Panik yapmayın tedbirlere uyun

Koronavirüs tüm dünyayı etkiledi.

Dünyada virüs yaklaşık 120 bin kişide görülmüş. 68 bin civarında kişi ise iyileşmiş.

4 bin 300 kişi ölmüş.

Hangi ülkeler hazırlıklı kimler hazırlıksız tablo ortada.

Türkiye büyük bir hazırlık sergiledi virüs ile ilgili.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı alkışlamak gerekiyor.

Hem tedbirler nedeniyle hem de açıklığı nedeniyle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelişmeleri yakından takip ediyor ve sürekli Sağlık Bakanı Koca ile görüşüyor.

Virüs Avrupa’dan Türkiye’ye de geldi.

Panik yapmamak gerekiyor. Tüm uzmanlar bunu söylüyor.

Marketleri boşaltma zamanı değil, hijyen tedbirlerini artırma zamanı.

Tedbirler açık ve uygulamak lazım.

Uzmanların önerileri şöyle:

- El hijyenine dikkat

- Tokalaşmayın

- Kalabalıklardan uzak durun. Özellikle yaşlılar buna dikkat etmeli

- Kapalı alanları sık sık havalandırın

- Kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunmayın

- Sağlıklı beslenin

- Belirtiler varsa bulaştırmamak için maske takın

- Yurt dışından gelenler 14 gün evde dinlenmeli.

İHA’lar ateşkesi gözetliyor

Türkiye’nin çabasıyla İdlib’de ateşkes ilan edildi.

Ama İHA’lar, SİHA’lar yine havada.

Hem ateşkesi hem bölgedeki hareketleri izliyor.

Bölgede 17-25 arasında insansız hava aracı dolaşıyor.

Yani İdlib her gün gözetleniyor.

Ayrıca Irak’ın kuzeyi de gözlem altında.

Türkiye terörle mücadelede kararlı.

Ateşkesi bozacaklara karşı da her zaman hazırlıklı...

Çanakkale ruhu Anadolu’yu dolaşacak

18 Mart’ta şehitlerimizi anacağız.

Bu sene Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ.

Çanakkale ruhunun Anadolu’yu dolaşması için bir TIR müze projesi hayata geçirilecekmiş bu yıl.

TIR’ı 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolcu edecekmiş.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TIR müze ile ilgili şunları söyledi:

“Çanakkale ruhunu Çanakkale dışında da ile gelme imkanı olmayanlara hissettirmek için bir Çanakkale Müze TIR’ı tasarladık. 18 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın yolcu etmesiyle bütün Türkiye’yi dolaşacak yeni konsept TIR müze faaliyete geçiriyoruz. Bu yeni nesil bir müzecilik olacak. Bütün illere gidecek. Çanakkale ruhunu tüm Türkiye’de hissettirecek. İçinde görsel materyaller, o dönemde kullanılan kıyafetler, objeler, sinevizyon, o dönemin fotoğrafları olacak. Bütün il meydanlarında sergileyeceğiz. Özellikle gençlerimizin bunları görmesini istiyoruz. Bu Çanakkale’yi anlamak için bir motivasyon olacak diye düşünüyoruz. O TIR’a girince adeta Çanakkale’yi hissetmiş olacak. Çanakkale’ye gelmeyenlere Çanakkale’ye gitme hissi uyandıracak. Çanakkale ruhu Anadolu’yu dolaşacak.”

AB ile yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel ziyareti sonrası AB ile yeni bir dönem başladı.

AB, Türkiye’yi hem üyelik süreci hem de göçmenlerle ilgili daha iyi anlamış gözüküyor.

Ancak AB’nin geçmişteki tutmadığı sözlerinin altını çizelim ki tekrar aynı şeyler yaşanmasın.

AB şu konularda sözlerini tutmamıştı:

- Göçmen mutabakatı üzerinden 4 yıl geçti ama sözler tutulmadı

- Gümrük Birliği güncellenmedi

- Vize serbestisi sağlanmadı

- Yeni fasıl açılmadı

- Göçmenlere insani yardımlar yapılmadı, yük alınmadı

Özetle, AB’nin artık taşın altına elini koymasını bekliyoruz...