel odaları boşaldıktan sonra 4 ila 8 saat havalan-dırılacakmış!

Sabahçılar ile öğlenciler arasındaki boşluk bazı okullarda yarım saat bile değil!

Bu konuda bir düzenleme düşünülüyor mu? Hazırlıklar yapılıyor mu?

Okullar açıldığında ne olacak?

Kalabalık sınıflarda sosyal mesafe kuralı nasıl uygulanacak?

İkili eğitim deniyor ama başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde okulların birçoğunda zaten ikili eğitim yapılıyor. Bu okullarda, üçlü eğitime mi geçilecek?

Veliler bilgilenmek istiyor!

Bu kadar zor mu? Sağlık Bakanımız gibi, Milli Eğitim Bakanımız da sürekli bilgilendirme yapamaz mı?

Velilerin istediği tek şey bilgi ve buna da hakları var. Asıl merak ettiğim, Bilim Kurulu bu konuda ne düşünüyor?

7 Haziran’da, 1.8 milyon öğrencinin yanı sıra muhtemelen bir milyon veli de çocuklarıyla birlikte LGS için okullara akın edecek.

Herkesin arabası yok ve çoğu toplu ulaşım araçlarına binecek...

Enine boyuna düşünülmesi gereken bir konu. Belki de düşünülmüştür.

Peki, o zaman niye kamuoyuyla paylaşılmıyor?

Ne olur birileri, tedirgin veli ve öğrencileri artık rahatlatsın!..

Uzaktan eğitim?..

MEB, uzaktan eğitim konusunda çok yol kat etti ama süreç o kadar uzadı ki bu işten sıkılmaya başlayanların sayısı hızla artıyor.

Yüz yüze eğitimde bile dikkat dağınıklığının önüne geçilememişken, uzaktan eğitimde bunu sağlamak zor ötesi bir durum. Üstüne üstlük bir de erişimde fırsat eşitsizliği ortaya çıkınca, işler daha da içinden çıkılmaz hale gelebiliyor...

İşte bu konuda bazı satır başları:

- Maalesef şu anki eğitimdeki sorunumuz çok büyük. Eğitimde fırsat eşitliği her zaman olduğundan daha tehlikede. Örnek şimdi online dersim vardı, 22 kişiden 1 kişi katıldı.

- Neden? Çünkü köy çocukları bunlar ve maalesef çoğunun evinde ne tablet ne bilgisayar ne de sağlıklı işleyen bir internet altyapısı var.

- Bazı evlerde çok öğrenci var!

- Canlı ders için okul yönetimi görevlendiriyor, siz de bunu yapmakla mükellefsiniz.

Özetin özeti: Umarız, bir an önce aşı bulunur!..