S-400, AB, Akdeniz ve Ege...

Türkiye, Akdeniz ve Ege’de barıştan yana.

Ama bölgedeki haklarını da sonuna kadar savunmaya kararlı.

Doğalgaz ve petrol aramaları devam edecek.

Yunanistan, Fransa destekli Türkiye’ye yönelik yeni oyunlar peşinde.

AB’yi de yanlarına alıp Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak istiyor.

Ama Türkiye bölgede önemli bir güç, askeri olarak da çok güçlü.

İHA’lar, SİHA’lar sürekli havada. Özellikle de Ege ve Akdeniz sürekli izleniyor.

Hava savunma sistemi de bölgede dengeleri değiştirecek düzeyde.

Yani S-400’ler Ege’nin yarısını kontrol edebilecek noktada.

Denizaltılarımız, gemilerimiz, F-16’larımız bölgede.

F-16’lar havada ikmal yapabildiği için çok uzun uçuş da yapabiliyor.

Savaş çığlıkları atan düşmanlara duyurulur.

Türkiye’yi hafife almasınlar, gerektiği zamanda gerekeni yapar.

Yani Türkiye havada, denizde ve karadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edecek.

Türkiye’ye yönelik toplanıp yaptırım planları yapan AB ülkelerinin artık gerçekleri görmeleri ve şımarık çocuğu olan Yunanistan’ı uyarması gerekiyor.

Niye mi? Çünkü AB’nin Türkiye’ye daha çok ihtiyacı var.

AB’nin Türkiyesiz olmayacağını artık anlaması gerekiyor.

DARBELERE HAYIR

12 Eylül’ün 40. yıldönümünde Yassıada’da olacağız yarın.

Yani Demokrasi ve Özgürlük Adası’nda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesi de adada olacak.

Bakanlar katılacak, siyasetçiler katılacak, gazeteciler katılacak.

Demokrasi tarihi konuşulacak, darbeler anlatılacak.

Adalet Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’ yapılacak.

Yani hep bir ağızdan “darbelere hayır” denilecek...

Ciğerlerimiz yanıyor

Orman yangınlarında artış var, ciğerlerimiz yanıyor.

Nedenlerine bakınca; ihmal, dikkatsizlik ve insan kusuru çok yüksek.

Sigara izmaritleri, cam kırıkları, piknikler, mangallar...

Sonuçlarını düşünmeden küçük ihmaller.

Ama bir de kasıtlı çıkaranlar var, sabotajlar, ülkesine ihanet edenler.

Orman Bakanlığı gece gündüz çalışıyor yangınları söndürmek için.

Bakan Bekir Pakdemirli yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılıyor.

Erken müdahale de çok önemli.

O yüzden ALO 177 acil ihbar hattını herkes unutmamalı.

Ve dakikaların bile önemli olduğu yangınları hemen haber vermeli.

Dere yataklarına sıkı denetim

Karadeniz’de sellere yönelik seferberlik başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önlem üstüne önlem alıyor.

Dere yataklarının doğal yapısının bozulmaması için bölgede faaliyet gösteren tesislerde denetimler de sıklaştırılmış.

Alınan önlemlerden bazıları şöyle:

Bölgede faaliyet gösteren HES’ler, enerji ve maden sektörü başta olmak üzere tüm tesislere toplam 3 bin 364 denetim gerçekleştirildi.

Kirliliğe sebep olan kurum, kuruluş ve işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

Atıkların dere yataklarında ilave yük oluşturmaması için bölgede atık yönetimi ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracak çalışmalar yapılıyor.

Tüm bölgede 17 bin 230 kurum sıfır atık sistemine geçti. 735 kurum sıfır atık belgelerini aldı.

Yaklaşık 3.5 milyon kişiye eğitim verildi.

İçme suyu, atık su arıtma ve atık depolama gibi kritik altyapı tesislerinin afet risk analizleri tamamlandı.

Korunan alanların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Karadeniz Bölgesinde 24 adet Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi onaylandı.