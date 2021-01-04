Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 2020 yılında yaptıklarını ve 2021 hedeflerini konuştuk. Hem gençliğe yönelik hem de spor alanında projelerin artacağını belirten Kasapoğlu, pandemi sürecini fırsata dönüştürme adına ekip olarak büyük gayret gösterdiklerini söyledi...

2020 salgınla mücadele ile geçti. 2021 neler getirecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 2020 yılında yaptıklarını ve 2021 hedeflerini konuştuk. 2021 yılında hem gençliğe yönelik hem de spor alanında projelerin artacağını belirten Kasapoğlu, “bu pandemi sürecinde hiçbir şekilde moralimizi bozmadan, inancımızı koruyarak, gayretle aşkla bu ülke için çalışacağız. Bu pandemi sürecini fırsata dönüştürme adına ekip olarak büyük bir gayret içindeyiz ve inanıyoruz ki bu sürecin sonunda daha büyük fırsatlarla yarınlara yürüyeceğiz” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu 2020 ve 2021’i Milliyet’e telekonferans ile şöyle değerlendirdi:

PANDEMİ İLE MÜCADELENİN ÖRNEK ÜLKESİ OLDUK

2020 nasıl geçti?

Geride bıraktığımız 2020 yılı, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılarak bir pandemi halini alan Kovid-19 virüsü nedeniyle tüm insanlık için zor bir yıl oldu.

Bu zor geçen senede ülkeler, hayatın her alanını kapsayan tedbirlerle yayılımı kontrol altına almaya çalıştılar, çalışıyorlar. Virüs ortaya ilk çıktığı anda ülkemiz, sahip olduğu sağlık altyapısıyla, çağın gerektirdiği en üst niteliklerle donatılmış hastane yatırımlarıyla ve fedakâr sağlık ordusuyla pandemiyle mücadelenin sembol ülkelerinden biri olmuştur. İşte bu süreçte sınıfta kalan pek çok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye, sosyal devlet olmanın gerekliliklerini başarıyla yerine getirdi.

100 BİN VATANDAŞIMIZA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Salgın süreci sizin bakanlığınızı nasıl etkiledi?

Pandemiye rağmen çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdik. Örneğin, virüsün yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle, özellikle yurda ilk girişlerde uygulanan 14 günlük karantina süreci, yayılımın kontrol altında tutulması noktasında önemli sacayaklarından biri olmuştur. Ülkemizin sahip olduğu öğrenci yurdu altyapısı, bu süreci en etkili şekilde yönetmemize imkân sağlamıştır. Bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yuvası olduğunu ispat etmiştir. Biz bu süreçte, 81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 bin 410 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; pandemi süreci içerisinde olmamıza rağmen geride bıraktığımız dönemde çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdik. Süreç devam ediyor. Hem sahada hem dijitalde çalışmalarımız asla hız kesmeyecek. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarını gençlerimiz, sporcularımız ve bütün vatandaşlarımız için seferber etmeye devam edeceğiz.

EVDE KAL HAREKETSİZ KALMA

2020’de neler yaptınız?

2020 yılı çalışmalarımıza örnek vermek gerekirse; ‘Evde Kal Hareketsiz Kalma, Eşit Ağırlık, Zinde Kal, Hayat Sanat Edebiyat, Benim Mesleğim, Bir Lider Bir Şehir, Bilgi Yarışmaları, Zekâ Oyunları, Kamp Günlüğü’ gibi programlarla, on-line konserlerle gençlerin zamanlarını daha eğlenceli ve verimli geçirebilmeleri için müzik, sanat, eğitim, hobi gibi çeşitli konularda sosyal medya faaliyetleri yürüttük. Gençlik Merkezlerimizi EBA erişim noktaları haline getirerek, bilgisayar ve internet erişimi kısıtlı olan gençlerimize önemli bir imkân sağladık. 267 gençlik merkezimizdeki 398 atölyede, 2 bin 598 bilgisayar ile bugüne kadar 48 bin 240 gencimiz bu hizmetimizden faydalandı ve faydalanmaya da devam ediyor. Ayrıca, EBA TV’de yayınlanmak üzere spor eğitim programlarını hayata geçirdik. Öte yandan, 19 Mayıs’ı da kapsayan Gençlik Haftası ve Ramazan Bayramı kutlamalarını, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi etkinliklerini dijitale entegre ederek, evde kalınan süreç içerisinde milli ve manevi günlerimizin coşkusunu birlikte yaşadık.

SPORDA BAŞARILI BİR YIL OLDU

Spor açısından nasıl bir yıldı?

2020 yılı pandemiye rağmen sportif başarılar konusunda da çok önemli bir yıl oldu bizler için. Ülkemizin son 18 yılda imza attığı devrim niteliğindeki hamleler; Türk sporuna da çağın ivmesini kattı. Futboldan güreşe, atletizmden basketbola pek çok branşta hızla mesafe kat etmemiz de bu sayede mümkün oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı yolda; Türkiye, bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştükçe, siyasal ve ekonomik alanda istikrar sürdükçe; bizim sporumuzun gelişimi için yaptığımız yatırımlar da aynı ölçüde büyüdü. Örneğin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa Şampiyonu olan Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımımız. Kızlarımız ülkemize bir ilki yaşattı ve tarihi bir başarıya imza attı. Yine jimnastik branşında, Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda büyükler kategorisinde, yer aletinde Göksu Üçtaş Şanlı gümüş madalya ve gençlerde asimetrik paralel aletinde Derin Tanrıya şükür bronz madalya kazandılar. Uluslararası organizasyonlar konusundaki başarımız, 2020 yılında da devam etti. Dünyanın en prestijli organizasyonlarının başında gelen Formula 1 bunlardan bir tanesi. F1, bir dünya başkenti, kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği İstanbul’umuza çok yakıştı.

