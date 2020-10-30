Rusya ne yapar, ne yapmaz?

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki yaşanan çatışmalarda ve krizde Rusya’nın tavrı çok tartışılıyor.

Cumhurbaş-kanı Recep Tayyip Erdoğan çözüm için bir kaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Putin’e “İstersen bu işi birlikte çözeriz. Bu konuda samimi bir adım atalım” çağrısı yaptı.

Evet, Putin acaba gerçekten çözmek istiyor mu? Bu çok önemli.

‘Rusya ne yapmak istiyor?’ sorusunu AK Parti’nin önemli ismi olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a sordum.

Kurtulmuş 30 yıldır çözülmek istenmeyen sorun ve Rusya’nın tavrıyla ilgili çok önemli şu mesajları verdi:

“Rusya, ABD ve Fransa başta olmak üzere Minsk Üçlüsü aslında başından itibaren Karabağ sorununu özelde, genelde de Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunu çözmek için zaten ellerinde bir sürü imkan vardı, 30 yıldır bu gruptan bu sorunun çözümüne ilişkin bir tek cümle duyduk mu? Sorunun çözülebilmesi için hakkaniyetle, adaletle ve tarafsız bir şekilde davranılması lazım. Yani bu anlamda sürekli Ermeni tarafını tutarak, Ermeni tezlerini destekleyen birtakım tavırlarla sanki arabulucuymuş gibi davranmanın hakkaniyete uygun olmadığını ifade etmek isterim. Yani burada, evet, belki insani şartlar dolayısıyla geçici ateşkesler ilan ediliyor, bunu Azerbaycan tarafı da istiyor, ama buna rağmen ateşkese uymayan taraf Ermenistan tarafıdır. Dolayısıyla burada taraf tutarak, bunu da tarafsızlık çağrılarıyla örtmeye hiç gerek yoktur. Burada Rusya eğer bir bölge ülkesi olarak bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa yapacağı şey, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki bu ihtilafı hakkaniyet ölçüsünde çözecek, tam manasıyla bağımsız ve tarafsız bir duruşu ortaya koyabilmesidir. Yani, taraf tutarak tarafsızlık olmaz.”

YAŞASIN CUMHURİYET



‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.’

‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.’ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.



97.yıl kutlu olsun.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Yaşasın Cumhuriyet.



Karavancılara müjde



Salgın döneminde tatil anlayışı değişti.

Bu süreç karavan kullanımını ve tatilini artırdı.

Karavan kullananlar Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurmuş.

Her yıl muayeneye çağrılan çekme karavanlar için mevzuat değişikliği istenmiş.

Vatandaşlar şikâyetinde hususi otomobiline bağlı çekme karavana sahip olduğunu, normalde otomobiller iki yılda bir muayene çağrılırken karavanının her yıl muayeneye çağrıldığını dile getirmiş ve söz konusu uygulamanın değiştirilmesini talep etmiş.

KDK’dan karavancıları sevindirecek bir karar çıkmış.

KDK’nın verdiği kararda, otomobille çekilse dahi çekme karavanların yalnızca kamyonetle çekilebileceği savıyla her yıl muayeneye tabi tutulmasının hakkaniyete uygun olmadığı ifade edilmiş.

KDK, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı İle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyon içerisinde alt mevzuat çalışmaları yaparak mevzuattaki muğlaklığı gidermeleri ve soruna kalıcı çözüm bulmaları gerektiği kararını vermiş.

Salgında toplu sigara içmek



Salgında rakamlar yükseliyor.

Kışın daha tedbirli olmamız gerekiyor.

Ancak hala maske, hijyen ve mesafeye uymayanlar görüyorum.

En önemlisi de bina önlerinde toplu sigara içenler dikkatimi çekti.

Neresinden bakarsanız bakın salgın günlerde olmaz.

Kafelerde de sigara içme yasaklarına tam manasıyla uyulmuyor.

Buna yönelik de denetimler artırılmalı...