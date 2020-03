ABD’de heyecan yaratan testler

ABD’de koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor ve sayı neredeyse 30 bine dayanmış durumda. Özellikle New York, en çaresiz durumdaki eyaletlerden.



New York Belediye Başkanı Bill de Blasi’nun sert şekilde eleştirdiği Başkan Donald Trump, bu hafta sonu New York eyaletine acil federal yardım emri verdi.



Zaman zaman bazı caddelerde askeri araçların da görüldüğü ABD’de de, panik ve korku havası hala devam ediyor.



Koronavirüs’le mücadelede geç kalınırken, ülkenin sağlık sistemindeki açıklar da iyice ortaya çıkmaya başladı.



Geçtiğimiz günlerde sigortası olmayan ABD’li bir hastya koronavirüs tedavisi sonrası 35 bin dolarlık fatura gelmesi, ABD medyasının gündemine oturdu. İşveren tarafından sigortalı olan bir koronavirüs hastasının minimum faturası ise 9 bin 763 dolar. Farklı tedaviler ile bu rakam 20 bin dolara kadar çıkabiliyor. ABD’de 27.5 milyon kişinin sağlık sigortası olmadığını düşünürseniz, durumun vahametini anlarsınız!Aşı ne zaman bulunacak?



Başkan Trump, artık her gün en az 1 saat basın toplantısı yapıp, kamuoyuna bilgi veriyor. Ancak merak edilen konu, koronavirüse karşı aşının ne zaman bulunacağı veya bu paniğin ne zaman biteceği?



Geçen hafta, Seattle’da küçük bir teknoloji şirketinde operasyonlar müdürü olarak çalışan ilk deneğe aşı enjekte edildi. Üç kişinin de sırada olduğu, toplamda 45 gönüllüye birer ay arayla iki doz aşı uygulanacağı bildirildi. Bu aşı testleri uzun sürecek.



O yüzden de aşının piyasaya çıkması en az 1 yılı bulabilir. Tabii ki diğer başka firma ve kurumlar da aşı için uğraşıyor ama çok büyük umutlar beslenmemesi gerektiğine inanıyorum.Aynı şekilde, Başkan Trump da basın açıklamalarında, antiviral ilaç Remdesivir ile jenerik sıtma ilacı Hidroksiklorokuin’den bahsetti.



Ama bu ilaçların etkili olup olmadığı konusunda çok soru işareti var. Başkan Trump’ın sürekli aşı testleri ve mevcut ilaçların çözüm olabileceğini söylemesinin üç nedeni var:a- Kamuoyunu rahatlamak,b- Borsanın düşüşünü engellemek,



c- Elimizden gelen herşeyi yapıyoruz mesajı vermek.



ABD’de ünlü ressam: Hulis Mavruk





ABD’ye 1974’de gelen ve 6 yaşında resim yapmaya başlayan ünlü Türk ressam Hulis Mavruk, New York’un Long Island bölgesindeki galerisinde sanatseverlerle bir araya geliyor. ABD’nin önemli resim sergisi olan Art Expo’da eserlerini her yıl sanatseverlerle buluşturan Mavruk, “Resim benim hayat felsefem” diyor. Yakinen tanıdığımız ressam Mavruk’un fırçasından Bob Marley, Boksör Muhammet Ali, Marilyn Monroe, Albert Einstein, James Taylor ve yakın zamanda hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant olmak üzere sayısız sanatçı ve sporcu geçmiş.



Türk-ABD toplumu ile Afrika kökenli ABD’li toplumunu resimleriyle bir araya getiren Mavruk, özellikle İncirlik Üssü’nde tanıştığı Afro - Amerikalı askerlerin ardından bu yönde resimler yapmaya başladığını, Amerikalılardan büyük ilgi ve takdir toplandığını söyledi. Bunun dışında, Bill Clinton’a kendi portföyünü hediye eden Mavruk, birçok ünlü ABD’li siyasetçinin de sanat galerisine geldiğini belirtti.



