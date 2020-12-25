Salgın, sigara ve kamusal alan yasağı

Sokağa çıkma yasağı salgında neticelerini göstermeye başladı.

Aşılama yapılana kadar yeni tedbirler ne olabilir? Mesela sigaranın salgının artmasına etkisi nasıl?

Açık alanda olsa bile toplu sigara içmek koronanın bulaşmasını artıyormuş.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi olan Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan “şimdi sigarayı bırakma zamanı” diyor.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı da olan İlhan, “Sigara dumanı konuşmak gibi değil üflüyor ve dağıtım daha hızlanıyor, artıyor. Komple kamusal alanda sigarayı yasaklamak lazım diye düşünüyorum. Bunun savunuculuğunu yapmak gerekiyor” önerisi getirdi.

Komple kamusal alanda yasaklayalım

Sigaranın salgının artmasına çok zararı olduğunun altını çizen Prof. İlhan, “Bir kişi sigara içmek için dışarı çıkıyorsa dışardan geçenleri etkiliyor. Hem dumanı sağlığa zararlı hem de korona hastası ise üfleyerek daha çok kişiye bulaştırabiliyor. Kendisi maskesini çıkardığı için çevreden geçen koronalı biri varsa yine virüs alma ihtimali söz konusu. En fenası 2-3 arkadaş aynı ortamda sigara içiyorlar ve dumanlarını üflüyorlarsa iyice birbirlerine temas söz konusu. Sigara dumanı konuşmak gibi değil üflüyor ve dağıtım daha hızlanıyor, artıyor. Komple kamusal alanda sigarayı yasaklamak lazım diye düşünüyorum” vurgusu yaptı.

Sadece belirli özel alanlarda satılsın

Sigaranın halk sağlığı için belirli özel alanlarda satılması gerektiğinin de altını çizen İlhan şunları kaydetti:

“Benzin istasyonlarında sigara satılmasın. Markette sigara satılmasın sadece belirli özel yerlerde ayrı satılabilir. Böyle hedeflerden başlayabiliriz. Mesela ben Ankara’da Oran’da oturuyorum. Oran’da bir yer olur satan. Kim almak istiyorsa gitsin ordan alsın. Buna zaman sınırı da konulabilir. Nasıl eczaneyi belli saatlerde kapatıyorsan buraları kapatırsın. Buralar sabah 8’de açılır akşam 8’de kapanır diyeceksiniz mesela. Şehirlerarası yollardaki benzin istasyonlarında satılmamalı. Sadece özel yerlerde ve sadece sigara satılır, su bile satılmayacak buralarda. Böylece kontrolü sağlamak daha kolay olur şahsi fikrim. Çok sert bir önlem belki ama iyi bir mücadele aracı olduğunu düşünüyorum.”

MUTASYONLU VİRÜS TÜRKİYE’YE GELDİ Mİ?

İngiltere’deki virüsün mutasyona uğraması herkesi korkuttu.

Bilim Kurulu üyeleri ile konuştum.

Şuana kadar Türkiye’de mutasyonlu virüs saptanmamış.

Aşı çalışmalarını da şimdilik etkilemeyecek gibi gözüküyor.

Toplumun yüzde 60’ının da aşılanması virüse karşı direncimizi artıracak.

Evde vakit geçirirsek, hijyen sağlarsak ve maskeye devam edersek virüsün etkilerini azaltırız.

Yeni yıla girerken lütfen daha dikkat edelim.

EVDE KALMANIN FAYDALARI

Evde kaldık, sokağa az çıktık ve salgında rakamlar düşmeye başladı.

Şimdi mutasyon tartışılıyor ama bu kış salgının geleceği için çok önemli.

Daha az evden çıkalım, daha az kişiyle buluşmalar yapalım.

Toplu sohbetler, özellikle komşu ile akraba gezmelerini bir süre daha bırakalım.

Evde kalmak belki de biraz daha kendimize zaman ayırmak gibi oldu.

Evde kalmanın bendeki faydaları şöyle:

- Daha çok kitap okuma ve film seyretme

- Sebze ve balık buğulamada uzmanlaşma

- Evin bir çok yerini daha iyi tanıma

- Salata üzerine kendimi aşma

- Hangi çamaşırın kaç derece, hangi deterjan ve yumuşatıcı ile yıkanacağını tartışma moduna gelme...