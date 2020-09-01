Yeni öğretim yılı herkese hayırlı olsun

Yeni öğretim yılı, uzaktan da olsa başladı. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, eğitimin diğer paydaşlarına ve ülkemize hayırlı olsun!

Eğitim şart ve çok önemli ama bu yıl için önceliğimiz kesinlikle sağlık olsun!

Ne olur bunu hiç unutmayalım, kurallara uyalım, uymayanlara hatırlatalım.

Yarın, bugünden de güzel olmalı ki çektiğimiz onca eziyete değmeli!...

Sıkıntılar yok mu?

Dünyanın neresinde yok ki?

Bizde de fazlasıyla var.

Olmaya da devam edecek.

Çünkü, öğrenci sayımız, dünyadaki 100’den fazla ülkenin toplam nüfusundan daha fazla!..

Sorun var ama çözüm de var!

Her öğretim yılının başlangıcında olduğu gibi bu öğretim yılının başında da sorunlar yok değil!

Örneğin, atama bekleyen yüz binlerce öğretmen, gidecek okul bulamayan on binlerce öğrenci ve okulları hijyenik hale nasıl getiririm diyen yüz binlerce idareci var!

Hepsi de sıkıntılı hem de çok sıkıntılı!

Onları asıl üzen bu değil!

Zor bir dönemden geçiyoruz, tüm sıkıntılara katlanmak gerekir görüşündeler.

Keşke bir de her şeyi mükemmel gösterenler daha az konuşsa!..

Öyle ya da böyle öğretim yılının sekteye uğramaması önemli.

Bugüne kadar çok fazla önlem alınmasa da, bundan sonrası için umutlu ve heyecanlı olmamızı gerektiren işaretler olmasa da, biz yine de coşkumuzu kaybetmeyelim.

Er ya da geç her şey yoluna girecektir. Yeni döneme geçildiğinde, eksikleriniz değil, artılarınız olmalı.

Aradıklarınızı size sunulanlar arasında bulamıyorsanız, başka arayışlar içerisine girmelisiniz.

Örneğin, nasıl ki insanın en iyi doktoru kendisi ise en iyi öğretmeni de yine kendisidir!

Sizi sizden daha iyi kimse tanıyamaz. Beklentilerinizi, heyecanınızı, hayallerinizi, sizden daha iyi kimse bilemez. Bir yandan kendinizi keşfetmeye devam edip, öte yandan yapılması gerekenleri yapmaya çalışın. Tıkandığınız noktada ailenizden, öğretmenlerinizden, inandığınız kişilerden yardım isteyin!

Eminiz ki başta Ziya Hoca olmak üzere MEB teşkilatı her türlü yardım için elinden geleni yapacaktır!

Kim ne derse desin, şu günlerde en büyük yük onların sırtında ve her yere yetişmek o kadar da kolay değil!..

Özellikle de uzaktan eğitimde görev alan öğretmenlerimize sabır ve kolaylık diliyoruz.

Onlar da tıpkı gece gündüz nöbet tutan görünmeyen kahraman sağlıkçılar gibi takdirin her türlüsünü fazlasıyla hak ediyorlar!..

Uzaktan eğitim?

Okullarda, evlerde, ekran başında durum nasıl, her şey yolunda mı?

Daha ilk gün, elbette eksikler olacaktır. Önemli olan niyet ve gösterilen çaba!

O varsa devamı gelir! Yoksa işte o zaman eyvah eyvah demek gerekir!

Örneğin ilk günlerde şu tür yakınmaları çok duyacağız ama bu yönde çalışmalar olduğunu biliyoruz, en azından şimdiden tedirgin olunmamalı.

“Ben ve eşim öğretmeniz. Her şey yolunda ama derslerimiz çakışıyor. Bilgisayarlar yetmiyor.

Sabah canlı ders vermek zorundayız. Kızımın da sabahları derslerini takip etmesi gerekiyor!

Oysa evde bir bilgisayar var. İkincisini almak da hiç kolay değil!..”

Tek sorunumuz bu olsun diyoruz. Çünkü bunlar çözülmeyecek sorunlar değil!

Mini mini 1’ler

Çocuğu bu yıl okula başlayan veliler, ilk dersleri izlediklerinde, “1. sınıf ilk Türkçe dersi okuma yazma bilen çocuklar için hazırlanmış...” şaşkınlığı içerisindeydi!

Oysa o dersler geçen yılki 1. sınıflara yönelik telafi dersleriydi.

Okul idareleri, öğretmenler ya da ekranda ders verenler, üç hafta süresince verilecek eğitimin telafi eğitimi olduğunu ve telafi eğitiminde, hangi dersleri kimlerin izleyeceğini sık sık hatırlatırsa çok daha yararlı olur.

Örneğin, 1. sınıf derslerini geçen yılın 1’leri izleyecek açıklaması tansiyonu düşürür ama yeni 1’ler ne izleyecek, ne yapacak? Bunun da cevabı verilmeli!

Mini mini 1’ler eskiden okula uyum için 1 hafta önce derse başlardı!

Pandemi yüzünden her şey altüst oldu!.

Yeni öğretim yılı başladığına göre 3 haftalık telafi döneminde ne yapacaklar? Onlar için yeni öğretim yılı 21 Eylül’de yüz yüze mi başlayacak?

Geçen yıl okuma öğrenemeyen ya da bildiğini de unutanlar telafi eğitimini nasıl izleyecek?

Keşke bu konuda daha ayrıntılı bilgiler verilse. Çünkü bazı evlerde hâlâ okuma yazma bilmeyen, bilgisayar kullanmayan ya da çalıştıkları için çocuklarına yeterince zaman ayıramayan veliler de var!..

Özetin özeti: Keyifli, sağlıklı ve bir o kadar da başarılı bir öğretim yılı dileğiyle...