İzmir’e sağlık turizmi akını

Türkiye’nin hedefi sağlık turizminde dünyadaki ilk 3 ülke arasına girmek. Yıllık 2 milyon kişinin üstünde de sağlık turizmi için Türkiye’ye turist gelmesi hedefleniyor. Hem turizmde hem de sağlık turizminde önemli ilimiz olan İzmir’de hizmeti yerinde gördüm. İzmir’e en çok hematoloji, ortopedi, onkoloji, estetik cerrahi, organ ve doku nakli, kalp damar cerrahisi için geliniyor.

İZMİR

Salgın döneminde sağlık hizmetleriyle Türkiye, dünyaya örnek olarak öne çıktı. Pandemi sürecinde Türkiye’nin başarısını takdir eden diğer ülkelerden de Türkiye’ye sağlık turizm akını başladı.

İzmir, İstanbul, Antalya sağlık turizmindeki talepte önemli şehirlerimiz.

Türkiye’nin 2023 sağlık turizmi hedefi 10 milyarın üzerine çıkmak. 2 milyonun kişinin üstünde de sağlık turizmi için Türkiye’ye turist gelmesi hedefleniyor.

Bir kaç hafta önce, deprem yaşayan İzmir’deydim. Yaraların sarılmasını yerinde gördüğüm bu gezimde sağlık turizmi ile ilgili de temaslarım oldu.

İzmir özellikle pandemi sürecindeki sağlık hizmetleriyle dünyanın da ilgisini çekmiş.

İzmir’e 100’e yakın ülkeden sağlık turizmi için gelenler var.

Bu Türkiye’nin 2023 hedeflerini tutturmak ve hatta geçmek için de iyi bir rakam.

Türkiye’nin hedefi sağlık turizminde dünyadaki ilk 3 ülke arasına girmek ve turizmdeki açıkları sağlık turizmi ile kapatmak.

İzmir’e hastaların en çok hematoloji, ortopedi, onkoloji, estetik cerrahi, organ ve doku nakli, kalp damar cerrahisi için geldiği belirtiliyor.

NİTELİKLİ HEKİM İLERİ TEKNOLOJİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ile özellikle İzmir’e yönelik artan sağlık turizmini konuştuk.

Nitelikli hekim kadrosu, yüksek standartlardaki fiziki altyapısı, ileri teknolojilerin uygulandığı laboratuvarları ile İzmir’in sağlık turizmi için ideal şehir olduğuna dikkat çeken Kubba, “Sağlık turizmi için önemli destinasyonlardan bir tanesi olan İzmir’in ulaşım olanaklarının artmasıyla sağlık turizminin başkenti olması mümkündür” vurgusu yaptı.

İzmir’in sağlık turizminde tercih edilen bir şehir olması için uluslararası tanıtıma da ihtiyaç olduğunu belirten Kubba, “Sağlık turizmi için ülkemize gelenler genellikle, ülkelerinde istedikleri kalitede hizmete ulaşım zorlukları, sigorta ve diğer resmi prosedürlerin kısıtlamalarından dolayı gelmekteler. Küreselleşen dünyada ulaşım kolaylıkları nedeniyle insanlar sağlık problemleri için bir başka ülkeye gitmeyi tercih edebiliyorlar. Bu aşamada hem turistlik seyahat hem de sağlık turizmi bir arada gerçekleşmiş oluyor. Ülkemiz, hem turistik coğrafya hem de yüksek sağlık altyapısı ile diğer ülkelerden ayrılıyor” dedi.

HEDEF İLK 3’E GİRMEK

İzmir’in sağlık turizmi için önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kubba şunları kaydetti:

“Sağlık için şehrimizi tercih eden hastalarımız, hem burada kalitesi uluslararası tescillenmiş bir sağlık hizmeti alıyor hem de güzel şehrimizi gezme ve alışveriş yapma şansı yakalıyorlar. Tek dezavantajımız yurt dışından direk uçuş sayısının az olması. Markalaşma faaliyetlerinin arttırılması ve seyahat olanaklarının iyileştirilmesi sonucunda hem ülkemiz hem de şehrimiz sağlık turizminden önemli ölçüde kazanım elde edecektir.”

Sağlık Bakanlığı’nın stratejik planında 2023 yılı için 10 milyar dolar gelir hedefinin olduğunu dile getiren Kubba, “Son 20 yılda sağlık sektöründe yapılan reformların ülkemize kazandırdığı artı değerleri pandemi sürecinde görmüş olduk. Gözüken başka bir şey de dünya çapında sağlık altyapısı ve yetişmiş insan gücü ile Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde küresel bir marka olduğudur. Sonuç olarak 2020 yılı kayıplarının önümüzdeki yıllarda ortadan kaldırılacağı ve Cumhuriyet’imizin 100. yılında genel turizm gelirlerine denk bir rakama sağlık turizmi tarafından da ülkemize akacağından şüphe duymamaktayım. Bu kapsamda 1 milyonu aşkın sağlık turisti ile dünya genelinde sağlık turizminde ilk 3 ülke arasında olmamızı sağlayacak kamu ve özel sağlık tesislerimizle küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz” vurgusu yaptı.

Umman’dan gelen 2 yaşındaki misafir

Umman’dan gelen iki yaşında Mohammed Salim konjenitalmegakolon hastalığından İzmir’de kurtuldu. İnce ve kalın bağırsağı çalışmayan Salim, İEÜ Medical Park Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Canan Cerah Özcan tarafından gerçekleştirilen bağırsak uzatma ameliyatı ile sağlığına tekrar kavuştu. İki yaşındaki Salim’in babası Muayad Salim Al Siyabi, “Çocuğumuzun sağlığı için Umman’dan İzmir’e uzun bir yoldan geldik ancak buradaki misafirperverlik bizi çok memnun etti. Öncelikle doktorumuza ve taburculuğumuz boyunca bizi hiç yalnız bırakmayan İEÜ Medical Park Hastanesi sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Burasının dünya standartlarında bir hastane olduğunu düşünüyorum” dedi.

İRAN’DAN GELDİ

İran’dan gelen meme kanseri hastası Fatemeh Jamshidi karaciğer tümörlerine çareyi Türkiye’de buldu. Meme kanseri nedeniyle takip edilirken hastalığı karaciğerine yayılan (metastaz) Fatemeh Jamshidi, İran’da yapılan tüm tedavilere rağmen karaciğerdeki tümörleri ilerlemişti. Kemosaturasyon tedavisi sonrası karaciğerindeki kitleleri kaybolan Fatemeh, şu an sağlıklı. Çareyi İzmir’de Kemosaturasyon tedavisi ile bulan İranlı hasta sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

81 ÜLKEDEN HASTA

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Prof. Dr. Ertuğrul Ercan ise, bu zamana kadar ABD, Almanya, Libya gibi farklı coğrafyalardaki 81 ülkeden yaklaşık 12 bine yakın yabancı hastaya şifa verdiklerini dile getirerek, hastaların en çok hematoloji, ortopedi ve onkoloji bölümlerine geldiklerini söyledi. Ercan, “Sağlık turizminde öne çıkan branşlar olarak estetik cerrahi, organ ve doku nakli, kalp damar cerrahisi gibi operasyonları söyleyebiliriz. Kovid 19 pandemisinde hem fiziki yeterliliğimizi hem de sağlık çalışanlarımızın niteliğini kanıtlamış olduk. Salgının geçmesi ile birlikte sağlık turizmi eskisinden daha hareketli olacak” dedi.