AB nereye gidiyor?

Geçmişte AB denince insan hakları, hukuk, demokrasi akla gelirdi.

Şimdi ise Fransa ve Yunanistan’ın oyunları akla geliyor.

Hatta Almanya’nın da dahil olduğu oyun içinde oyunlar.

Son örnek Türkiye bandıralı insani yardım taşıyan geminin Alman fırkateyni tarafından durdurulması.

Yunanistan ve Fransa’nın arkasında olduğu operasyonda ne hukuk kalmış ne de müttefiklik.

Doğu Akdeniz’deki Türkiye’nin hakkını istemesini bu iki ülkenin de başta olduğu bazı Avrupa ülkeleri hala içlerine sindiremiyor.

Yazık ki ne yazık.

Ama Türkiye önceki oyunlar da olduğu gibi buna da sessiz kalmaz.

MGK toplantısı sonrası yapılan açıklamada da her alanda gerekli adımların atılacağının altı çizildi.

Aralık başında AB zirvesi var.

Türkiye’ye yaptırımları konuşacakları dile getiriliyor.

Yaptırımlarla bir sonuç alamayacağını, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hakkını alması gerektiğini AB’nin artık anlaması gerekiyor.

Anlamazlarsa ne olur? Türkiye yoluna devam eder. Kaybeden AB olur.

Tam ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile kendi içinde çelişkilere düşen AB’nin bundan sonra nereye doğru gittiği çok tartışılır.



Bir ateş böceği yak



Önceki günkü Milliyet’in manşeti çok güzel ve anlamlıydı.

‘SİBER ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN BİR ATEŞ BÖCEĞİ YAK’

Kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için BM, siber şiddete yönelik ‘Karanlığı aydınlat’ sloganı ile bir kampanya başlattı.

Milliyet’te kampanyaya tam destek veriyor ve haberleri sayfalarında olacak.

Bir ateş böceği de sen yak...



Virüs sigara ile daha çabuk bulaşıyor



Rakamlar yükseldi, her yerde hissettiriyor salgın kendini.

Kalabalıklara girmemek ve kurallara uymak gerekiyor.

Salgında dikkatimi en çok çeken ise hala bina önlerinde toplu sigara içilmesi.

Kalabalık caddelerde sigara içmek yasaklandı ama hala toplu sigara içenler var.

Dumanlar tüttürülüyor, içmeyenler ve salgın hiç düşünülmeden.

O kadar uyarı yapılıyor hala anlamayanlar var.

Virüs herkese bulaşabilir. Ama sigara ile daha çabuk bulaşır.

Hala koronavirüs konusunda bilinmeyen çokken daha çok önlem anlamamız gerekmiyor mu?

Konuştuğum bilim kurulu üyeleri herkesin tedbirleri uygulamaması halinde bu kışın zor geçeceğini söylüyor.

Salgının ciddiyeti anlamak için ille yoğun bakımda yüz üstü mü yatmak gerekiyor.

Aslında bu salgın günleri sigarayı bırakmak için de önemli neden olabilir.



Sıfır atıkla 17 milyar tasarruf





Sıfır atık önemli bir proje.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen ve yakın takibinde olan sıfır atık projesinde önemli sonuçlar alınıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre, şuana kadar 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmış ve 17 milyar TL tasarruf sağlanmış.

Ayrıca plastik poşet kullanımı yüzde 80 oranında azaltılarak, 1 milyar 500 milyon TL tasarruf sağlanmış.



15 Temmuz’u unutturmamak



15 Temmuz’da hain darbe girişimi yaşandı.

O geceki darbecilere direniş Demokrasi Destanı olarak tarihe yazıldı.

Dün Akıncı Üssü davasıyla ilgili kararlar çıktı.

Darbecilere ağır cezalar yağdı.

15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak gerekiyor.