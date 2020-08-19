Yüz yüze eğitimde ve lise kayıtlarında kafa karışıklığı!

Bakan Selçuk, “Devlet ve özel okullarda, 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak” demiş!

Neden 8 ve 12’ler? Okullar dershane mi? Onlar için risk söz konusu değil mi? Gitmeyenler geri kalmayacak mı? En önemlisi de diğer yaş grupları için risk söz konusuysa, okul dışındaki kurslar neyin nesi?

Kurallar doğru ve herkes için olmalı veya olmamalı yoksa kafa karışıklığı yaratıyor!..

Gidecek okul yok!

Okullarda uzaktan eğitim 31 Ağustos’ta, yüz yüze eğitim de yeni bir gelişme olmazsa 21 Eylül’de başlayacak.

Peki, herkesin gidecek bir okulu var mı?

Özellikle de liseye yeni başlayacak olanların?

Velilerin bu konuda Bakan Selçuk’a soruları var!..

Liselere Giriş Sınavı’na, önceki Bakanların ‘tutarsız’ kararları nedeniyle, bu yıl, her zamankinden çok daha fazla öğrenci başvurdu. Sevinenlerin oranı yüzde 10 kadar bile değil! Açıkta kalanların, evlerine en yakın okula girme şansı da bu orandan daha fazla görünmüyor!

Veliler, bu yüzden, üzgün hem de çok üzgün ve kırgınlar.

Bakan Selçuk’a gönderdikleri mektupta da bu durum fazlasıyla dikkat çekiyor:

Bakan’a mektup

“Ziya Bey, okulları hep birlikte açacağımızı söylüyorsunuz fakat bizim açılmasını bekleyeceğimiz henüz bir okulumuz bile yok maalesef!

1. tercihte yerleşen öğrenciler yerleşmiş olduğu, artı 2007 doğumlu öğrencilere öncelik verildiği için (2006 ve 2007 doğumlu diye ayrılıp neden 2007 doğumlu öğrencilere öncelik verildiğini de anlamış değilim) 2. tercihlerimizden de elimiz boş dönerek okul hakkımızı kaybettik.

2. tercihimizde 2020 yılında 75 ortalamayla alan okula 89.51 ortalamayla bile yerleşemedik çünkü kontenjan dolmuş!

Çok ilginç, büyük ihtimalle 3. tercihlerimizde de yerleştirilemeyeceğiz ve 24 Ağustos 2020 (liseye yerleşemeyen öğrenciler için önemli bir tarih olacak) tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu benim kızımı ve açıkta kalan binlerce öğrenciyi kim bilir hangi okulları uygun görüp yerleştirecek.

İmam hatip mi, meslek liseleri mi ya da adrese çok uzak bir Anadolu lisesi mi?

Biz kendi adresimize yakın bir Anadolu lisesine gitmek istiyoruz.

Ziya Bey’e soru

Şimdi size soruyorum Milli Eğitim Bakanım, Sayın Ziya Selçuk Bey, liselere yerleşemeyen çocukların kaderlerini, yollarını, kendileri değil de İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu mu belirleyecek?

Eğitim sistemimiz çocuklara kendi kararlarını, kendi seçim haklarını kendi adreslerine yakın istedikleri okullara girme ve seçme hakkını tanımayacak mı?

Çocukların pandemi korkularının üzerine şu an kendi istedikleri, mutlu olacakları okullara yerleştirilememe korkusu eklendi. 13-14 yaşındaki çocuklara pandemi ve istemediği okula gönderilme korkusu, stresi ve yükü fazla değil mi?

Ziya Bey, lütfen ama lütfen, bu sistemin bizden sonra değil bizimle birlikte 2019/2020 ortaokul mezunlarının da mutlu olacağı, yara almayacağı şekilde değişmesini istiyoruz!

Bu yıl diğer yıllara göre 2 kat öğrenci mezun olması, bu durumun önceden tahmin edilememesi, 2007’li öğrencilerin 2006 doğum tarihli öğrencilerden küçük olması ve onlara öncelik tanınması, açıkta kalan öğrencilerden kaynaklanmamaktadır.

Açıkta kalan öğrenciler, adeta cezalandırılırcasına adreslerinden uzak okullara, meslek liselerine, imam hatip liselerine yerleştirilerek yani istemedikleri okullara yerleştirilerek, cezayı onlara yüklemiş olmak ağır olmaz mı?

Durumu abartmış gibi görünüyor olabilirim fakat şu an açıkta kalan tüm öğrenciler ve velilerin tıpkı benim gibi düşündükleri konusunda yüzde 100 eminim ve bu konuda sizden müdahale ve yardım bekliyoruz, saygılarımızla…”

Özetin özeti: On binlerce öğrenci gidecek okul bulamıyor ve açık liseye yani sokağa bırakılıyorsa, bu onların değil, MEB’in kabahati! Çözümü de hiç ötelemeden yine onlar bulmak zorunda!..