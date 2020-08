ABD’de Kurban Bayramı’nın tadı yok

Gurbette yaşayanların en hayıflandığı günlerdir bayrama denk gelen günler. Ne sevdiklerinizle bir bayram geçirebilirsiniz, ne de bayramın bir heyecanı olur yaşadığınız ülkede.

Amerika’daki Türk toplumu da, Kovid-19 nedeniyle bu yıl daha içine kapanık bir Kurban Bayramı kutlamak zorunda kaldı. Bayramın ilk günü, yani Cuma, mesai günüydü. Sadece New York ve Dearborn, Michigan gibi bazı şehirlerde kendi inancınız doğrultusunda bayramları kutlamak için bazı işyerleri ve okullarda tatil veriliyor. ABD’nin en büyük cami ve kültür merkezlerinden olan Washington D.C’ye yakın, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı “Diyanet Center of America”da ve bu kuruma bağlı birçok camide, bayram namazı ve sonrasında ufak kahvaltılar gerçekleşti. Özellikle küçük olan camilerde, bayram namazı, sosyal mesafe kuralları nedeniyle iki kez, ayrı vakitlerde ufak gruplar halinde kılındı. Bayram namazında Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekildi, selamlaşmanın dirsek teması ile yapılması önerildi. Ayrıca, her yıl ailece yapılan bayram programlarına çocuk, kadın ve yaşlıların katılmadığını gördük.

Bazı vatandaşlarımız Kızılay, Diyanet, Mehmetçik Vakfı gibi bilinen kurumlara vekaleten kurban kestirdiklerini belirtti. Vatandaşlarımızın birçoğunun, geçmişte bayram dönemlerinde aile ve akraba ziyaretleri için gittikleri anavatana, bu yıl Kovid-19 tedbirleri yüzünden gitmediklerine şahit oldum.

Washington’daki Türk Büyükelçiliği ve 6 başkonsolosluğumuzda da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bayramlaşma yapılamadı. Ama Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, başta ABD’dekiler olmak üzere, gurbette vatan ve aile hasretiyle yaşayan tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik eden bir mesaj paylaştı.

Pompeo’dan kutlama

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kurban Bayramı’nın merhamet, cömertlik ve fedakarlık zamanı olduğunu belirten Pompeo, “Bakanlık adına hepinize mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum” dedi.

Başkan Trump ve bir önceki Başkan Obama’dan Kurban Bayramı mesajı gelmezken, sadece birkaç Kongre üyesinin kutlama mesajı yayınladığı görüldü.

PKK/YPG’den kirli oyun

ABD’li Senatör Lindsey Graham, terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve sözde komutanın, kendisine bir ABD şirketiyle Fırat’ın doğusundaki petrol kuyularına genişletmek/yenilemek için anlaşma yaptıklarını söylediğini belirtti. Bu bilgiyi ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde paylaşan Graham daha sonra, Dışişleri Bakanı Pompeo’ya “Bunu destekliyor musunuz?” diye sorarken, Bakan’dan ”Evet” cevabı geldi. Düşünebiliyor musunuz? Suriye’nin kendi topraklarında bırakın Esad rejiminin kendi kaynaklarını kullanmasını, terör örgütü kendisine ait olmayan petrolün paylaşımı için Amerikalı petrol şirketiyle anlaşma bile imzalıyor.

Zaten ABD açıkça, petrol kaynaklarından gelecek finansal katkının, hem kendileri hem de PKK/YPG tarafından kullanılacağını belirtiyordu. Başkan Trump, açık ve dürüst olarak “Biz petrol rezervlerini korumak için oradayız!” diyerek, Suriye’de gündeminin ne olduğunu açıklamıştı. ABD, PKK-YPG’nin bu maddi kaynakları bölgenin altyapısını geliştirmek için kullanacağına inandığını kaydediyor. Ancak, terör örgütü, bu haksız kaynağı kendi çıkarları için, özellikle de sözde askeri alanda güçlenme amacıyla kullanabilir.

Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusundaki PKK-YPG koridorunu başarıyla tamamlarken, Türkiye’nin hassas olduğu bölgelerde terör örgütünün güçlendirilmesine asla izin verilmemeli. Bilhassa petrol rezervleriyle kazanılacak milyonlarca doların nerelere, kime gittiği yakinen takip edilmeli ve sorgulanmalıdır.