YATIRIM VE PROJELERİMİZ ARTACAK

Gençlik için neler yapılıyor?

Biz Bakanlık olarak sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, değerlerine ve ülkesine bağlı, alnı açık, başı dik, mutlu bir gençlik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu memleket de bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Bunun için de hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız, projelerimiz 2021 yılında da hız kesmeden devam edecek. Bakanlık olarak bizim gençlik ve spor alanlarında birçok önceliğimiz var. Ve bu önceliklerimiz, bu alanlardaki planlarımız, projelerimiz 2021 yılında da sürecek.

Bizim çalışma felsefemizde durmak yoktur. Biz yaşadığımız bu pandemi sürecinde hiçbir şekilde moralimizi bozmadan, inancımızı koruyarak, gayretle aşkla bu ülke için çalışacağız. Bu ülkenin gençleri için, sporcuları ve aydınlık yarınları için bugüne kadar hiçbir engelin, bariyerin moralimizi bozmadığı gibi çalışacağız. Dolayısıyla, önümüzdeki yılda çalışmalarımız, projelerimiz devam edecek.

SPORU TABANA YAYMAYA DEVAM

2021’de neler yapılacak?

Örnek vermek gerekirse, yurtlar bu ülkenin en büyük vizyon projelerinden birisidir. Hükümetimizin ve bakanlığımızın kredi ve burs vizyonu çok geniş. Her yıl amacımız bu çıtayı yükseltmek, burslardaki oranı artırmak ve daha çok gencimize ulaştırmak. Kredilerin, gençlerimiz işe başlayana kadar geri ödemesi olmuyor. Devrimlerden bahsettik, ülkemizin 2002 sonrası gerçekleşen tesisleşme yatırımları başka bir devrim ortaya koydu. Elimizdeki veriler de bunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bunları daha verimli kullanma yolunda çalışmamız var. Ayrıca, sporu tabana yayma konusunda çalışmalarımız 2021 yılında da hız kesmeden devam edecek. Biz, gençlerimizi, sporcularımızı destekleme adına çalışıyoruz. Amacımız bu ülkenin yarınları. Onların, yarınların Türkiye’sinde daha donanımlı, bu rekabetçi dünyada daha güçlü yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Sorunlar var mı? Elbette var. Bunları gidermek de bizim vazifemiz. Değişen, dönüşen bir dünyada her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz.

BİLİM KAMPLARI YAPILACAK

Yeni projeler, yeni stratejiler var mı?

Hem gençlik hem de spor dinamik bir alan. Dolayısıyla bunlarla ilgili yeni stratejileri üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben ve çalışma arkadaşlarım bu doğrultuda gayret gösteriyoruz. Bu pandemi sürecini fırsata dönüştürme adına ekip olarak büyük bir gayret içindeyiz ve inanıyoruz ki bu sürecin sonunda daha büyük fırsatlarla yarınlara yürüyeceğiz. Spor Toto aracılığıyla ülkenin dört bir yanına tesisler yaptık ve bu çalışmalarımız 2021 yılında da devam edecek. Örneğin, gençlik merkezlerimizin sayısını 350’ye çıkardık. Kamplarımız, ülkemizin dört bir yanına dağılmış vaziyette. Bu kampları tematik olarak güncelliyoruz. Örneğin bilim kamplarımız başlayacak. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarım, sinema, medya kampları. Geride bıraktığımız yıl boyunca ülkemize, gençlerimize ve Türk sporuna yeni açılımlar kazandıran pek çok faaliyeti gerçekleştirdik. Hedefimiz, 2021 yılında da gençlerimizin yüzlerini güldürecek ve ülkemize yeni sportif başarılar kazandıracak çalışmalara imza atmak olacak.

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN

Sporculara ne gibi destekler veriliyor?

Şu an faal sporcu sayımız 3 milyon 948 bin 383. Ama bu rakam bizim için yeterli değil. Bu sayıyı da 2021 yılında daha yukarılara taşımak zorundayız. Yetenek taraması projesiyle yarınların şampiyonlarını şansa bırakmadan en güçlü şekilde yetiştireceğiz. Ve bu önemli projemiz de, yine Yüzme Bilmeyen Kalmasın. 10 bin pota gibi projelerimiz de önümüzdeki yıl devam edecektir.

2021’in sportif açıdan bizim için çok büyük bir önemi var. Organizasyonlar noktasında örneğin, İstanbul’da düzenleyeceğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Bursa’da yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları, Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapacağız. Yine A Milli Futbol Takımımızdan Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde çok şey bekliyoruz. Ve tabi ki, önümüzdeki yaz düzenlenecek Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları. Tokyo’dan çok önemli başarılar bekliyoruz. Geçtiğimiz iki yılda gelen sportif başarılar, adeta Tokyo’dan gelecek madalyaların birer işaret fişeğiydi.