ABD’deki Türk iş yerleri: Olumsuz etkileniyoruz



New York’un başarılı restoran sahibi ve şefi Süleyman Seçer, sadece paket servis veya al-götür yapabildiklerini, kentte birçok işyerinin kapanacağını söylüyor. İşlerinin genel olarak hala iyi gittiğini, evlere servis yaptıklarını belirten Seçer, gelecek hafta halka ücretsiz çorba dağıtacaklarını açıkladı.



ABD’nin ilk ve en büyük Türk fırınının yöneticisi, ABD yerel siyasetinin başarılı temsilcilerinden Derya Taşkın da, ekmek sıkıntısı çekilmediğini ve ihtiyacı olanlara ücretsiz ekmek dağıttıklarını söyledi. Ayrıca, sosyal sorumluluk çerçevesinde sağlık kurumlarına 2 bin adet maske bağışlayacaklarını açıkladı.



ABD Restoranlar Derneği verilerine göre 865 bin çalışanı bulunan 50 bin 153 restoran, geçen yıl yaklaşık 51.6 milyar dolarlık hasılat elde etmiş. Bilhassa hizmet sektörü ciddi zarar görmeye başladı. Daha geçtiğimiz günlerde 12 eyalette yaygın bir restoran zinciri, 4 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.



1971’de New York’ta sadece hafta sonları hizmet veren ve şu anda 200 öğrencisi olan Atatürk Okulu da, koronavirüsün yaygınlaşması nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Okul, 20 Nisan’da eğitime tekrar başlamayı umut ettiklerini açıkladı.



Türkiye-ABD arasında 9 ayrı noktaya uçan Türk Hava Yolları ise aralıksız uçuşlarını sürdürüyor. Özellikle memleketlerine dönmek isteyen birçok Türk ve yabancının, THY uçaklarına ciddi rağbet ettiği ve sorunsuz şekilde vatanlarına döndükleri için mutlu oldukları gelen haberler arasında.



Sağlık çalışanlarına Washington’dan destek



Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısına uydu ve Washington D.C’de büyükelçiliğin ışıklarını açıp-kapatarak sağlık çalışanlarına okyanus ötesinden destek verdi. Kılıç, “ABD’de Türkiye’yi yaşayan ve yaşatmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensupları olarak bizler de bu çağrıya uyuyor ve değerli sağlık çalışanlarımızın cansiperane gayretlerini tüm kalbimizle alkışlıyoruz” diyor.



Türk çiftin başarısı



ABD’de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, San Diego’da kurdukları “Confirm Biosciences”ın, bir damla kanla 3-10 dakikada koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilen kit ürettiklerini açıklayarak tüm dikkatleri üzerlerine topladı. Zira ABD’nin test kitleri konusunda yetersiz kalmasından dolayı talebi karşılayamayan bir durum ortaya çıkmıştı.



Sorularımızı yanıtlayan Serhat Pala, ABD’de ciddi test sıkıntısı yaşanmasına ilişkin “Virüsün yeni olmasından dolayı geçerli enstrümanlar, reaktif denemeler hatta klinik çalışmalar yok. Bu iş için kullanılan kimyasallar özel izin ve çalışmalardan sonra kullanılabiliyor. Aniden çıkan bu virüsü yenmek için ABD dahil her hükümet, özel izinlerle bu durumu aşmaya çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.



Kendi emekleriyle çıkardıkları testlerin hamilelik testlerine benzediğini belirten Pala, geliştirdikleri kitin, bir iki damla kan ile çalıştığını söyledi. Test kitlerinin gerçek başarı oranının yüzde 97.2 olduğunu kaydeden Pala, bunun laboratuvar testlerinin yerine geçmeyeceğini, onu desteklemek amaçlı kullanılmasının amaçlandığını bildirdi. Pala, şu an günlük 500 bin adet üretmelerine rağmen yaklaşık 3 haftalık üretimlerinin dolu olduğunu da kaydetti.



Virüsün gidişatını sorduğumuzda ise, “Ne yazık ki dünyayı 2-3 ay zorlu bir dönem bekliyor. Hepimizin zihniyet olarak buna hazır olması gerekir” dedi.