Ziya Hocam, YKS sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Üniversite baraj sınavı TYT’yi bir lise bitirme sınavı olarak değerlendirseydik, sınava giren adayların yüzde 80’i mezun olamazdı!

Evet, evet yanlış okumadınız, üniversiteyi kazanmış olsalardı bile liseden mezun olamazlardı!

TYT, eğer bir sıralama sınavı değil de yüz üzerinden 50 alanın mezun olduğu ya da sınıf geçtiği bir başarı sınavı olsaydı, adaylardan çok azının yüzü gülerdi!..

Gelin önce, Temel Yeterlilik Sınavı TYT sonuçlarına ve diğer ayrıntılara bir göz atalım, sonra da sonuçların neden böylesine skandal boyutlara geldiğine hep birlikte kafa yoralım!

20 soruda 3 doğru!

TYT Türkçe’de Türkiye ortalaması 40 soruda 14.5, Sosyal Bilimler’de 20 soruda 7.9, Temel Matematik’te de 40’ta 6.

En vahimi, Fen Bilimleri!

Ortalama 20 soruda 3.2.

Hem de onca dershane, özel ders ve yardımcı ders kitabı dopingine rağmen!

MEB bu konuda ne düşünüyor?

Sorular mı zordu yoksa eğitim mi vasattı?

Sorular zor ya da müfredata aykırı ise ya da okulda yazılı, sözlü sınavları yapıp, üniversiteye girişte test sınavının yapılıyor olması bir çelişki ise bunun önlemi yıllardır neden alınmıyor?.. Ya da sorular hem müfredata uygun hem de zor değilse, o zaman eğitim kalitesinin sorgulanması gerekmez mi?

Daha da önemlisi, tavşan ile kaplumbağanın yarıştırılması ne kadar adil?

Başarı oranları yerlerde sürünen meslek liseleri ve imam hatipler mi başarısız yoksa ÖSYM, YÖK ve MEB’in vurdumduymazlığı mı, asıl konuşulması gereken durum?..

Ortada, çok uzun yıllardır devam eden bir kaotik durum var ve nedense hiç kimsenin dikkatini çekmiyor.

Bu noktada kabahatli arıyorsak, inanın, en son sırada gençler gelir!..

Sınavlara yönelik birçok istatiksel bilgi var. İşte onlardan bazıları:

Başvurdular ama girmediler!

Enteresan hem de çok enteresan bir durum daha: Başvurduğu halde, TYT’ye 128 bin 580, AYT’ye ise 116 bin 214 aday girmedi!

İncelenmesi gereken bir durum!

Korona korkusu mu, üniversiteye küskünlük mü yoksa işsizlik endişesi mi?

Önceki yıllara göre azalıyor mu, çoğalıyor mu?

Görünen o ki yine on binlerce hatta yüz binlerce kontenjan boş kalacak.

Yazık değil mi, onca milli servete?..

Sayısal’da zorlandılar!

Üniversite adayları, en çok Sayısal’da zorlandı! 170 puan barajı, Yabancı Dil’de yüzde 86, Sözel’de yüzde 83, Eşit Ağılık’ta yüzde 73 oranında aşılırken, bu oran Sayısal’da yüzde 58’de kaldı!

TYT’de ise kızların yüzde 81’i, erkeklerin ise yüzde 73’ü, 170 puan barajını aşabildi! Hemen her yıl en önemli tartışma konusu sıfır çekenler ama bu yıl açıklanmadı! Neden acaba?..

Takke düştü kel göründü!

Sınav sonuçları kimin karnesi, Milli Eğitim’in mi, velilerin mi, öğretmen ve öğrencilerin mi, ÖSYM ve YÖK’ün mü ya da eğitimi ciddiye almayan siyasilerin mi?

Tabloya bakın, siz karar verin?

İşte ikinci basamak sınavı Alan Yeterlilik Sınavı AYT ortalamaları: Türkçe:24/4.7, Tarih1:10/1.4, Coğrafya 1: 6/1.5, Tarih 2:11/1.4, Coğrafya 2: 11/2.7, Felsefe: 12/2.2, Matematik: 40/7.5, Fizik:14/1, Kimya: 13/1.4, Biyoloji:13/1.3, Almanca: 80/30.5, Arapça: 80/36.1

Fen Bilimlerindeki vasatlık, önceki yıllarda olduğu gibi maalesef yine alarm verici!..

Çok net, az puan!

Yığılma ve geriye düşme sanki bu yıl daha fazla.

Aynı neti olan 2019’a göre daha az puan almış!

En fazla yığılma Sayısal’da!

Yerleştirme puanlarında, 410 üzeri puan alan aday sayısı Sözel’de 8.231, Eşit Ağırlık’ta 25.140, Yabancı Dil’de 13.120’yken, bu sayı Sayısal’da 90.140 oldu!..

Yani sayısalcıların işi zor!

Sayısal puanıyla üniversiteye girmek sanki bu yıl yıl çok daha zor olacak.

ÖSYM şaşırttı!

Üniversite sınav sonuçları her yıl gece yarısı çok ters saatlerde açıklanırdı. Bu yıl hem bir gün erken hem de sabah erken saatlerde açıklandı!

Tercih sıralamaları, 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tercihleri sakın aceleye getirmeyin, çünkü yaşamınızın bundan sonrasına o liste yön verecek.

Bu süreçte Milliyet olarak hep yanınızda olacağız...

Sonuçlar, herkese hayırlı olsun!..

Özetin özeti: Eğitim söz konusu olduğunda, başımızı ne olur artık devekuşu gibi kuma gömmeyelim!..