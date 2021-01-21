ABD tarihinde ‘ilk’leri yaşadık!

Dünyanın adeta nefesini tuttuğu tarihi yemin töreni, gayet renkli ve olaysız şekilde sona erdi. Eski başkanlardan ünlülere, yaklaşık bin kişinin katıldığı tören, soğuğa rağmen sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Önceki yönetimi temsilen törene eski Başkan Yardımcısı Mike Pence gelirken, yerini alan Kamala Harris ve Başkan Joe Biden tarafından ilgiyle karşılandı. Harris ve eşi, tören sonunda Pence çiftiyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmezken, onları bizzat yolcu ettiler.



Her ne kadar Donald Trump, adını anmadan Biden’a başarı dilerken, bir de mektup bıraktığı söyleniyor. Ancak bu mektubun içeriği şimdilik belli değil. Bununla birlikte tıpkı Trump’ın yaptığı gibi, o da yemin sonrası yaptığı konuşmada Trump’ın adını geçirmeden “önceki yönetimler” demekle yetindi, bolca “birlik” mesajları verdi.



Bu arada başkentte 25 bin Ulusal Muhafız ile sağlanan güvenliğin etkisi görüldü. Askeri kamyonlar ve Ortadoğu’da görmeye alıştığımız askeri Hummer tipi araçlar, kentin merkez caddelerinin adeta dekoru haline gelmişti. Kentte büyük ve ciddi bir olay yaşanmazken, Biden yanlılarının kutlamaları göze çarptı.



Bununla birlikte güvenliğin sağlanması amacıyla alınan önlemler, Washigton halkını bezdirmiş durumda. Zira Beyaz Saray’ın içine girmek için 3 ayrı güvenlik noktasından geçtim, hem kimlik kontrolü yapıldı hem de üstüm arandı. Aynı şekilde tören nedeniyle alınan Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ateş ölçümüm de yapıldı.









Yeni yönetimin özelliği

Gelelim, Biden yönetiminin “ilk”lerine:



Joe Biden, John F. Kennedy sonrası ABD tarihinin ikinci katolik başkanı,



Kamala Harris, ABD tarihinin ilk kadın başkan yardımcısı,



Trump, 1869’da Andrew Johnson’ın boykotundan sonra halefinin yemin törenini boykot eden ilk ABD başkanı,



İlk kez bir yemin töreninde bu denli düşük katılım ve böyle olağanüstü güvenlik önlemi vardı,



İlk defa, ABD ordusu içeriden tehdit olabilir diye 25 bin muhafızın geçmişini inceledi,



İlk kez başkentte tüm işyerleri kapatıldı,

İlk kez Kongre önüne 200 bin ABD bayrağı dikildi,



İlk defa Beyaz Saray içinde 500 bin dolarlık temizlik yapıldı,



İlk defa bir Başkan (Trump), Temsilciler Meclisi’nde iki defa azil edildi.