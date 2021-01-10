Yaz aylarında, turizm altın çağını yaşar mı?

Aşılama çalışmaları, bir yandan dünya genelinde hızla devam ederken, öte yandan yeni aşılar hızla uygulanabilir hale geliyor. Bizim aşılarımız da muhtemelen yaz aylarında herkese ulaşabilir hale gelecek…

Korona nedeniyle, aylardır içeride kapalı kalmaktan öylesine bunaldık ki bulaş riski ortadan kalktığında, hemen herkes olanakları ölçüsünde tatil yörelerine akın edecek.

Ve eğer öngörüler gerçekleşirse, bu sezon olmasa da önümüzdeki yıllarda, turizm sektörü, altın yıllarını yaşayacak. Kayıplarını telafi etme olanağı yakalayacak…

Peki, sektör o zamana kadar dayanabilecek mi?

İşte bu noktada cevap aranacak en önemli soru bu olmalı ve gereği yerine getirilmelidir. Güçlü firmalar bir şekilde ayakta kalabilirler ama küçük ve orta ölçekli şirket ve tesislerden pek çoğunun kapandığı ya da değerinin çok altında el değiştirdiğine yönelik haberler giderek artıyor.

Devletin bu konuda, daha destekleyici önlemleri bir an önce almasında yarar var yoksa patlayan turizmin altında kalabiliriz!..

Bu arada KKTC’de de kapanan otellerin sayısı hızla artıyor. Merit Otelleri ile başlayan kapatma kararı alan otel sayısı 67’ye ulaştı. Bu dönemde 10 casinonun da kapandığı konuşuluyor...

İnovatif turizm!

Aşı uzmanlarının söylemine göre, 21. Yüzyıl, Pandemi Yüzyılı olacak. Dolayısıyla korona belasından kurtulsak bile, önümüzdeki yıllarda, benzeri pandemi süreçleri, kapımızı yine çalacak. Yine aynı şekilde, kuraklık ve benzeri doğal afetler, yaşam şekillerimizi ve tatil anlayışımızı ciddi anlamda değiştirecek. Örneğin daha korunaklı, daha hijyenik, daha bireysel tatil biçimleri öne çıkacak, açık büfe gibi gıda savurganlığına ve tüketimine frenleme mecburiyeti doğacak.

Bu yüzden geleceğe yönelik turizm politikalarını belirlerken, gelecek öngörülerini dikkate almakta sonsuz yarar var. Binlerce kişinin aynı anda tatil yaptığı devasa tatil köyleri yerine daha butik apart konaklama alanları, tatilcilere, kendilerini güvende hissettirecektir.

Otel odaları yerine farklı boyutlardaki tatil evleri, sanki daha tercih edilir hale gelecek ve otel, restoran, tatil köylerini de içine alan hizmet sektörü A’dan Z’ye dönüşmek zorunda kalacak. İşte bu yüzden mimarisinden işletmesine, pazarlamasından ulaşımına, turizm ve seyahat sektörünü tüm yönleriyle yeniden düşünmekte yarar var…

Ruslar Antalya’yı çok sevdi!

Antalya’ya 2020’de gelen yabancı turist sayıları açıklandı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl turist sayısı, bir önceki yıla göre, beşte bire indi. 2019’da 15.6 milyon turist gelen Antalya’ya, geçen yıl gelen turist sayısı 3 milyon 435 bin olarak gerçekleşti.

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında Rusya, 1.5 milyonla ilk sırada yer alıyor. Ülke bazında Rusya’dan sonra ikinci sırada 560 bin kişi ile Ukrayna geliyor.