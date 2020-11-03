Yüz yüze eğitimde 3. aşama! Yorgun Anadolu Kaplanı Denizli

Yüz yüze eğitimde halka giderek büyüyor. 5. ve 9. sınıflarda da yüz yüze eğitim dün başladı.

Ortaokul ve lise 1 öğrencileri bugün ilk kez öğretmen ve arkadaşlarıyla tanışma olanağı bulacak. Kendilerine verimli ve sağlıklı bir dönem diliyoruz.

Okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime daha önce başlanmıştı.

Dün, 5. ve 9. sınıfların da yüz yüze eğitime başlamasıyla, önemli bir aşama daha kat edilmiş oldu.

Yüz yüze eğitimde, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

İlk gün ülke genelinde nasıl bir tabloyla karşılaşıldı, okullar yeni öğrencilere ne kadar hazırdı, katılım ne orandaydı?

Gelen bilgiler, katılımın bölgeden bölgeye değiştiği yönünde. Önümüzdeki günlerde, gidişata göre katılım daha da artabilir veya düşebilir. Çünkü pek çok veli “bekle gör” politikası izliyor!

Zor günlerden geçiyoruz. Avrupa’da bırakın okulların açılmasını, sokağa çıkma yasakları peş peşe geliyor.

Bize düşen, çok daha dikkatli olmak, uyarılara harfiyen uymak ve okullarımızı açık tutacak her türlü önlemi almaktır.

Okullarımızı sağlıklı bir şekilde açık tutabilirsek, korona belasından kurtulmamız o kadar kolay olacaktır!..

İlk gün izlenimleri?

- Oğlumu okula göndermedim. Az önce lisemizi aradım. Velinin okula gidip dilekçe vermesi gerekliymiş. Dilekçe verilmezse devamsızlık yazılırmış! Benim gibi bilmeyenler varsa bilgilensin!

- Bir an evvel interneti ve tableti olmayan çocukların eksikleri tamamlanıp uzaktan eğitime geri dönmeleri lazım. Vakalar arttıkça artıyor.

- İlkokul 3. sınıfta devlet okuluna giden çocuğumuzu göndermedik. 32 kişilik sınıftan 2 ya da 3 aile çocuğunu göndermedi. Geçen hafta maalesef öğretmenimiz Kovid-19 olmuş! Çocuklar çok küçük, dikkat edemiyorlar. Hijyen sıkıntılı.

- Okullarda sağlıklı bir şekilde eğitim yapmak mümkün değil. Çünkü maske, mesafe ve hijyen konusunu idareci ve öğretmenler bile ciddiye almıyor.

- Salgın bugüne kadarki en yüksek seviyesinde ve okullar tamamen açılıyor. Çok yanlış bir zamanlama.

- İki gün gidilecek okul için kıyafet şartı dayatmasına ne diyorsunuz?

- Bugün ilk iki dersimi yaptım, fakat uzaktan eğitimden daha zor ve 30 dakika ders olduğu için ekipmanlarımı kurup derse başlayana kadar 5 dakika gitti. Zoom’dan diğer çocukları da derse dahil ettim, gayet güzeldi. Her geçen gün daha iyi olacak.

- Özel okullarda tüm sınıflar gidiyor, koridorlar Esenler Otogarı gibi, her gün birkaç öğrenci pozitif çıkıyor, hani o sözü edilen müfettişler nerede?

- En iyi kolejlerden birindeyiz, maske ve siperliğe rağmen sürekli vaka çıkıyor. Devlet okullarını düşünemiyorum!

- Üniversitelerin açılmaması durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilinçli üniversite öğrencilerinin daha iyi korunacağı ve kurallara daha fazla uyacağı netken bu inat niye?

- Neye, ne kadar hazırız diye diye arkadan koskoca eğitimsiz ve kültürsüz bir nesil getiriyorsunuz. Bir ülkede her yer açık, okullar kapalıysa durum vahim.

O bir gerçek kaplandı

Denizli, “Anadolu Kaplanı” sıfatını en fazla hak eden kentlerimizden biriydi. Özellikle tekstil ve eğitimde başarı destanı yazdılar. Zaman zaman sıkıntılı dönemler geçirseler de hâlâ geleceğe damga vuracak kentlerimiz arasında en ön sıralarda yer alıyorlar.

Denizli, tarih ve turizm, tarım, endüstri kenti olmanın yanı sıra aynı zamanda bir üniversite kenti. Öğrenci memnuniyeti üst seviyede ve Pamukkale Üniversitesi, aynı dönemde kurulan üniversiteler içerisinde fark yaratanlardan.

Özetin özeti: Şartlar ne kadar zor olursa olsun, bu bizi yıldırmamalı!..