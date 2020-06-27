YKS’de şimdi sınav zamanı

Milyonlarca adayın hayatında dönüm noktası olacak YKS’ye sayılı dakikalar kaldı.

Muhtemeldir ki, bazılarınız bu yazıyı sınav sonrasında okuyacaksınız ama bunun bir de yarını var!..

Bir yanda korona baskısı, öte yanda sınav stresi!

Adayların da velilerin de işi çok zor.

Peki, şu saatten sonra ne yapmak gerekir? Telaşa gerek yok! Yarını da atlatın, sınav sonuçları da açıklansın, işte o zaman her şey netlik kazanacaktır.

Peki, sınavlara geliş gidişlerde, sınav esnasında, herhangi bir risk söz konusu mu?..

Sağlık Bakanı Koca, tedbirlerin gevşetildiğini ısrarla vurguluyor. Bu da korona riskini beraberinde getiriyor.

Evet YKS önemli ama sağlığımız çok daha önemli.

Bu yüzden hem adaylar olarak hem de veli ve gözetmenler olarak, önce sağlık diyelim ve özellikle, sınav sonrasında oluşacak yoğunluklara dikkat edelim!..

Sınavlar nasıl olsa bir şekilde aradan çıkacaktır.

ÖSYM sınıfta kaldı!

ÖSYM, koronayla mücadelede sınıfta kaldı diyebiliriz. Çünkü onun derdi, sınav olsun bitsin, gerisi umurunda değil!

Oysa adayların, gözetmenlerin ve hatta velilerin sağlığı, diğer kurumlardan daha çok onların görevi. Çünkü bu sınavın sahibi onlar ve gerekli her türlü tedbiri düşünüp hayata geçirilmesini sağlamak ve denetlemek, resmen olmasa da vicdani olarak yine onların sorumluluk alanına giriyor!

Önceki yıllardaki sınavlarda, birinci önceliğimiz, elbette sınav güvenliğiydi ama bugünkü ve yarınki sınavda birinci öncelik, hiç tartışmasız koronaya karşı alınan önlemler ve bulaşı riskini sıfıra indirmek olmalıdır...

Adaylar ya da veliler, kurallara uymadı, böyle oldu, demek kolaycılıktır.

Alınan tedbirler, eğer akılcı, uygulanabilir ve denetlenebilir olursa, herkes bunun gereğini yerine getirecektir.

Hâlâ vakit varken, bu konuda, bugün olmasa da yarın için çok daha fazlası yapılmalıdır...

Bugünü, sakin bir ortamda ve her şeyden uzak bir şekilde geçirmekte yarar var. Sınavı da düşünmeyin, koronayı da. Çünkü yarın da bir o kadar önemli sınavlar var.

Bugünü, bugünde bırakın ve yarına odaklanın.

Yarından sonra kesinlikle her şey çok daha güzel olacaktır!..

Türkiye ortalamaları

YKS ortalamalarını dün paylaşmıştık, LGS adayları ve velilerden çok istek geldi.

Doğru cevap ortalamaları, LGS’de, YKS’den farlı değil!

Adaylar, gece gündüz demeden ders çalıştılar ve birinci tercihteki okula girme şansları yüzde 1 bile değil!

LGS 2019 ortalamaları da şöyle:

Türkçe’de 20’de 11.75; TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’te 10’da 6.88; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde 10’da 6.83, Yabancı Dil’de 10’da 4.65, Matematik’te 20’de 5.09, Fen Bilimleri’nde ise 20’de 9.97!

Bu yıl, ortaokullar, önceki Bakanların okula başlama yaşındaki kararsızlıkları nedeniyle 700 bin civarında fazla mezun veriyor. Sınavla öğrenci alan okul sayısı ve kontenjanlar ise çok az.

Bu yüzden sınavla öğrenci alan Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler liselerinin sayısı ve kontenjanları kesinlikle artırılmalıdır!..

Bu zor dönemde, çocuklarımıza bu kadarını da çok görmeyelim!.. Çünkü sınavlara hazırlık döneminde yaşanmayan çocukluk ve gençlik, uykusuz geceler, stres, başka şeylere harcanması gereken paralar ve en çok de emek, heyecan ve gelecek hayalleri var!

Hiç kimse onları görmezden gelemez, basit bir sınav yarışı gibi geçiştiremez!!!

Özetin özeti: Bu zor günler de geçecek ve üniversiteli olmanın ayrıcalığı, size tüm bu yorgunlukları unutturacaktır!..