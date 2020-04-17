Ayrıntılı sorular ve sosyal izolasyon

Televizyonlarda sürekli bilim kurulu üyelerine ve hocalara koronavirüsle ilgili sorular yöneltiliyor.

Sorular virüsü öldürme taktiklerinden bu dönemde çocuk yapıp yapmamaya kadar çok ayrıntılı şekilde gelebiliyor.

Bunlardan biri:

“Market alışveriş poşetlerini sebze ve meyvelerle birlikte 1 gün balkonda bekletiyorum. Arkasından sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletiyorum. Virüs ölmüş müdür?”

Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Ateş Kara bu soruya şöyle yanıt veriyor:

“1 gün balkonda beklettiyseniz virüs açısından sirkeli suya gerek yok artık.”

Vatandaş koronavirüs ile mücadelede ayrıntılara kadar dikkat edip hassasiyet gösteriyor.

Ama sosyal izolasyona gelince biran da her şey unutuluyor ve rehavet içine giriliyor.

Geçen cuma sokağa çıkma yasağı öncesi yaşananlar ortada.

Artık her cuma ve normal günlerde de bu görüntüleri görmemek ümidiyle.

Aynı hassasiyet ve özeni sosyal izolasyon ve maskede de gösterelim lütfen...

Bakanlar ve masaları





Salgın ile mücadele sürecinde bakanların çalışma şekilleri değişti.

Onlar bakanlıklarına gitseler de mümkün olduğu kadar az kişiyle yüz yüze görüşüyorlar.

Gelenlerin de ateşi ölçülüyor, kolonya veriliyor ve maske takıyor.

Çoğunlukla tele ve videokonferans ile yapılıyor toplantılar.

Bu süreçte Bakanların masalarında ne var diye bakınca karşıma kolonya, kolonyalı mendil ilk sırada çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bunlardan bazıları...

Avrupa’yı Türkiye Birliği’ne alsak mı?

- Avrupa’da maske savaşları bizde ücretsiz maske dağıtımı

- Avrupa’da yaşlılara bakış açısı bizdeki “sokağa çıkmayın”daki hassasiyet

- Avrupa’daki hastanelerdeki ve yoğun bakımlardaki sıkıntılar bizdeki başarılar

- Avrupa’daki hastane masrafları biz de tedavi ücretinin olmaması

- Avrupa’daki önlemler ve sayılar, bizdeki önlemler ve sayılar

Koronavirüs kendini ne ölçüde gösteriyor?

‘Bana bir şey olmaz’ diyerek evden çıkanların etrafına bulaştırma ve bir çok kişinin ölümüne neden olmayı da akıllarından çıkarmamaları gerekiyor.

Bunu bilim insanları sürekli tekrarlıyor.

Neden mi?

Çünkü 1 kişi 1 ay boyunca virüsü çevresine bulaştırma potansiyeli taşıyormuş.

Peki virüs ne ölçüde kendini gösteriyor ve belli ediyor?

Sayılara bakınca da virüsü alan her 100 kişide virüsün kendini belli etmeden yayılma riski şöyle karşımıza çıkıyor.

- Virüsü alan 50 kişide bu belli olmuyormuş

- Virüsü alan 30 kişi hafif belirti gösteriyor

- Virüsü alan 15 kişi hastaneye yatacak belirti gösteriyor

- Virüsü alan 5 kişi yoğun bakım belirtileri gösteriyor.

Evde kalmanın güzellikleri...

- Üniversite yıllarındaki aşçılık dönemine tekrar geri dönme

- Kahvaltının ne kadar çeşitli yapılabileceğini görme imkanı

- 15-20 yıl öncesinin klasik filmlerini tekrar izleme fırsatı

- Neşet Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’ ve Zeki Müren’in “Elbet Bir Gün Buluşacağız” parçalarını tekrar tekrar dinleme

- WhatsApp grubunda 3’lü görüşme yapma imkanını keşfetme...