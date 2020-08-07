Salgın ve yeni kısıtlamalar

Son bayram ve sahil görüntüleri inanılmazdı.

Tatil yapmak iyi ama mesafe kuralına uyulsaydı keşke.

Sonuçları haftaya görülecek.

Ama rakamlar artıyor ve uzmanlar tekrar tekrar uyarıyor.

Görüştüğüm bilim kurulu üyeleri böyle giderse sonbahar ve kışın zor geçeceğini dile getiriyor.

“İnsanlar bunaldı ama ne olur kurallara uyalım. Çok basit yapılacaklar. Maske, hijyen ve mesafe” diyor uzmanlar ve hocalar.

Ne olur doktorların ve sağlık ekiplerinin de bunaldığını unutmayalım.

Ve ‘maske takıp mesafeli durmak mı kolay yoksa yoğun bakımda ağzınızda hortumla ters yatmak mı kolay’ diye düşünelim.

Virüsle çok temas

Tatil yapalım, denize girelim ama kurallara uyarak yapalım.

Yoksa önümüzdeki günlerde illere giriş çıkış yasağı olmak üzere birçok kısıtlama gelebilir.

Bilim Kurulu üyelerinden aldığım izlenimler şöyle:

- Türkiye genelinde yoğun bakımların doluluk oranı yüzde 60’larda. Bu rakam artarsa önlemler ve kısıtlamalar artabilir.

- Gelen hastalar ağır hastalar yani virüsle çok temas olmuş.

- Mücadele basit. Hijyen, mesafe ve maske. Ama yapılmak istenmiyor.

- İllere giriş çıkış yasağı başta olmak üzere yeniden birçok kısıtlama gündeme gelebilir.

Yüzyıllar önce İBNİ SİNA ne demiş?

Bayram’daki salgını dikkate almayan görüntüler koronavirüsün bizi biraz daha bırakmayacağını gösteriyor.

Bakın yüzyıllar önce dünyanın tanıdığı hekim olan İbni Sina salgınlarla ilgili özellikle kalabalıkların oluşmaması için nasıl uyarılarda bulunmuş:

- Birlikte dolaşmayın. Beş, on kişi bir araya gelerek kalabalıklar oluşturmayın.

- Pazarları terk edin.

- Evinizde oturun ve neşeli olun. Hastalık neşeden kaçar.

- Salgından korkmayın, hastalıktan sakının.

Erdoğan ‘tekrar dönebilecek miyiz’ diye nerede sordu?

Bursa’da bir müze.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gezmiş ve çok beğenmiş.

Müze Genel Direktörü Orhan Mollasalih Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gezdirirken “biraz sonra 694 yıl öncesine gideceksiniz” demiş.

Erdoğan bunun üzerine “tekrar dönebilecek miyiz?” diyerek espri yapmış.

Bu müze Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi.

Mollasalih ile birlikte geçtiğimiz günlerde ben de gezdim müzeyi.

Müze çok etkileyici. Zaten şimdiye kadar 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlamış.

Bursa’nın fetih günü canlandırılmış.

Panoramik müze 42 metre çapımdaki kubbede 360 derece dairesel döngü içerisinde fetih gününü resmediyor.

10 bin insan ve hayvan figürü yer alıyor.

Yaklaştığınız alanlarda doğa ve hayvan seslerini de duymak mümkün.

Kürede dolaşırken 6 Nisan 1326’ya gidip geliyorsunuz.

Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olarak Bursa’da görülecekler listesine eklenmeli.

Elektrik faturalarına 3 taksit

Bursa ziyaretimde ildeki ödenemeyen elektrik faturalarının salgın ile mücadele kapsamında 3 taksit ile alındığını öğrendim.

Uygulamayı Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Erman Aytac anlattı.

5 milyon kişiye hizmet verdiklerini belirten Aytac, salgın kapsamında ödenemeyen faturalar için esnek ödeme planı hazırladıklarını söyledi.

Kesintisiz enerji anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Aytac, kampanya kapsamında 5 bin TL’ye kadar elektrik faturası ödemesi bulunanlara, kredi kartsız olarak ödemelerini 3 aya kadar taksitlendirme imkânı sunduklarını söyledi.

Yaklaşık 10 bin kişinin yararlandığı kampanya salgınla mücadele kapsamında güzel bir uygulama olmuş.