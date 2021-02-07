Yaşananlardan ders aldık mı?

Görünen o ki korona tedirginliği hâlâ devam ediyor.

Mutasyonlu virüsün daha hızlı yayılıyor olması tam da tatile hazırlanırken gözleri korkuttu.

Peki, yeni virüsler, tedirgin olmayı ve her şeyi bir yıl daha ötelemeyi gerektirecek boyutlarda mı?

Hem evet, hem hayır.

Evet, çünkü vaka sayıları hızla artıyor. Daha da önemlisi, özellikle uluslararası seyahatlerin pandemi sürecini negatif olarak etkilediği yönünde.

Hayır, çünkü yaz aylarına kadar aşılama konusunda ciddi anlamda yol alınacak. Yerli aşılarla birlikte, aşı turizmi de başlarsa hiç şaşırtıcı olmaz!..

Görünen o ki, bu yıl, tüm ülkeler iç turizme ağırlık verecek. Özellikle de Avrupa ülkeleri, “Ne gelen olsun, ne de giden” yönünde bir politika geliştiriyorlar. Bayraktarlığını da Almanya yapıyor!

Bu kararın alınmasında, yapılan araştırmalarda, koronavirüs salgınının ilk dalgasında, ölümleri etkileyen en önemli faktörün uluslararası seyahatler olduğu yönünde sonuçların çıkması etkili oldu!

Çocuk dostu oteller

Yaz ayları için erken rezervasyonlar başladı.

Özellikle çocuklu aileler için müthiş fırsatlar sunuluyor.

Örneğin, “0-12 yaş ücretsiz, şimdi al, yazın tatile gittiğinde öde!” benzeri çok fazla seçenek söz konusu.

Çocuklu ailelerde, tatille ilgili kararlar, onlara göre şekillendiği için bazı seyahat acentelerinin onlara yönelmesi doğru bir karar ama şu da sakın unutulmasın!

Sakinlik arayanlar da çocuğun çok olduğu otel ve tatil köylerinden özellikle kaçıyorlar!

Bu yüzden otel ya da tatil köyünün konsepti, ya tümüyle çocuklu ailelere yönelik olmalı ya da çocuklu ve çocuksuz ailelere yönelik farklı alanlar belirlenmelidir. Yoksa, her iki taraf da rahatsız olur ve bir gelen bir daha gelmez!

Çocuk dostu otellerin sunduğu hizmetler arasında çocuklara özel yüzme havuzları, su kaydırakları, oyun alanları ve animasyonlar önce çıkıyor. Hatta bazılarında sizler rahat edesiniz diye günün belli saatlerinde çocuklarınızı gönül rahatlığıyla bırakabileceğiniz çocuk odaları ve çocuk menüleri de var...

Sevgililer günü

Turizm sektörü, özel günlere, can simidi gibi sarıldı.

Ne zaman bir özel gün olsa, hemen kampanyalar düzenliyor.

Sevgililer Günü de onlardan biri.

Uçak biletinden konaklamaya kadar müthiş indirimler söz konusu.

Yeter ki siz seyahate karar verin, korona tedbirleri çerçevesinde, sizlere her türlü hizmeti sunmaya hazırlar.

Yılbaşı ve yarıyıl tatilinde olduğu gibi kalabalıkların yoğunlaştığı tatillere, artık hoşgörüyle bakılmayacağı kesin. Bu yüzden daha lokal ve butik seçenekler öne çıkıyor...