Biden’ın sağ kolundan Yunanistan’a destek

Demokrat Parti’nin başkan adayı ve Obama döneminin Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın görevdeyken Avrupa ve Avrasya Özel Danışmanı olan, halen Penn-Biden Center’ın Direktörü olan Mike Carpenter, “Yunan hükümeti, Ankara ile gerginliği artırarak önemli bir diplomatik kazanım elde etti. Bundan sonra, Türkiye’nin doğu Akdeniz ve Ege’deki agresif eylemleri güçlü ve koordineli bir ABD-AB müdahalesiyle karşılanmalıdır” şeklinde açıklama yaptı. Carpenter’in, Joe Biden gelirse, Beyaz Saray’da üst düzeyde görev almasına kesin gözü ile bakılıyor. Açıkçası, Türkiye’yi bilen ve daha önce Biden ile ülkemizi ziyaret eden Carpenter dahil birçok dış politika uzmanın, bu denli tek yanlı adım ve açıklamaları endişe veriyor.

Şu anda, Biden’ın kampanyasında dış politika konularından Anthony Blinken sorumlu. Blinken, Türkiye’yi çok iyi tanıyan ve Başkan Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Beyaz Saray’da kritik görevler üstlenmiş biri. Blinken’in açıklamalarına baktığımızda, Türkiye’ye karşı sertleştiğini görüyoruz. Yapılması gerekenlerden biri, Türkiye konusunda, Blinken ve ekibiyle sağlam diyalog ve iletişim kurarak, Türkiye’nin duruşunun aktarılması. Bunu aktaracak kişiler de, Türkiye’den sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluş temsilcileri, Blinken ile önceden çalışmış Türk Dostları olabilir. Türkiye tüm elmaları tek bir sepete koyup, Trump odaklı bir diplomasi yürütmemeli. Tabii ki genel şartlara göre Başkan Trump’ın, Biden’a göre daha ılımlı bir Türkiye politikası olduğu bir gerçek. Biden gelirse, hali hazırdaki sorunlara yenilerinin eklenmesi muhtemel.

Ancak, bundan sonraki dönemde kim Başkan olursa olsun, ABD’nin Türkiye’yi kaybetme lüksü yok. “Başkan Joe Biden olursa, hemen Türkiye ile ipler kopar” beklentisi de kesinlikle yanlış olur. Çünkü iki taraf arasında telefon diplomasisi ve yüz yüze görüşmeler illa ki yapılacaktır. Ben çok karamsar değilim ama ABD’den Türkiye konusunda yapılan her açıklama ve adım dikkatlice izlenmeli.

ABD’DE GÖZDEN KAÇANLAR

ABD’de Kovid-19 ciddi alarm veriyor. Vaka Sayısı 4 milyon 706 bin 180. Toplam can kaybı da 156 bin 764,

Kongre ve Beyaz Saray Kovid-19 salgını döneminde verilen işsizlik yardımının devamını sağlayacak yeni tasarı üzerinde henüz uzlaşmaya varamadı,

Kovid-19 salgını nedeniyle işsizlik maaşı başvuruları artarken, 30 milyona yakın kişi, 16-21 Temmuz tarihlerinde yeterli gıdaya erişemedi,

Kızı tatilde Kovid-19 kapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brein, şu anda evden çalışıyor,

Cumhuriyetçi Parti 2012 başkan adaylarından Herman Cain, Kovid-19’dan hayatını kaybetti,

ABD ekonomisi, Nisan-Temmuz arasında tarihinin en sert “çeyrek dönem” düşüşünü yaşayarak 32.9 oranında daraldı,

Başkan Trump, ABD’de 41 milyon kişinin kullandığı TikTok uygulamasının yasaklanacağını açıkladı,

ABD Donanması’nda Teğmen Madeline Swegle, ülkenin ilk siyahi kadın savaş pilotu oldu,

Türk besteci Pınar Toprak 6 bölümlük McMillions belgeseli için yaptığı müzikle Emmy ödüllerine aday gösterildi.